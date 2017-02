Im vollen Theater Atrium spielte die Häfler Rock'n Roll-Band Songs von Bill Haley, Elvis, Chuck Berry, Johnny Cash, J.J. Cale und vielen anderen.

Man muss es so sehen: Die Rockin’ 60s haben Elvis überlebt. Da kann man eben nicht mehr 20 sein. Und wozu auch. Sie machen Musik aus den 60ern (und 50ern) und sie sie stecken allesamt in ihren 60ern – das passt doch. Außerdem trägt die Rockband aus Friedrichshafen ihr Schicksal beim knallvollen Konzert im Theater Atrium mit Selbstironie: Eine Flasche Sekt ist ausgeschrieben für denjenigen, der errät, wie viele Lebensjahre die fünf Musiker zusammen auf die Bühne bringen. Irgendwo zwischen schmeichelhaften 317 und unverschämten 362 pendeln sich die Zurufe ein; bei 336 darf dann der Korken ploppen. Das macht im Schnitt gerade mal 67 Lenze und ein paar Zerquetschte.

Uwe Ziesche (Gesang), Jandy Guttenberger (Gitarre), Hubert Ammann (Gitarre), Albrecht Goesner (Bass) und Bruno Knapp (Schlagzeug) machen ein Fass auf, dass von 1955 bis in den Beginn der 70er rollt – von der Ära eines Chuck Berry, Carl Perkins und Bill Haley hin zu den Stones, CCR und J.J. Cale. Dazwischen liegen Johnny Cash, Richie Valens, Dion, Status Quo, Elvis und Tony Sheridan. Ganz schön viel für einen Abend, der deshalb auch ganz schön lang wird. Nach jeder kurzen Pause gibt’s zudem ein Instrumentalstück, das stark nach der zeitlos genialen Surfgitarre der Ventures klingt. Überhaupt, die Gitarrenkünste – da gibt es nichs zu mäkeln. Besonders nicht an Jandy Guttenberger, der mit einer Rippenfellenzündung spielt und erst nach Hause geht, als „Johnny B. Goode“ dran wäre; denn das spielt er traditionellerweise mit der Gitarre hinterm Rücken. Ein Höhepunkt ist „Suzie Q“.: Hier giftet Hubert Ammanns Sologitarre wie eine bissige Wasserschlange in den Südstaatensümpfen. Und im Ganzen gelingen den beiden Gitarristen quer durch den Abend Einlagen, die nach einem Chuck Berry klingen, der auf einem Bein über die Bühne hottet.

Es ist gut, dass bei der Bestuhlung vor der Bühne Platz für tanzende Paare gelassen wurde – er wird zunehmend genutzt, und mit dem Rock’n Roll-Grundschritt kommt man schon sehr weit. Rock’n Roll verströmt besonders Uwe Ziesche, stilecht in „Blue Suede Shoes“ und mit Nostalgie-Mikrofon, an dem er keine Schwächen zeigt; dass der ursprüngliche Konzerttermin der Rockin’ 60s im Atrium abgesagt werden musste, weil er einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist ihm nicht mehr anzumerken.

Am verführerischsten sind die Rockin’ 60s immer dann, wenn eine Spur Country mit in den Sound kommt, wie bei J.J. Cales „Call me the breeze“ und, vor allem, in Johnny Cashs „Folsom Prison Blues“. Den spielte Cash live vor Schwerverbrechern, und die Rockin’ 60s bringen ihn so, dass immer noch Revolte in der Luft liegt. In lasziver Langsamkeit machen sich die Rockin’ 60s auf den Weg zum „Heartbreak Hotel“, doch in „Marie, Marie“ von Shakin’ Stevens nimmt Bruno Knapp am Schlagzeug seinen charakteristisch leichten, federnden Schlag wieder auf.

An kreativen Eigenheiten lassen es die Rockin’ 60s nicht fehlen. Etwa wenn „Hound dog“ gespielt wird und Frontmann Uwe den Text wie ein geifernder Wadenbeißer röhrt. Für Status Quos „Again and again“ schnallt er sich dann ein Waschbrett um; fürs Waschen schmutziger Wäsche gab der Rock’n Roll-Zirkus ja schon immer Anlass genug. Trotzdem: die Rockin’ 60s pflegen einen sauberen Lebensstil. Den ganzen Abend lang trinken sie nur Mineralwasser. Zumindest fast: Bruno Knapp genehmigt sich ein einziges kleines Bier. Dass die Flasche hinter der Bühne umkippt, ist wohl höhere Fügung.