Friedrichshafen Die Nadeln summen wieder: Startschuss für die sechste Tattoo-Convention Bodensee

Mehr als 140 Künstler stehen bis einschließlich Sonntag während der Tattoo-Convention Bodensee im Hafen von Friedrichshafen mit Rat und Informationen rund um die Themen Tätowieren und Piercen zur Verfügung. Am Freitag wurden die ersten Tattoos gestochen

Abgerundet wird das Programm des Messe, die in Zelten sowie an Bord der Schiffe "Euregia" und "Graf Zeppelin" stattfindet, von zahlreichen Tattoo-Contests. Auch unterhaltende Elemente sieht das Programm nach Angaben der Veranstalter vor. Geöffnet ist die Tattoo-Convention auch am Samstag von 12 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.