Friedrichshafen Die Molke rockt das Kulturufer

Das Häfler Jugendzentrum macht die Musikmuschel zur Bühne eines zehntägigen Open Air Festivals mit vielen erstklassigen Bands aus ganz Deutschland – und das alles zum Nulltarif.

Was das Jugendzentrum Molke ins kostenlose Konzertprogramm des Kulturufers buttert, ist wieder mal erste Sahne. Vom morgigen Freitag an treten so viele talentierte junge Bands in der Musikmuschel auf, dass wir an dieser Stelle nur eine Auswahl vorstellen können.

Ganz große Klasse sind zum Beispiel die Rehats (Samstag, 29. Juli, 20.30 Uhr) aus Freiburg mit ihren Folkpop-Ohrwürmern. Der mehrstimmige Gesang sitzt, die Melodien gehen unter die Haut und bisweilen kommt sogar eine Prise Prefab Sprout ins Spiel, für wahre Popliebhaber eine der größten Bands der 80er Jahre.

Oder das Trio Trouble Notes (Donnerstag, 3. August, 19 Uhr) aus Berlin: Da trifft Flamenco-Gitarre auf Balkan-Geige und schnelle Percussions. Wer noch die gute alte Kapelle Farfarello kennt, findet hier die Version 2.0 dieses Musikgemischs zwischen Schwelgerei und Raserei. Ihrem Namen „Trouble Notes“ machen diese Weltmusik-Rocker oftmals alle Ehre.

Stilistisch wären die Trouble Notes aus gut bei den beiden Bands untergebracht, die am Samstag, 5. August auftreten werden: der Abend steht im Zeichen von Balkan und Klezmer. Die Haiducken klingen liebenswert authentisch und unaufgemotzt in ihrer stromlosen Mischung aus Klezmer- und Balkanstücken. Kontrabass, Akkordeon, Klarinette, Gitarre und noch so manches mehr bestimmt den Klang der fünf Freiburger. Als Haiducken bezeichnete man in den Ländern Südosteuropas Wegelagerer, Freischärler und Plünderer zur Zeit der osmanischen Herrschaft. Ob man die Haiducken als Schurken oder Freiheitskämpfer betrachtete, hing von der Frage ab, auf welcher Seite man stand.

Direkt nach den Haiducken, um 20 Uhr, spielen Fezzmo: Eine kreuzfidele und übermütige Balkankapelle aus Stuttgart mit deftigem Bläsersatz und Leidenschaft fürs weibliche Geschlecht: „Jeder Mann denkt nur an dich, das find’ ich fast schon widerlich“. Ein Doppelprogramm, das man keinesfalls verpassen sollte!

Aber auch der Freitag, 4. August, hat es in sich, mit einem reinen Hip-Hop-Programm ab 18.30 Uhr. Extra Large (Weingarten/Bad Saulgau) braucht man nicht mehr vorzustellen. Seit 1999 mischen die Jungs die Region auf – Nicht nur mit Beats, sondern auch mit poppigen Melodien. Und mit Texten, die vor Humor sprühen: „Wie nennt man geschminkte Tussis auf Mallorca? Ich nenn’ sie Malle-Diven“. Danach, um 20 Uhr, brettern Qunstwerk über die Bühne: Hiphop, dem auch souliger Gesang nicht fremd ist, Reggae und sogar Chanson-Elemente importieren die fünf Ulmer in ihren Hip-Hop, der sich verschiedensten Pop-Spielarten öffnet.

Auch Tuesday Night Project (Sonntag, 30. Juli, 17.30 Uhr) schlüpfen einem durch die Maschen. Kaum hat man eine Stilschublade aufgezogen, entkommen die drei jungen Ravensburger in die nächste. Im Song „Good old times“ trifft der lässige Groove von Jack Johnson auf die Steve Miller Band, „Get away“ ist eine Art Gitarrenfunk zwischen Jamiroquai und Ram Jam. Irgendwann legt man das große Popbestimmungsbuch beseite, lässt Kopf und Beine tanzen.

Blonde Popsängerinnen aus Bayern müssen nicht unbedingt Claudia Koreck heißen. Das erkennt, wer Alex Cumfe und ihre Band hört. Der oft etwas abgründige Elektropop der wunderbaren Sängerin geht andere Wege als man ihn mit dem Siegel „Bayernpop“ verbindet. Mit Liedern wie „Traust da“, „I foi“ und „Wie a Maschin“ feiert diese Musik nicht das Urige oder Heimatselige, obwohl Alex Cumfe auf Bayrisch singt. In der Musikmuschel spielt die Band am Montag, 31. Juli, ab 20.30 Uhr.

Aber was wäre das für ein Konzertprogramm, wenn nicht tüchtig die E-Gitarren krachten? Richtiger Breitwand-Rock klingelt in den Ohren, wenn am Mittwoch, 2. August, 20.30 Uhr, die Band Fünfter März (Niederbayern) auftritt: Stadionreifes Pathos, geradlinige Refrains und Songtitel wie „Wir leben noch“ oder „In alle Ewigkeit“ – da geht’s um alles.

Völlig anders gestrickt ist die Schrammelrandale der Kicker Dibs (Berlin): atemloser Wavepunk mit einer ordentliche Prise Bloc Party, überdreht schnellen Schlagzeugbeats und kehligem Gesang. Aber die Kicker Dibs sind auch große Klasse, wenn sie in die Balladen rutschen – rau und authentisch wie Rio Reiser, und in den Texten nicht weniger originell als er: „Ich forme ein Fernglas aus meiner Hand. Mein Blick ist jetzt frei und stößt auf keine Wand“, heißt es im Lied „Mein Name ist Mensch“.

Eigentlich müsste ein Festivalprogramm dieser Güte Eintritt kosten. Weil man sich den spart, wäre es nett, wenn das Publikum nicht mit dem Pfennig geizte. CDs sollte man den Bands bei den Auftritten schon abkaufen. Man bekommt ja schließlich auch klasse Musik dafür.