Friedrichshafen Die Molke lockt Jugendliche aufs Kulturufer

Wem in den Sommerferien langweilig wird, der ist noch bis Sonntag an der Häfler Promenade gut aufgehoben: Das Jugendzentrum kitzelt zwischen Musikmuschel und Freitreppe mit vielen Aktionen die Eigeninitiative heraus. Außerdem gibt es viele Konzerte.

Im Rahmen des Kulturufers verwandelt das Jugend- und Kulturzentrum Molke die Häfler Uferpromenade an der Freitreppe noch bis zum Sonntag in ein multikulturelles Jugendzimmer. Ein Jugendzimmer, das selbst gestaltet werden kann, das wächst und sich permanent verändert. Dabei wird Eigeninitiative großgeschrieben.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen zwölf und 27 Jahren sollen nicht nur vorbeikommen, um sich „zudröhnen“ zu lassen vom Programm – vielmehr sollen sie mit eigenen Ideen ihrer Fantasie freien Lauf lassen, so Karoline von Dewitz, Leiterin der Molke. Das Programm ist passend hierzu vollgepackt mit kreativen Aktionen und coolen Bands, die bis spät am Abend lässige Musik machen.

Das „IdeenReich“ ermöglich, wie der Name schon verrät, täglich die Umsetzung eigener Ideen im filigraneren Bereich. So wurden bereits mit „Washi-Tape“ (buntes Klebeband) Notizbücher verschönert, Bio-Badekugeln selber gemacht und T-Shirts durch Spraydosen zum individuellen Einzelstück.

In der „Jugend-KULT-Werkstatt“ dagegen wird Tag für Tag gehämmert, gebohrt und bemalt – hier finden die gröberen Arbeiten statt. Wer also schon immer mal selber ein Floß bauen oder Möbelstücke „aufpimpen“ wollte, ist hier gut aufgehoben.

Mit „Upcycling“ und „Do it yourself“ liegen die Projekte sogar voll im Trend, sind nachhaltig und zeigen, dass viele Dinge, die sonst zum Mülleimer verurteilt wären, noch durchaus Charme haben können. Ein besonderes Projekt ist eine Skulptur aus alten Möbeln, Nägeln, Farbe und allem, was gefunden und von den Jugendlichen mitgebracht wird. Sie wird während der kompletten zehn Kulturufertage weitergestaltet und am Ende im neuen Molke-Jugendzentrum aufgestellt.Im diesjährigen Bau- und Bastelprogramm der Molke finden also wirklich alle kreativen Köpfe die passende Beschäftigung.

Nach vollendeter Arbeit kann der Abend dann vor der Musikmuschel und beim „SoundSofa“ der Molke enden. Hier spielen jeden Tag – mal ab 17.30, mal ab 19 Uhr – verschiedene Bands und Interpreten: „Pop und Rock, Singer-Songwriter und Indie World Fusion, Hip-Soul und Indie-Pop, Balkan, Klezmer und Gypsy – der Sommer im Jugendzimmer wird laut und heiß und bunt.

Im rötlichen Schein des Sonnenuntergangs zu guter Musik zu tanzen und die ungezwungene Stimmung des Kulturufers aufzufangen – dazu passt wunderbar ein alkoholfreier Cocktail. Gut, dass direkt am Molke-Stand das mobile „Molke-Cafe“ und die „Aloa-Bar“ mit Kaffee, kühlen Getränken und Bio-Snacks ihren Platz haben. Gesessen werden kann auf von den Jugendlichen selber gebauten Möbeln aus Euro-Paletten und verschönerten Tischen und Stühlen. Mit dem Kauf des angebotenen „Viva con Agua“-Mineralwassers wird sogar der Bau von Trinkwasserbrunnen weltweit unterstützt. Platz zu nehmen lohnt sich also.

Höhepunkte des Molke-Programms beim Kulturufer ist unter anderem am morgigen Donnerstag um 15 Uhr das Actionpainting bei dem gemeinschaftlich mit Farbe auf alle möglichen Arten experimentiert werden darf. Auch die offene Musikbühne am Sonntag ab 18 Uhr in der Musikmuschel lohnt sich: Alle interessierten Musiker und Bands sind hier zum Auftreten eingeladen.

„Molkes Jugend-KULT-Ufer“ ist noch bis zum Sonntag, 6. August, täglich von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Der größte Teil der Angebote und Aktionen ist kostenfrei.