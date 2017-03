Friedrichshafen/Genf Die Mobilität von morgen: ZF beim Autosalon Genf

Auf dem 87. Genfer Automobilsalon, der heute offiziell eröffnet wird, ist ZF zwar nicht mit einem eigenen Stand vertreten. Zukunftstechnologien des Konzerns sind aber im Prototyp "Oasis" des Züricher Tuning-Untrenehmens Rinspeed verbaut. Der Genfer Autosalon dauert noch bis 19. März. Erwartet werden über 700 000 Besucher.

Friedrichshafen/Genf – Vier Pizzakartons übereinandergestapelt, hinten auf einer kleinen Ladefläche. Die Türen fast vollständig durchsichtig. Innendrin: Sitze, die mit ihren riesigen Kopfstützen und breiten Armlehnen eher an die "First Class" eines Jumbojets denn an einen Kleinwagen erinnern. "Na, schauen Sie erst mal auf die Windschutzscheibe." Mit einer schlichten Handbewegung deutet Autodesigner Frank Rinderknecht auf das, was sich auf dem Armaturenbrett verbirgt: Ein Mini-Garten mit allerlei Grünpflanzen, "wie eine Oase in der Hektik des Alltages". Deshalb hat Rinderknecht, Schweizer Auto-Tuner mit einem Faible fürs Besondere, sein Zukunftsauto auch "Oasis" genannt. Derzeit wird es vieltausendfach bestaunt auf dem 87. Genfer Automobilsalon. Am Standort von Rinderknechts Tuning-Schmiede "Rinspeed" geben sich fast stündlich Gäste aus Friedrichshafen die Klinke in die Hand: Denn bei "Oasis", dem Zukunftsauto mit den Mini-Bäumchen überm Lenkrad, ist auch ein "Entwicklungs-Baby" der Zf Friedrichshafen AG.

Apropos Lenkrad: Das zum Beispiel ist ein ganz ausgefallenes Produkt aus dem Hause ZF – und zeichnet ein Stück weit die Mobilität von morgen – und von übermorgen – nach. Denn: Wenn Autos selbst fahren, braucht's kein Lenkrad mehr. Und so verwandelt es sich denn auf Knopfdruck in eine Ablage für Vesperbrot, Zeitung oder Labtop direkt vor dem Fahrersitz. Selbst Stefan Sommer, Vorstandschef bei ZF und alter Hase in Sachen Automobiltechnik, schaut staunend ins Innere von "Oasis". Solche Gedankenspiele seien wichtig, gerade auch für einen Konzern wie ZF, der sich anschickt, bei der Mobilität der Zukunft weltweit die ganzen großen (Lenk-)Räder zu drehen.

Die allerdings müssen beim ersten Hinsehen gar nicht so groß sein: Die Vorder- und Hinterräder von "Oasis" fallen durch ihre Größe erst mal nicht ins Auge. Allerdings: Beim Gespräch mit den ZF-Experten am Stand erkennen Besucher schnell: Selbst diese Räder sind ein Stück weit Zukunftstechnologie. Denn das gesamte Fahrwerk hat ZF entwickelt – ein Fahrwerk, dass es in dieser Form kein zweites Mal gibt: Holger Klein, bei ZF Chef der Fahrwerks-Division, nimmt gerne mal Begriffe wie "Electric Twist Been","Easy Turn" und "Talk Vectory" in den Mund, um Fachjournalisten das Wunder-Fahrwerk seiner Entwicklungsschmiede zu erklären. Ins Normaldeutsch übersetzt, heißt das: Emissionsfreie Elektromotoren in den Achsen treiben die Räder an, die das Auto aufgrund der besonderen Anordnung fast auf der Stelle drehen oder seitlich versetzt abdriften lassen können.

Das Beispiel "Oasis" steht als eine Art Markenzeichen für ZF: Die Verschmelzung von mechanischem Können wie Getriebe- und Fahrwerksbau mit elektronischer Pfiffigkeit. Denn, so stellt es Sommer fest: "Je mehr automatische Fahrassistenzsysteme auf dem Markt sind, desto höher werden die Anforderungen an die Mechanik." ZF aber wolle beides zukunftsträchtig vorantreiben, Mechanik und Elektronik. Um bei Letzterem weltweit ganz vorne mit dabei zu sein, habe man den amerikanischen TRW-Konzern hinzugekauft.

Denn längst geht es auch im ZF-Entwicklungszentrum in Friedrichshafen nicht mehr nur um die Entwicklung einzelner Technologien, sondern um ein ganzheitliches Konzept für eine Mobilität der Zukunft. "Und da", glaubt Sommer, "wird viel mehr als bisher vernetzt sein.": Fußgänger, die über ihr Smartphone (oder die Smartwatch am Handgelenk) vor einem auf sie zurasenden Auto gewarnt werden; Autos, die ihrerseits wieder ihre Bewegungsdaten an alle weiteren Verkehrsteilnehmer senden. "Es geht darum, das Verkehrsgeschehen der Zukunft intelligent zu gestalten." Dabei verfolgen Sommer und sein ZF-Team ein ambitioniertes Ziel: "Zero accident, zero Emission – keine Unfälle mehr, keine Abgase mehr": Der Weg dorthin sei das Ziel – und die Entwicklung der notwendigen Technologien. "Wir glauben, dass wir ein Großteil aller Unfälle vermeiden können, indem wir einfach vernetzt agieren und Kollisionen vorhersehen." Sicherheitsgurte, Airbags, Armbanduhren, Mobiltelefone müssen in naher Zukunft eng miteinander vernetzt werden. Und auch dafür will ZF Technologien entwickeln.

Dazu braucht es aber auch neue Impulse. Und um die zu bekommen, geht der Konzern neue Wege. Beispiel: Diese Woche in Friedrichshafen. ZF hat Vertreter 35 junger sogenannter Start-Up-Unternehmen aus aller Welt an den Bodensee eingeladen. Was kann davon in die Zukunft der Mobilität einfließen? Was kann einem Großkonzern wie ZF nutzen? Man habe bei den Unternehmern verschiedene Projekte ausgelobt. "Und einen Teil von ihnen wollen wir in Zukunft unterstützen, mit ihnen zusammenarbeiten", bekräftigt ZF-Chef Sommer,"da freue ich mich ganz besonders drauf."

Die ZF Friedrichshafen AG erwirtschaftete 2015 einen Jahresumsatz von über 29 Milliarden Euro und gilt, nach Bosch und Conti, als drittgrößter Auto-Zulieferer der Welt. Mit der Übernahme des US-amerikanischen TRW – Konzerns will ZF bei der Gestaltung der Zukunftsmobilität ganz vorne dabei sein. Der Konzern setzt auf die in dieser Form einzigartige Kombination von mechanischer und elektronischer Kompetenz. Neben klassischen Produkten wie Getrieben und Fahrwerks-Komponenten will ZF in Zukunft auch eine starke Stellung als Anbieter automatisierter Fahrassistenzsysteme einnehmen.