Friedrichshafen Die "Hindenburg zum Drücken" ist zurück

Das historische Funktionsmodell von LZ 129 Hindenburg kehrt nach über 20-jähriger Abwesenheit nach Friedrichshafen zurück und hängt nun generalüberholt im Zeppelin Museum, pünktlich zum 80. Jahrestag des Unglücks von Lakehurst.

„Ich gehöre auch zu denen, die vor 30, 40, 50 Jahren diese Knöpfe gedrückt haben, erzählt Manfred Bauer, Vorsitzender des Freundeskreises zur Förderung des Zeppelin Museums, begeistert. Tatsächlich handelt es sich bei den Knöpfen, mit denen Besucher des Zeppelin Museums ab sofort Luftschrauben, Seiten- und Höhenruder sowie die Innenbeleuchtung der Passagierkabinen des Funktionsmodells LZ 129 „Hindenburg“ ansteuern können, noch um die 60 Jahre alten Originalschalter. „Die Vorgabe war, so viel wie möglich vom Original zu erhalten", erklärt Michael Fischer von der Haustechnik, der das „alte neue“ Exponat hausintern modernisiert und angepasst hat. Im Inneren technisch selbstverständlich verjüngt, blieb das alte Tableau erhalten und wurde lediglich ergonomisch angepasst, sodass es für Kinder besser erreichbar ist.

Neben dem Bedienelement wurde auch das eindrucksvolle Funktionsmodell der LZ 129 äußerlich wieder in seinen ursprünglichen Zustand von 1960 versetzt. Das Modell zum Drücken dürfte somit – trotz 20jähriger Abwesenheit – über einen hohen Wiedererkennungswert verfügen. „Früher hing es in der Zeppelinabteilung des Bodenseemuseums“, erinnert sich Jürgen Bleibler, Leiter der Abteilung Technik. Für dieses war es von Mitarbeitern des Luftschiffbau Zeppelin gebaut worden. Viele von ihnen waren am Bau der historischen Vorlage beteiligt gewesen. Der Maßstab von 1:33, die hohe Präzision und die Liebe zum Detail machen den mehr als 6 Meter langen und 250 Kilo schweren Zeppelin zu einem prächtigen Ausstellungsstück. Seit dem Umzug des Zeppelin Museums in den Hafenbahnhof 1996 befand sich das interaktive Modell der Hindenburg als Leihgabe im Aeronautikum des Deutschen Luftschiff- und Marinefliegermuseums Nordholz in Niedersachsen.

Dort präsentierte es sich als historischer LZ 129 von 1936 mit dem Namenszug in Frakturschrift, Hakenkreuzen und den olympischen Ringen. Pünktlich zum 80. Jahrestag des Unglücks von Lakehurst ist das Modell nun an den Bodensee zurückgekehrt.

Museumsmitarbeiterin Friederica Ihling stellte den Förderantrag für die Restaurierung. Die Grundreinigung erfolgte mit „Wattetupfer und Pinselchen". Da es sich eher um ein Spielmodell ohne einen politischen Zusammenhang handelt, verschwanden die historischen Symbole. Nun begrüßt „das Modell zum Drücken“ die Besucher des Zeppelin Museums über dem großen Treppenaufgang zur Dauerausstellung. Ermöglicht hat dies der Freundeskreis des Museums, der die insbesondere für die spezielle Hängung erforderlichen erheblichen finanziellen Mittel von 17 000 Euro zur Verfügung stellte. Claudia Emmerts Dank gilt daher zuerst dem Freundeskreis, der die Rückkehr des Exponats erst möglich gemacht hat. Die spezielle Windenkonstruktion auf dem Dach ermöglicht es zudem, den Zeppelin zu Wartungs- und Reparaturzwecken jederzeit absenken zu können. Noch fehlt in Flugrichtung die Fototapete an der Wand, aber bald wird der Zeppelin „in den Himmel seiner Zeit fliegen“, verrät Emmert.

Anlässlich des 80. Jahrestags des Absturzes der Hindenburg am 6. Mai 1937 findet an diesem Samstag, 6. Mai, ein Rahmenprogramm mit Jürgen Bleibler statt: Um 13.30 und 15.30 Uhr wird die kostenlose Themenführung „Das Hindenburg-Unglück" angeboten. Über die Ursachen wird bis heute diskutiert. Bleibler ordnet die „Hindenburg“ und die Ereignisse von Lakehurst in ihre historischen Zusammenhänge ein, zudem vergleicht und bewertet er Theorien zum Absturz. Ebenfalls morgen, um 17 Uhr, hält Jürgen Bleibler einen Vortrag über die Bedeutung der „Hindenburg“ für die Propaganda der Nationalsozialisten und die internationalen Reaktionen auf dieses schon vor seiner Fertigstellung hochpolitische Luftschiff.