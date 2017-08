Friedrichshafen Die Freibadsaison neigt sich dem Ende zu  Hallenbad öffnet Mitte September

Das Häfler Strandbad und das Wellenfreibad in Ailingen sind nach Angaben der Stadtverwaltung noch bis einschließlich 10. September geöffnet. Im neuen Frei- und Seebad in Fischbach darf noch eine Woche länger geplanscht werden.

Mit den Sommerferien endet in Friedrichshafen auch die Freibadsaison. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind das Strandbad und das Wellenfreibad in Ailingen noch bis einschließlich Sonntag, 10. September, geöffnet – bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr, das Wellenbad ab dem 1. September nur noch von 10 bis 19 Uhr. Noch bis einschließlich Sonntag, 17. September, ist das Frei- und Seebad in Fischbach geöffnet, ab dem 1. September täglich von 10 bis 19 Uhr. Dauerkabinen und Schließfächer im Strandbad sollten leer geräumt, Liegestühle abgeholt und die Kabinenschlüssel bei den Mitarbeitern des Strandbades abgegeben werden.

Zugleich endet die Sommerpause des Hallenbads: Nachdem während der Schließung nach Angaben der Stadtverwaltung notwendige Wartungs- und Reinigungsarbeiten vorgenommen wurden, öffnet es am Dienstag, 12. September, wieder.