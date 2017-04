Friedrichshafen Die Feuerwehr arbeitet am Limit

Die Feuerwehr arbeitet am Limit

Die Aktiven leisten im vergangenen Jahr 722 Einsätze und 50 000 Stunden. Kommandant Louis Laurösch mahnt neue Konzepte und Ideen an.

Friedrichshafen – Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen arbeitet an der Belastungsgrenze. Das belegen 722 Einsätze und rund 50 000 geleistete Stunden im vergangenen Jahr. Aber auch die mahnenden Worte von Kommandant Louis Laurösch. Die anstehende Feuerwehrbedarfsplanung war das Thema bei der Jahresversammlung am Montagabend im Feuerwehrhaus.

"Die Belastung für unsere Kräfte ist groß, unsere Aufgaben werden immer vielfältiger. Mit personellen Engpässen bei den aktuell 19 hauptamtlichen Kräften waren die über 700 Einsätze im letzten Jahr kernig", so der Kommandant vor über 100 Aktiven und Gästen. Es sei zwar schön für die Region, dass Friedrichshafen boome. Es brauche aber auch jemanden, der die zusätzliche Arbeit erledige. Ein weiteres Problem: Das Wachstum der Stadt und die damit verbundenen verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf den Straßen würden die Arbeit der Feuerwehr erschweren. "Aus unserer Sicht ist diese Entwicklung dramatisch. Wenn der Melder aufgeht, müssen sich unsere Kammeraden ins Verkehrschaos stürzen, um schnell zum Einsatz zu kommen. Es hilft nichts, wenn die schönen roten Autos nicht ausrücken können, weil die Einsatzkräfte im Verkehr festhängen.“

Trotz der steigenden Belastungen nimmt die Feuerwehr derzeit keine neuen Mitglieder auf. Organisatorisch und auch räumlich ist die Grenze mit derzeit den 101 Aktiven in der Einsatzabteilung und 26 Jugendfeuerwehrmitgliedern erreicht, sagt Laurösch. "Mehr schaffen wir nicht. Es braucht neue Konzepte und Ideen, vielleicht eine Erweiterung der Räumlichkeiten. Wir müssen uns mit der Politik wegen einer neuen Bedarfsplanung zusammensetzen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, denn Stadt und Gemeindevertreter haben da bereits den Willen zur Verbesserung geäußert.“

2005 wurde das Bedarfskonzept für die Feuerwehr aufgestellt, 2013 folgte die erste Fortschreibung und nun, nur vier Jahre später, scheint die zweite Überarbeitung nötig zu sein. Hans-Jörg Schraitle, Amtsleiter bei der Stadt Friedrichshafen, sagte: „2016 war ein ‚normales Jahr’ aus Feuerwehrsicht. Vor ein paar Jahren hätten wir damit noch Rekorde aufgestellt. Ich bekomme ein schlechtes Gewissen, wenn ich an die vielen ehrenamtlichen Stunden bei Tag und Nacht denke.“ Er kündigte an, für Entlastung sorgen zu wollen. Schritt eins wird die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Fischbach sein. Lediglich der Zuwendungsbescheid stehe noch aus.

Herausforderungen bringen auch neue technische Möglichkeiten und Aufgaben mit sich. Beispielsweise die vier geplanten Boote der Ölwehr Bodensee, die auch die Häfler Brandschützer bedienen werden: „Geschenkt ist nicht gleich geschafft“, sagt Laurösch zu der rund 10 Millionen Euro teuren Investition. „Es warten viele Stunden in Ausbildungen und Lehrgängen auf unsere Kammeraden.“

Bei all den Herausforderungen und Fragen, die in der Zukunft auf die Feuerwehr Friedrichshafen warten, hatte Kreisbrandmeister Henning Nöh noch ein paar motivierende Worte an die Aktiven: „Nicht die Drehleiter oder das schöne Feuerwehrhaus machen den Verdienst aus. Es sind die Menschen, die die Feuerwehr freiwillig und mit großen Einsatz mit Leben erfüllen. Und dafür kann ich nur Danke sagen.“

Namen und Nachrichten

Ralf Sesterhenn, Andreas Kemmitzer, Christian Schenk und Philippe Legeay wurden für jeweils 40 Jahre Treue zur Feuerwehr geehrt, Dirk Sebastian und Christoph Föhr für jeweils 25 Jahre.

Befördert wurden die Wehrleute Manuel Laubenberger, Christian Kemle, Lena Wocher, Vinzenz Kniel, Michael Bercher, Vanessa und Jennifer Marcher und Christoph Föhr.

Außerdem wurden zehn Mitglieder in den Abteilungsausschuss der Freiwilligen Feuerwehr gewählt. (ius)