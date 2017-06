Friedrichshafen Die Bombendrohung in Friedrichshafen und ihre Folgen

Nach der Bombendrohung, die für einen Großeinsatz mitten in Friedrichshafen sorgte, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Gerüchte, es habe bereits Festnahmen gegeben, dementiert die Polizei. Womit der Täter rechnen muss, wie Anwohner und Einzelhändler den Einsatz erlebten, lesen Sie hier.

Nach dem Bekanntwerden einer Bombendrohung wurde der Bereich rund um das Medienhaus am See am Donnerstagmorgen weiträumig abgesperrt. Betroffen waren das Medienhaus selbst, alle Wohnungen im Haus, vier Restaurants, eine Apotheke, ein Reisebüro und zwei Einzelhändler. Am frühen Nachmittag wurde die Durchsuchung des Gebäudes beendet, ein Sprengsatz war dort nicht versteckt.



Wie hoch die Gesamtkosten sind, die durch die Bombendrohung entstanden sind, kann derzeit nicht genau beziffert werden.

Polizei dementiert Festnahme-Gerüchte

Seit Donnerstag fahndet die Polizei nach dem Verfasser der die anonyme Bombendrohung, in der 100.000 Euro gefordert wurden, im Medienhaus am See abgelegt hat. Gerüchte, es habe bereits Festnahmen gegeben, dementiert die Polizei.

Wie Jens Purath, Pressesprecher der Polizei, auf Nachfrage mitteilte, wurden bereits verschiedene Personen vernommen. "Derzeit befindet sich aber niemand in Untersuchungshaft", erklärt er. Zudem stehen noch die technischen Auswertungen diverser Spuren vom Tatort an. Die Kosten des Einsatzes werden von Purath auf eine "fünfstellige Summe" geschätzt, die vom Steuerzahler getragen werden. "Sollte der Täter dingfest gemacht werden, wird die Polizei natürlich prüfen, ob Regressforderungen möglich sind", so Purath.

Womit der Täter rechnen muss

Auch die Staatsanwaltschaft Ravensburg ist in die Ermittlungen einbezogen. Wie Christine Weiss, Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilte, konnte noch kein Täter ermittelt werden. Auf diesen wird, sollte er gefunden werden, ein Verfahren wegen der "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" zukommen. Das Strafgesetzbuch sieht in diesem Falle eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Die entstandenen Kosten müssen zivilrechtlich eingeklagt werden.

Hafen stundenlang gesperrt

Auch der Hafen wurde komplett für den Schiffsverkehr gesperrt. Alle Schiffe mussten den Hafen verlassen. Die Fähre aus Romanshorn wartete zunächst vor dem Hafen. Schließlich ließ der Schiffsführer zunächst Fußgänger und Radfahrer in Langenargen an Land. Dann fuhr das Schiff zurück nach Romanshorn, wo die Autos an Land fahren konnten. Auch die Kursschiffe und die Katamarane konnten Friedrichshafen nicht anfahren.

Kosten muss zunächst die Allgemeinheit tragen

Wie hoch die Kosten für den Einsatz der Feuerwehr war, kann die Stadt derzeit noch nicht beziffern. "Solange kein Verursacher ermittelt werden kann, müssen die Kosten zunächst von der Allgemeinheit getragen werden", erläutert die städtische Pressesprecherin Monika Blank. Sollte der Täter ermittelt werden, müsse er die Kosten übernehmen.

Die Stadt äußerte sich dazu, warum auf den Drohbrief erst zwei Tage nach dem Auffinden reagiert worden sei. Wegen einer krankheitsbedingten Abwesenheit habe die Medienhausleitung erst am Donnerstag das Schreiben bewertet und reagiert. In einem Brief, den Medienhausleiterein Sabine Giebeler an die Anwohner schrieb, heißt es: "Da ich am Dienstag und am Mittwoch nicht erreichbar war, musste die angemessene Reaktion (...) zunächst intern bewertet werden, bevor die Polizei eingeschaltet wurde (...). Für die verzögerte Reaktion bitte ich vielmals um Entschuldigung."

Ärger über rücksichtslose Passanten

Umsatzeinbußen von etwa 50 Prozent

Das Modegeschäft, das direkt neben dem Medienhaus liegt, konnte erst gegen 14 Uhr wieder öffnen. "Wir hatten Umsatzeinbußen von etwa 50 Prozent, insgesamt lief der Tag schleppend", erklärt Geschäftsführer Arnulf Huchler. Seine Mitarbeiter warteten während des Einsatzes in einem nahegelegenen Café. Huchler kritisiert, dass die Information über die schriftliche Bombendrohung nicht sofort der Polizei gemeldet wurde. "Das war sicher ein Fehler", so Huchler. "Es war nicht richtig, dass der Brief nicht sofort weitergeleitet wurde."

"Gesamter Tagesumsatz weggebrochen"

Vier Restaurants betroffen

Mehrere Restaurants mussten während des Einsatzes schließen oder konnten erst später öffnen. Das Restaurant im Zeppelin-Museum lag zwar nicht im abgesperrten Bereich, die Bombendrohung wirkte sich dennoch auf das Geschäft aus.

Ristorante Centrale: „Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen der Einsatz für uns hatte. Bis 15 Uhr war unser Geschäft geschlossen – der Umsatz war gleich Null“, so Geschäftsführer Paola Orioli. Er weist darauf hin, dass es eine Katastrophe gewesen wäre, wenn es zu einer Explosion gekommen wäre: "Das Gebäude besteht zu einem Großteil aus Glas. Die Glasscherben hätten Passanten verletzen können."

Restaurant Felders: Auch das Felders musste zwischen 10 und 15.30 Uhr schließen, wie die Mitarbeiter erzählen. Weggebrochen ist am Donnerstag das gesamte Frühstücks- und Mittagsgeschäft. Reservierungen für den Abend wurden storniert.

City Kebab: „Durch die Schließung hatten wir natürlich sehr viel Verlust", erzählt Inhaberin Melek Kum. „Die Einsatzkräfte hätten auch die hinteren Betriebe schließen sollen. Hätte es eine Explosion gegeben, wären diese Geschäfte gefährdet gewesen.“





Apothekenkunden nutzen zweiten Eingang

Die Apotheke am Hafen liegt direkt gegenüber vom Medienhaus am See. Inhaberin Claudia Schade musste ihren Laden aber nicht schließen, weil es auch einen Eingang von der Goldschmiedstraße gibt. "Daher war die Situation bei uns nicht so dramatisch", erzählt die Apothekerin. "Glücklicherweise konnten unsere Kunden dadurch trotzdem wichtige Arzneimittel bei uns abholen", ist Claudia Schade erleichtert.