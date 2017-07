Für den Kulturverein beginnt ein neues Kapitel in seiner Geschichte. Der Umzug wird zugleich zum Kulturfestival. Vom 5. bis 13. August ist jeder Hilfswillige willkommen. Tagsüber wird gearbeitet, abends stehen Konzerte, Vorträge, Filme und DJs auf dem Programm.

„Legal, illegal, scheißegal“, lautet ein bekannter Sponti-Spruch. Der Kulturverein Blaue Blume hat ihn umgedreht, in den Wahlspruch „Scheißegal, illegal, legal“. Schließlich ist man nun in der Legalität angekommen: Die Blaue Blume tauscht ihren jetzigen Standort, die Apfelwiese in der Windhager Straße, gegen einen nur wenige hundert Meter entfernten Platz vor dem alten Heizhaus im Fallenbrunnen. Und nachdem die Blaue Blume die Apfelwiese seit 2013 besetzt hielt – zwar mit dem Einverständnis des Pächters, aber gegen den Willen der Stadt – gibt es für den neuen Standort nun seit Februar 2017 die Zustimmung des Gemeinderats.

Umzug mit Kulturfestival

„Nach eineinhalb Jahren, in denen sich sehr viel um das Baugesuch und um die Finanzierung gedreht hat, freuen wir uns, wieder unsere Sachen zu machen: ein Kulturfestival“, sagt Jakob Wirth. Die Blaue Blume zieht nämlich nicht einfach nur um, sondern bettet in die vom Samstag, 5. bis Sonntag, 13. August geplante Aktion eine Vielzahl von Veranstaltungen ein, die allen Interessierten offenstehen. Aber dazu später.

„Roter Punkt“ fehlt immer noch

Noch immer herrscht indes auch Unsicherheit: In anderthalb Wochen beginnt der Umzug, aber die notwendige Baugenehmigung, vor dem Heizhaus die Zelte aufzuschlagen, steht noch aus. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass der 'rote Punkt' rechtzeitig erteilt wird“, sagt Ferdinand Nehm. Dass es so eng wird mit der Genehmigung, erklärt die Pressestelle der Stadt auch mit dem Hinweis, die Blaue Blume habe den Antrag auf Baugenehmigung fünf Wochen später eingereicht als vereinbart. Nun fehle noch die letzte Stellungnahme einer Behörde.

Es gibt auch noch keinen Gebührenbescheid seitens der Stadt. Wie hoch die Verwaltungs- und Anschlusskosten sein werden, ist ungewiss. Seit März kursiert die Zahl von maximal 24 000 Euro. Die Blaue Blume rechnet mit allein fünf- bis zehntausend Euro für den Wasseranschluss. Die Pressestelle lässt die genauen Kosten auf SÜDKURIER-Anfrage offen – aus Gründen des Datenschutzes und weil man der Blauen Blumen die auf sie zukommenden Kosten „von Anfang an klar kommuniziert“ habe. Die "maximal" 24 000 Euro geistern also weiterhin durch die Köpfe. Und wie sieht es mit finanzieller Unterstützung von städtischer Seite aus?Bürgermeister Andreas Köster habe bei einer öffentlichen Veranstaltung 15 000 Euro zur Förderung der Kulturarbeit zugesagt, heißt es seitens der Blauen Blume. Stadtpressesprecherin Monika Blank hat eine andere Version: Köster habe zugesagt, „eine Förderung zu prüfen. Inzwischen hat die Blaue Blume einen Antrag auf Kulturförderung gestellt. Ob die Voraussetzungen für eine Förderung gemäß der Satzung vorliegen, wird derzeit geprüft.“

Stifter springen in die Bresche

15 000 Euro, das ist genau der Betrag, auf den die Blaue Blume die Kosten für den unmittelbaren Umzug beziffert – für die Infrastruktur, die Logistik und das Kulturprogramm des Umzugs. Und während die Stadt noch prüft, sind andere schon in die Bresche gesprungen: Drei Stiftungen – die „Anstiftung“ (München), die Wüstenrot-Stiftung und die Lena-Weiss-Initiative der Brauerei Meckatzer – fördern die Blaue Blume mit zusammen 8000 Euro, erklärt Louisa Deinhart. Eine Reaktion der Zeppelin-Universitätsgesellschaft wird demnächst erwartet. Zu diesen 8000 Euro kommen weitere 4000 Euro, die die Blaue Blume in Fundraising- und Crowdfunding-Kampagnen gesammelt hat. „Wir haben großen Rückhalt in der Häfler Bevölkerung gespürt“, sagt Ferdinand Nehm. Mit insgesamt 12 000 Euro ist der Umzug – ohne die Erschließungskosten in fraglicher Höhe – finanziell fast in sicheren Tüchern. „Die restliche Lücke müssen wir über weiteres Sponsoring decken“, sagt Jakob Wirth.

Architektenkammer unterstützt

Hilfe erfuhr die Blaue Blume nicht nur von Stiftern, Spendern und Sponsoren, sondern auch von der Architektenkammer Baden-Württemberg. Man erkennt es am professionell gemachten Lageplan, der im "Wedding", dem wohnlich umgebauten Bus, an der Wand hängt. „Entwässerungsgesuch, Lärm-Emissions-Gutachten, Vermessung, Fluchtwege – das komplette Baugesuch“, sagt Ferdinand Nehm, wurde kostenlos erarbeitet. Das Konzept des Umzugs steht also – nun muss er praktisch angepackt werden. Und weil er in jeder Hinsicht ein Signal des Aufbruchs ist, wird der Umzug vom größten Festival begleitet, das die Blaue Blume seit Gründung auf die Beine gestellt hat. „Welche Rolle kann die Blaue Blume als Kulturakteur im Fallenbrunnen spielen? Wie können wir uns an der Entwicklung beteiligen, zusammen mit dem Kulturforum Fallenbrunnen und den anderen Akteuren, die schon da sind?", umreißt Ferdinand Nehm den Grundgedanken des Festivals. „Es wird nicht nur Konzerte, DJs, Theater und ein Kinoprogramm geben, sondern wir wollen mit Vorträgen in die Diskussion gehen.“

Futter für den Kopf

Zu diesem theoretischen Teil hat die Blaue Blume unter anderem das Stadtarchiv ins Boot geholt: Hartmut Semmler unternimmt am Samstag, 5. August, um 14.30 Uhr, eine geschichtliche Führung durch den Fallenbrunnen. Anschließend, um 15.30 Uhr, hält Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg, einen Vortrag über das Heizhaus im Fallenbrunnen und seinen Architekten Rolf Gutbrod. Ebenfalls am Samstag, abends um 20 Uhr, spricht Antje Eickhoff über „Stadtentwicklung von unten“. „Wir können auch anders!" lautet der streitbare Titel ihres Referats, welches das Konzept der „Immovilien“ vorstellt – also der kollektiven Gestaltung und Nutzung von Raum anstatt wie gewohnt in exklusiver Privatheit. Außerdem wird am Samstag, 5. August, in einer Filmdoku das Wohnprojekt „Torre David“ in Venezuela vorgestellt: ein nie fertiggestelltes Hochhaus, in dem 3000 Menschen halblegal und selbstverwaltend wohnen.

Ein gewitztes Wort-Pamphlet ist zu erwarten, wenn Joachim Landkammer von der ZU sein Manuskript zückt: Er spricht am Samstag, 12. August, 20 Uhr, über die „Risiken und Nebenwirkungen von Legalisierung“ – ein Thema, das die Blaue Blume umtreibt: Wenn der Verein nun von städtischer Seite anerkannt ist, wird er dann auch ins Gefüge der Institutionen eingepasst? Drohen die Ecken und Kanten der Unberechenbarkeit und der Spontaneität zu verschwinden?

Konzerte, Kino und viel Arbeit

Der fetteste Brocken im Unterhaltungsprogramm des Umzugsfestivals ist der Auftritt von „Guts Pie Earshot“ am Donnerstag, 10. August, 21.30 Uhr. Das Duo vermischt auf elektronisch verzerrtem Cello und Schlagzeug Drum ’n' Bass mit Punk, Techno oder Dubstep. Die Band „Majofran“ aus Weimar spielt am Sonntag, 6. August, um 21 Uhr auf dem „Klimpernden Glashaus“: Erstklassiger Pop von heute mit Texten, die Zweifel am Sinn der blind befolgten Alltagsroutinen wecken. Und auch Stummfilme mit Live-Begleitung werden wieder einmal gezeigt, am Montag, 7. August, ab 20.30 Uhr. Das ist nur ein Teil des großen Kulturprogramms, das die Blaue Blume im Internet ausführlich vorstellt. Und umgeben ist es natürlich Tag für Tag von den Umzugsarbeiten, zu denen alle Hilfswilligen willkommen sind. Jeden Morgen um 8.45 Uhr wird über die anstehenden Aufgaben des Tages beraten. Wer hilft, kann auch mit drei Mahlzeiten plus Kaffee rechnen. Denn der Magen stand bei der Blauen Blume nie an letzter Stelle. Schließlich geht es dem Verein ums gute Leben für alle.

Informationen im Internet: