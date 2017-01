Friedrichshafen Die Blaue Blume erfriert nicht

Das Kulturprojekt lebt auch im Winter auf einer Wiese – ob es nächsten Winter auch so sein wird, entscheidet sich demnächst. Bis dahin fordert der Alltag bei Minusgraden eine gute Organisation und Netzwerken.

Zur Küche im Zentrum der Bauwagen-Siedlung steht die Tür ein wenig offen, in dem ehemaligen Schulbus lodert ein Feuer im Kamin. Warm ist es aber nicht. Wo im Sommer viele Menschen zusammen sitzen, kriecht im Winter die Kälte durch die großen, dünnen Fenster. Das Kulturprojekt Blaue Blume hat seinen Platz seit einem Jahr auf einer Wiese im Fallenbrunnen. Sieben Menschen leben dauerhaft hier, ohne dass das Gelände erschlossen ist. Ein abenteuerliches Leben, das besonders im Winter auch eine Herausforderung ist: "Man muss organisiert sein, wenn es so kalt ist", sagt Indra Küster. Sie hat das Projekt vor vier Jahren mitbegründet.

Es ist ein Leben nahe der Natur, selten sind Minusgrade heutzutage so deutlich zu spüren. Fließendes Wasser gibt es nicht und der Vorrat von wenigen Litern ist gefroren. Also hackt die 26-jährige Indra Küster einige Eisbrocken aus einer größeren Blechtonne und setzt damit Teewasser auf einem alten Ofen an, der mit Feuer beheizt wird. "Es ist unser vierter Winter", sagt sie, "bis zu null Grad geht es gut." Dann werde es schwierig, wenn etwa Gemüse gefriert und anders gelagert werden muss. Doch sie sind es ohnehin gewohnt, nicht zu viel einzukaufen, denn einen Kühlschrank gibt es normalerweise nicht.

Mit einer Tasse Tee in Küsters Bauwagen wird es dann gemütlicher, hier sorgt ein kleiner Kachelofen für Wärme. Indra Küster sitzt im Schneidersitz auf dem hellen Holzboden, den einige Schaffelle bedecken. Aus vier Äpfeln und einer vorbereiteten Butter-Nuss-Mischung macht sie schnell Bratäpfel, füllt damit vier Tassen und schieb sie in die obere Klappe des Kamins. "Wenn jemand den Ofen anmacht, zieht das alle an", sagt wenig später Ferdinand Nehm und setzt sich dazu. Der 24-jährige Student hat für einige Monate hier gewohnt und ist ein häufiger Gast. Die Bewohner sind aber ab und zu auch bei ihm in seiner Wohngemeinschaft – angelockt auch von der Waschmaschine.

Kein Alltag ohne Netzwerken

Der Alltag der Blauen Blume und besonders der Mitglieder, die in den Bauwagen wohnen, ist von einem Netzwerk geprägt. Sie sind offiziell an anderen Adressen gemeldet, zahlen dort Müll- und Rundfunkgebühren, erhalten dort auch ihre Post. Die Wäsche waschen sie bei Freunden wie Ferdinand Nehm, ihre Geräte laden und ihre Trinkflaschen füllen sie an der Zeppelin-Universität nach einer Vorlesung. Durch das Netzwerk habe man auch wertvolle Kontakte geknüpft: "Wir haben so viele Häfler kennen gelernt, die wir sonst nie kennen gelernt hätten", sagt Nehm. Häufig würden Studenten nach dem Studium weiter ziehen, ohne sich in einer Stadt einzubringen. Die Blaue Blume sei da eine Ausnahme.

Mit Nehm setzt sich auch Louisa Deinhard dazu, die 22-Jährige macht gerade ihren Bauwagen winterfest. Dazu gehört zum Beispiel, die Wände zu dämmen und neu zu verkleiden. Wie man das am besten macht, haben sie sich mit jedem Bauwagen besser angeeignet. Im Sommer sei das Leben hier ähnlich wie in einer Wohnung, schwärmt Indra Küster. Doch im Winter bedeutet es mehr Aufwand, etwa Holz für die Öfen zu hacken. "Das macht das Leben irgendwie auch zu einem Abenteuer", sagt Küster. Ihre Wohnform sei außerdem ein Experimentierfeld für modulares und flexibles Wohnen – so könne man Brachflächen nutzen, ohne den Boden zu versiegeln.

Was in der trauten Runde auffällt: Alle tragen Wollsocken, die seien einfach unglaublich praktisch. Außerdem habe jeder einen Wollpullover. "Ich habe mir jetzt auch zum ersten Mal eine Daunenjacke gekauft", erzählt Louisa Deinhard – früher habe sie die nicht schön gefunden, doch jetzt zählt der Nutzen. Für Ferdinand Nehm ändert sich mit dem Wohnen bei der Blauen Blume auch ein wenig das Bewusstsein: Er habe oft genug Wasserkanister getragen, um sich Gedanken über den Wasserverbrauch zu machen. "Das sind wichtige Erfahrungen", sagt er, man bekomme einen anderen Bezug zu Ressourcen.

Natürlich würden ihre Eltern ab und zu fragen, ob sie es warm genug hat, erzählt Louisa Deinhard. Nachdem ihre Eltern einmal zu Besuch waren, helfen sie jetzt aber beim Umbau ihres Bauwagens mit. "Für mich gibt es keine romantischere Form zu wohnen", sagt Indra und holt wie zur Bestätigung die Bratäpfel aus dem Ofen. Jetzt ist es nicht nur wohlig warm in ihrem Zuhause, sondern duftet auch gut. Die Romantik bekommt aber einen feinen Riss, wenn Indra Küster sich anschließend die Schuhe über die Wollsocken stülpt, um durch den Schnee zum Küchenbus zu stapfen. Romantisch ist das Wohnen bei der Blauen Blume auch mit dem Gedanken an einen Sommer, der wieder Abende am Lagerfeuer bringen soll.

Die Standortfrage

Aktuell beschäftigt die Blaue Blume besonders die Standortfrage: Nach dem Umzug an die Windhager Straße 32 sind die Veranstaltungs- und Wohnwagen dort nur geduldet. Am Montag soll im Technischen Ausschuss nicht-öffentlich über einen neuen Standort beraten werden, der Gemeinderat spricht dann am 13. Februar darüber. Bis November 2015 nutzte das Projekt ein Gelände an der Schnetzenhauser Straße in Manzell, das aber zu klein geworden war.

Die Gründer der Initiative waren und sind Studenten der Zeppelin-Universität. Ziel ist ein Projekt, an dem jeder mitwirken kann. Regelmäßig finden Kulturveranstaltungen und Nachbarschaftstreffen statt.