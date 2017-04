Friedrichshafen Die Bahn baut: Verschiedene Strecken um Friedrichshafen sind gesperrt

Wegen Gleis- und Weichenerneuerungen rund um Friedrichshafen sind etliche Bahnverbindungen gesperrt. Bis zum 6. Mai sind Arbeiter an den Bahnhöfen Friedrichshafen und Lindau beschäftigt.

Friedrichshafen – Am Stadtbahnhof Friedrichshafen wird bereits seit Februar fleißig gebaut. Seit Freitag erneuern Arbeiter auch die Infrastruktur am Bahnhof Lindau. Voraussichtlich bis zum 16. Juni dauern die Gleis- und Weichenarbeiten an den beiden Standorten. In die neue Infrastruktur investiert die Bahn rund 9 Millionen Euro. Für die Arbeiten werden unterschiedliche Streckenabschnitte gesperrt. In diesen Bereichen kommt es deswegen zu Einschränkungen. Als Ersatzverkehr sind Busse unterwegs. "Alle Haltestellen sind gut ersichtlich mit Schienenersatzverkehr gekennzeichnet", gibt ein Bahnsprecher auf Nachfrage bekannt.

Alle Baumaßnahmen, die die Strecken Markdorf–Friedrichshafen sowie Friedrichshafen–Ravensburg betreffen, sind bereits erfolgreich abgeschlossen, wie der Sprecher der Bahn mitteilt.

Informationen zum Ersatz-Fahrplan: Fahrgäste finden Einzelheiten zu den Änderungen auf Aushängen an den Bahnhöfen sowie unter www.deutschebahn.com/bauinfos. Informationen gibt es auch unter der Telefonnummer 07 11/20 92 70 87 (montags bis freitags, 8 bis 19 Uhr). Für die Baumaßnahmen und die auftretenden Beeinträchtigungen insbesondere auch durch Lärm bittet die Deutsche Bahn die Fahrgäste und die Anwohner um Verständnis. Reisende werden gebeten, soweit erforderlich, eine frühere Verbindung zu wählen.

So laufen die Gleisarbeiten ab

In Friedrichshafen-Stadt und Lindau kommt die übliche Methode der Gleiserneuerung zum Einsatz. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage erklärt, wird als erstes das alte Gleis zerschnitten, ausgehoben und weggefahren. Dann wird das Schotterbett erneuert und Brauchbares weiterverwertet. Als nächstes werden Gleisteile auf die neuen Schotter gesetzt und daraufhin miteinander verschweißt. Zuletzt korrigieren Arbeiter Kleinigkeiten: "Zum Beispiel wird das Schotterbett noch mal nachgefüllt, wenn zu wenig Schotter da ist. Außerdem fahren Maschinen über die Gleise, die den Schotter festrütteln'", erläutert der Bahnsprecher.

Wegen Gleisbauarbeiten am Bahnhof Lindau ist die Strecke zwischen Friedrichshafen-Stadt und Lindau bis Samstag, 6. Mai, komplett gesperrt. Das gibt die Deutsche Bahn in einer Mitteilung bekannt. Statt der Züge ist Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch die Regionalbahnen 22628 und 22606 ab Friedrichshafen-Stadt entfallen. Alle IRE aus Stuttgart enden in Friedrichshafen-Stadt. Die IRE (Interregio Express) von Friedrichshafen-Stadt nach Ulm fahren planmäßig. Der Halt Friedrichshafen-Flughafen entfällt jeweils. Züge von Friedrichshafen nach Ulm werden durch Busse ersetzt.

Die Fahrten der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) zwischen Friedrichshafen und Ravensburg entfallen bis Samstag, 6. Mai. Die Strecke Friedrichshafen Stadt–Ravensburg ist nur eingleisig befahrbar. Deswegen ist der Schienenersatzverkehr (SEV) im Einsatz, heißt es in einer Mitteilung der BOB. Die Busse halten an den SEV-Haltestellen in unmittelbarer Nähe der Bahn-Haltepunkte. Am Hafen- und Stadtbahnhof in Friedrichshafen fahren die Busse am Halteplatz 8 ab. In den Bussen können zwischen Friedrichshafen und Ravensburg an den betreffenden Tagen keine Fahrräder mitgenommen werden.