Friedrichshafen Die Badesaison kann beginnen

Die ersten Strandbäder in Friedrichshafen und Umgebung öffnen am Samstag. Alle Reparaturen sind pünktlich erledigt.

Auch wenn sich das Wetter noch nicht im Sommer-Modus befindet: Am Wochenende öffnen die ersten Freibäder in Friedrichshafen und Umgebung. Bereits am heutigen Samstag, 13. Mai, kann im Wellenfreibad in Ailingen und im Langenargen Strandbad geplanscht werden. Eine Woche später, am 20. Mai, folgen die Strandbäder in Friedrichshafen und Eriskirch. Das neue Frei- und Seebad Fischbach öffnet zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich Ende Juni.

Für die beiden Häfler Betriebsleiter Theo Schlegel vom Strandbad und Andreas Fehrmann vom Wellenfreibad hat die Badesaison schon vor einigen Wochen begonnen. Seitdem sind sie am Rasen mähen und säubern Umkleidekabinen, Duschen und WCs. Schließlich sollen die Badegäste zum Saisonstart saubere Becken und gepflegte Liegewiesen vorfinden. Im Strandbad Friedrichshafen wurden in den vergangenen Wochen mehr als 100 Tonnen Algen am Ufer entfernt und entsorgt. Die winterbedingten Schäden am Kinderbecken sind repariert und die Flöße vor dem Uferbereich instand gesetzt. Außerdem wurden Kies und Sand bei den Sportanlagen und am Kiesstrand frisch aufgeschüttet. Freuen können sich ab sofort Rollstuhlfahrer, die mit dem Auto kommen: Die Behindertenparkplätze wurden verlegt, um das Aus- und Einsteigen zu erleichtern. Auch wenn das Strandbad erst in einer Woche öffnet, können die Kabinen bereits heute und morgen bezogen werden.

Auch im kinder- und familienfreundlichen Wellenfreibad in Ailingen gab es vor dem Saisonbeginn einiges zu tun. Die Stadt Friedrichshafen informiert, dass sie die Steuerung für die Solarheizung austauschen und neue Abtrennungen in den Sanitär- und Umkleidebereichen einbauen ließ. Darüber hinaus mussten vor der Öffnung des Bades einige Winterschäden wie Beckenfliesen und Wandanstriche wieder auf Vordermann gebracht werden. Für zusätzlichen Schatten auf der Liegewiese sorgt künftig ein neuer großer Sonnenschirm.

Mit einem Weißwurstfrühstück und freiem Eintritt eröffnet das Strandbad Langenargen am heutigen Samstag die Badesaison. Das Strandbadteam war in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, die beiden Becken sowie die Außenanlagen für die Sommersaison vorzubereiten, informiert die Gemeinde. Jetzt sei alles bereit für eine erfolgreiche Saison. Erfrischen können sich die Gäste im beheizten Schwimmerbecken, im Freizeitbecken mit Wasserpilz und Rutschbahn oder direkt im Bodensee. Zum Ausleihen gibt es hier Sonnenschirme, Liegestühle und Strandkörbe sowie Schränke für die Dauer der Badesaison.

Nächste Woche, Samstag, 20. Mai, ist es auch im Eriskircher Strandbad mit 50-Meter-Becken, solarbeheiztem Kinderbecken und Großrutsche soweit: Es darf wieder gebadet werden! Wie in jedem Jahr besteht die Möglichkeit, für 15 Euro einen Schrank für die komplette Badesaison zu mieten. Viel Wert legt Langenargen auch auf seine großzügig angelegten Liegewiesen und gute Parkmöglichkeiten.

Preise und Öffnungszeiten