Das vergriffene Debüt-Album der Band aus Friedrichshafen und Konstanz ist jetzt als Download erhältlich

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mein Gott, sie ist wieder da, wenn auch nur zum Download: die Band Dramagold. 21 Jahre nach ihrer Veröffentlichung sind die Lieder des ersten Dramagold-Albums „Die Heiligsprechung des Alltags“ nun digital erhältlich, unter anderem bei Amazon und iTunes.

Dramagold stammen vom See – Michael Och (Trompete, Marschposaune) aus Tettnang, Rolf Gentner (Gitarre, Gesang) aus Friedrichshafen, Mike Lindauer (Keyboards) aus Radolfzell und die Brüder Peter (Gesang, Bass) und Tom Vuk (Schlagzeug) aus Konstanz; Keimzelle von Dramagold war die bekannte Indieband Bellybutton & The Knockwells“, in der schon fast alle Dramagold-Mitglieder spielten.

Als „Die Heiligsprechung des Alltags“ erschien, traute man seinen Auge kaum: produziert hatte das Album Sven Regener von Element Of Crime; schon damals eine ziemliche Hausnummer. Dramagold hätten groß werden müssen. Zumindest viel größer, als sie wurden. Das ist klar, wenn man dieses Album heute hört. „Die Heiligsprechung des Alltags“ verbindet Chanson-Wehmut mit Jahrmarktmusik („Dreh dich nicht um“), Anklängen an russische Folklore („Leise Weise“), rotzigem Funk („Wenn ich wiederkomm“), purer Versonnenheit („Festbeleuchtung“), und bisweilen dem Witz der Spider Murphy Gang („Der Setzer“) in deren besten Momenten.

„Die Heiligsprechung des Alltags“ ist voller Preziosen, die wunderbar gealtert sind – auch textlich. Wer widmete sich dem Alltag damals schon so stimmungsvoll-unpätentiös (außer Sven Regners Band, klar)? „Um Viertel nach Acht ist’s noch dunkel. Die Tankstelle, die hat schon auf“, singt Peter Vuk. „Ein Laster donnert vorüber und weckt alle Nachbarn auf. Ich male Figuren in den Raureif, der die Scheiben des Busses benetzt. Und wünsch mir ganz im Geheimen, dass sich jemand neben mich setzt.“ Bei Dramagold leuchtet die Tristesse auf und die E-Gitarre verträgt sich mit der Marschposaune.

Ein Kosmos, den man jetzt wieder entdecken darf und der auch an Rolf Gentner erinnert, der 2013 starb. Einige der Lieder stammen von ihm.

Hintergründe zur Band und wie es nach dem ersten Album weiterging, finden sich im Interent (www.dramagold.de). Und bei Youtube steht der Videoclip zur Lied "Dreh dich nicht um" (www.youtube.com/watch?v=5FqK8nsFD98).