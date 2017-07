Friedrichshafen Die Aktionswiese des Kulturufers vereint Groß und Klein

Viele Werkstätten und Spielbereiche laden Kinder, ihre Eltern und Großeltern zur gemeinsam verbrachten Zeit ein. Das kostenlose Angebot ist bis nächsten Sonntag, 6. August, täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Isabelle nimmt den Pinsel in die Hand. Sie taucht ihn in den Topf mit der Farbe Pink – ihre Lieblingsfarbe. Dann geht das Mädchen zum Gatter. Dort sind schon allerlei Muster und Formen zu sehen. Isabelle malt ein Kreuz. „Wir bauen eine Festung“, ist das Motto dieses Bereiches auf der Aktionswiese des Kulturufers. Insgesamt elf Themenwelten gibt es. Diejenigen, die dort verweilen, erwarten Spaß, Begegnungen und Erfahrungen. „Hier können Klein und Groß zusammenkommen“, sagt Besucherin Simone Schreiber im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die junge Mutter hat ihre Kinder Leo und Lena dabei. „Das Kulturufer gibt es schon so lange und ich bin jedes Jahr gerne da“, sagt Simone Schreiber.

In Zusammenarbeit haben das Häfler Spielehaus und der Spielebus einen Bereich auf dem Kulturufer erschaffen, bei dem das Alter der Besucher keine Rolle spielt.

„Ich finde, es gibt selten eine Aktion, die wir haben, bei der es so um Familie – das Miteinander – geht, wie hier“, sagt Mario Christmann. Gemeinsam mit Anja Blumauer leitet er das Projekt und gilt als Aufsichts- sowie Koordinationshilfe für die mehr als 30 weiteren Hilfskräfte, die während des Kulturufers im Einsatz sind.

Lena und Leo sind vertieft in ihre Beschäftigung. Die beiden Kinder stehen vor einer Staffelei. „Ich war schon mal hier“, stellt Lena fest. Sie malt ein Kunstwerk auf Vlies. Vertieft in ihre Aufgabe lässt sich Lena durch nichts und niemanden stören. „Es macht einfach Spaß“, ist ihr Fazit.

Die drei jungen Mädchen Aileen, Josefine und Jette sind derweil anders beschäftigt. Alle drei sitzen an der Station „Gipsen“. „Wir haben Aileen gerade erst kennengelernt“, erzählt Josefine. Und trotzdem verbindet die Mädchen etwas: die Vorfreude, die sie jedes Jahr auf das Kulturufer haben. „Ich war schon total oft hier. Aufs Basteln freu’ ich mich immer besonders, aber es ist einfach alles toll“, sagt Jette. Ihre Eltern haben sie an der Aktionswiese abgesetzt und holen sie später wieder ab.

Nicht nur Kinder haben Spaß an den Aktionen auf der Wiese. Bruno Blumenschein ist mit seinen Enkeln Rebecca und Jonathan in die Holzwerkstatt gekommen. „Es ist einfach schön hier. Ein Mordsangebot für die Kinder, die in den Ferien nicht in den Urlaub fahren“, findet Blumenschein. Dem Rentner gefällt das Arbeiten mit Holz. Er meint: „Nächstes Jahr komme ich mit den Kindern auf jeden Fall wieder.“

Die Aktionswíese hat bis Sonntag, 6. August, täglich von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos, die Spielbereiche und Werkstätten sind betreut. Vor allem sollen Kinder und Erwachsene aber zur gemeinsam verbrachten Zeit ermuntert werden.