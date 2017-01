Der Kiesel im K 42 wird vom 20. bis 23. Januar wieder zum Kinosaal. Gezeigt werden Filme, die es vielleicht nie wieder zu sehen gibt. Viele Regisseure und Darsteller reisen zum Gespräch mit dem Publikum an.

Die Filmtage Friedrichshafen gedeihen. Aus 300 eingeschickten Filmen, so vielen wie noch nie, hat die Programm-Jury um Kulturbüro-Mitarbeiterin Claudia Engemann ausgewählt, erzählt Bürgermeister Andreas Köster. Die neunte Auflage des inzwischen viertägigen Festivals versammelt sechs Dokumentarfilme, 15 Kurzfilme, die zu drei „Rollen“ gebündelt werden sowie – und das ist neu – elf Kurzfilme für Kinder ab 4 und ab 6 Jahre.

Die Filmtage fördern den Nachwuchs. Dazu tragen auch der 2016 eingeführte Jurypreis (1500 Euro) und der Publikumspreis (500 Euro) bei. Für die ausgewählten Filmemacher aus Deutschland, Östereich und der Schweiz gilt eine Altersgrenze: maximal 40 dürfen sie sein, und die Filme nicht älter als zwei Jahre.

Mancher Film, der bei den Filmtagen lief, schaffte später bereits den Sprung ins Programm von 3sat oder Arte – andere verschwanden aber auch unverdient in der Versenkung. Der Untertitel des Festivals, „Jetzt oder nie“, bezieht sich denn auch auf die vielleicht einmalige Chance, die hier gezeigten Filme zu sehen. Ganz sicher einmalig ist die Chance, den Regisseuren und auch vielen Darstellern zu begegnen: Bei den Filmtagen sind sie in der Regel anwesend und kommen mit dem Publikum ins Gespräch.

Bei einer Sichtung von 300 Filmen erschließt sich auch, was junge Filmemacher derzeit bewegt. Oft ist es natürlich die eigene Biographie, das eigene Leben, das den Zugang zu einem Thema erschließt. Auf der anderen Seite stehen politisch-gesellschaftliche Entwicklungen – bei den 9. Filmtagen besonders der Umgang mit Flüchtlingen. „Die ausgewählten Filme verbindet“, sagt Claudia Engemann, „dass sie von schwierigen Lebensituationen erzählen. Und dass die Menschen allesamt versuchen, das Beste herauszuholen.“

So wie in der Doku „Multiple Schicksale – Vom Kampf um den eigenen Körper“ des erst 18-jährigen Regisseurs Jann Kessler. Ausgehend von der Multiple Sklerose-Erkrankung seiner Mutter porträtiert er Menschen mit derselben Diagnose und ihre Wege, mit der Krankheit zu leben.

Oder „Valentina“ von Maximilian Feldmann und Louise Schröder. Sie zeigen das Leben eines Mädchens, das mit seiner zwölfköpfigen Familie in einer Hütte in Mazedonien lebt. Die Mutter bettelt, der Vater sucht im Müll nach Kleidung – aber Valentina ist trotzdem ein fröhliches Mädchen.

„Café Waldluft“ wirft Blicke hinter die Türen eines Traditionshotels in Berchtesgaden, in dem keine zahlenden Gäste mehr leben, sondern Flüchtlinge. Eine Culture-Clash-Doku mit skurrilen Momenten und einer Hotelbetreiberin, die von ihrer Aufgabe überzeugt ist.

Ihren eigenen Vater macht die Regisseurin Caroline Genreith zum Studienobjekt: der ist über 60 und hat ein Verhältnis mit einer Thailänderin, die halb so alt ist wie er selbst. Seine Tochter sieht das mit gemischten Gefühlen – und sie begegnet beim Drehen auch ihren eigenen Vorurteilen.

Dass man erfolgreich wirtschaften kann, ohne auf Gewinnmaximierung aus zu sein, zeigt die Doku „Das Leben ist keine Generalprobe“. Sie beleuchtet den österreichischen Schuh-Fabrikanten Heinrich Staudinger. Ihm ist das Wohl seiner 250 Mitarbeiter schlichtweg wichtiger als das Kapital.

Der Film „Raving Iran“ lief im Kino Studio 17 bereits 2016. Er zeigt das riskante Leben zweier DJs im Iran, in dem der Konsum westlicher Musik unter Strafe steht. Ihre Raves halten sie heimlich und unter größter Gefahr mitten in der Wüste ab; und sie träumen von einem ganz anderen Leben.

Zu einem Knüller haben sich die Kurzfilmrollen „Kurz und gut“ entwickelt, die jeweils eine Stunde dauern. Auch hier fehlt es nicht an interessanten und durchaus humorvollen Geschichten: „Digital Immigrants“ (Kurz und gut 1) zeigt Senioren beim Computerkurs; in „Die Randgruppe“ organisiert sich eine Gruppe Selbstmörder auf dem Hochhausdach (Kurz und gut 2); und der Animationsfilm „Our wonderful Nature – the common Chamelion“ (Kurz und gut 3) zeigt umwerfend komisch Szenen aus dem Leben eines verfressenen Chamäleons.

Das Programm

Freitag, 20. Januar

18 Uhr: Eröffnung im Kiesel durch OB Brand, im Anschluss „Café Waldluft“ (Doku); 20.15 Uhr: „Raving Iran“ (Doku)

Samstag, 21. Januar

10 Uhr: Film ab! (Kurzfilme ab 4 Jahre)

11 Uhr: Film ab! (Kurzfilme ab 6 Jahre

16 Uhr: Kurz und gut 1 (Kurzfilme)

18 Uhr: Kurz und gut 2 (Kurzfilme)

20 Uhr: Kurz und gut 3 (Kurzfilme)

Im Anschluss Verleihung des Publikumspreises und des Jurypreis bester Kurzfilm

Straßen-Show „Interview mit einer Kuh“ vor dem Kiesel um 12, 15.15, 17.15, 19.15 Uhr

Sonntag, 22. Januar

11 Uhr: Multiple Schicksale (Doku)

14 Uhr: Valentina (Doku)

16 Uhr: Das Leben ist keine Generalprobe“ (Doku)

18 Uhr: Happy (Doku)

Montag, 23. Januar

10 Uhr: Film ab! (Kurzfilme ab 6 Jahren)

Karten im Vorverkauf im GZH, Telefon 0 75 41/28 84 44. Einzelticket 6/4 Euro, Kinderprogramm je 3 Euro. Alle drei Kurzfilmprogramme kosten 12/8 Euro, das Festivalticket für alle Filme 20/14 Euro.