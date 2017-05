Das Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg erzählt in Martin Schläpfers Choreographie zur Komposition von Johannes Brahms vom Weiterleben mit der Trauer, aber auch von Trost.

Die Bühne liegt im Halbdunkel. Tänzerinnen machen sich warm, gehen ihre Schritte und Figuren noch einmal durch. Während die Zuschauer auf dem Weg zu ihren Plätzen sind, schlägt ein Tänzer einen Purzelbaum. Am Samstag stand im GZH "Ein Deutsches Requiem" von Johannes Brahms auf dem Programm – getanzt vom Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg. Mit jubelndem Applaus honorierte das Publikum am Ende die Choreographie von Martin Schläpfer und die herausragende Leistung der knapp 50-köpfigen Compagnie.

"Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden", stimmt der Chor in einer Einspielung an. Tänzer jagen zur getragenen Musik mit ungewöhnlich schnellen Schritten über die Bühne. Kleider in der Trauerfarbe Schwarz lassen einige Stellen frei und verstärken den Eindruck einer erdverbundenen Körperlichkeit, die das Ensemble vom ersten Moment an transportiert. So wie Brahms in seiner Textauswahl nicht die Verstorbenen, sondern die Leidtragenden, die Lebenden ins Zentrum gestellt hat, so greift auch die Choreografie die Idee des Weiterlebens mit der Trauer auf. Ein "Requiem" dient in der Kirchenmusik dem Gedenken der Toten. Es ist eher nicht dafür gedacht, getanzt zu werden. Aber genau dieser Spagat gelingt den Tänzern so gut, dass den Zuschauern trotzdem noch genügend Raum zum Staunen, Interpretieren und Assoziieren bleibt.

Wie leblose Puppen schleppen die Tänzer ihre Partnerinnen über die Bühne. Ihre Glieder scheinen verkrampft, erstarrt in der Trauer. Kraftvolle Hebefiguren wechseln sich ab mit Drehungen und lebhaften Luftsprüngen. Die Körper fallen in sich zusammen, um sich gleich darauf wieder voller Spannung aufzubäumen. Neben zahlreichen Soli, Pas de deux und kleineren Ensembles formiert Choreograf Martin Schläpfer die Compagnie immer wieder zur großen Gruppe, die wie ein einziges amorphes Wesen wirkt. Die Tänzer schmiegen sich aneinander, umklammern sich. Wo hört der eine Körper auf, wo fängt der andere an? Von Ratlosigkeit über Resignation und Erdulden bis zum Hoffen, Sehnen, Akzeptieren und Trost interpretieren sie den Übergang vom Leben zur wie auch immer gearteten Ewigkeit. Mal lassen die Figuren an das Jüngste Gericht denken, mal schmuggeln sich durchaus humorvolle, höchst lebendige Bewegungen dazwischen. Der Purzelbaum zu Beginn wurde nicht umsonst trainiert.

Auf dem Rücken liegend, zittern die Füße bei "Denn alles Fleisch, es ist wie Gras". Die Tänzer lassen sich in den Liegestütz fallen, Krebsen gleich kriechen sie über die Bühne. Schläpfer lässt die Compagnie barfuß tanzen. Aber zu "Ihr habt nun Traurigkeit" wählt er ein besonders starkes Bild. Mit nur einem Spitzenschuh tanzt Marlúcia do Amaral – rechts der Schuh, links barfuß. Die Ballerina humpelt mit größtmöglicher Eleganz und unterstreicht den Zwiespalt, in dem sich jeder Mensch von Zeit zu Zeit befindet. Erst auf den Füßen ihres Partners Alexandre Simöes stehend, kann sie sich entspannen und Kraft schöpfen. Auch wenn die Musik hoffnungsvoll wird, bleibt die Bühne bis auf einen Spot dunkel. Die Tänzer bewegen sich aus dem Licht heraus. Geht es um Ehre, Preis und Macht, nimmt ihnen die Choreografie jede Bewegung und die Tänzer kehren dem Publikum den Rücken zu. Schließlich tanzen Yuco Kato und Marcos Menha zu "Wie lieblich sind deine Wohnungen" so, als ob sie alles Irdische hinter sich gelassen hätten. Hier dürfen sie zärtlich sein und verspielt, und das bis in die Fußspitzen.

Die Besprechung erscheint ohne Bild, weil das Fotografieren vor Ort verboten wurde.