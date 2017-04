Friedrichshafen Deutsch-Französische Gesellschaft feiert 60-jähriges Bestehen

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich lagen nach dem Zweiten Weltkrieg buchstäblich in Trümmern. Heute ist die Allianz stark. Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) Friedrichshafen feierte am Samstag ihr 60-jähriges Bestehen im Roncalli-Haus in Ailingen.

Friedrichshafen-Ailingen – Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Gleichheit gehören zu den Werten der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) Friedrichshafen. Am Samstag feierte sie ihr 60-jähriges Bestehen im Roncalli-Haus in Ailingen. "Auch heute haben dieses Werte nicht an Wichtigkeit verloren", begrüßte Präsidentin Ulrike Müller von Kralik die geladenen Gäste. Unter ihnen waren auch Carl Herzog von Württemberg, ehemaliger Präsident der DFG, und Ferdinand Herzog von Württemberg.

Stefan Köhler, Erster Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen, erinnerte daran, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg buchstäblich in Trümmern lagen. "Es waren viele Menschen, die die Verbindung zwischen den beiden Völkern wieder herbeigeführt haben", dankte Köhler den DFG-Mitgliedern. In diesem Sinne komme ein geeintes Europa immer von der Basis. Für den Bodenseekreis gratulierte Erster Landesbeamter Joachim Kruschwitz. Er könne sich noch gut erinnern, wie er 1992, als die französische Garnison in Friedrichshafen aufgelöst wurde, mit dem damaligen General durch den Fallenbrunnen gegangen sei. "Sie waren einst Besatzer, aber sie gingen als Freunde", sagte Kruschwitz. Nun liege es an den Mitgliedern der Deutsch-Französischen Gesellschaft, die Idee der Weltoffenheit und der Brüderlichkeit weiter zu pflegen sowie Hoffnung und Zuversicht an die junge Generation weiterzugeben.

Jochen Hake, Vize-Präsident der Vereinigung DFG für Europa, unterstrich, dass alles auf persönlichen Begegnungen basiert. "Im europäischen Kontext ist es wichtig, dass wir weiterhin im positiven Sinn für diese Ziele streiten und gemeinsam für die europäischen Werte eintreten." Wichtig sei, die Jugend noch mehr als bisher miteinzubinden und den Fokus verstärkt auf die Städtepartnerschaften zu legen. Festredner Pierre Caudrelier, Präsident des DFG-Regionalverbands Süd, erinnerte an die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags 1963. "Er hat Kriege seit mehr als 50 Jahren wirksam verhindert." Anfängliche Ängste und Vorbehalte seien auf beiden Seiten überwunden worden. Heute sei die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich zur alltäglichen Normalität geworden – und das in einer globalen Welt voller Herausforderungen. Allerdings müsse man wachsam bleiben. "Für nichts in der Welt gibt es eine Garantie", sagte Caudrelier. Aber nicht Stillstand und Routine, sondern Kreativität und der Wille, sich weiter zu entwickeln, seien heute gefragt.

Felix Lennart Hake, Gründungspräsident des Deutsch-Französischen Jugendausschusses, betonte, wie wichtig es sei, junge Menschen früh abzuholen und für das Nachbarland zu begeistern. "Als DFG sind wir Vorbild für die europäische Zusammenarbeit", sagte Hake. Ingeborg Cleiss von der DFG Friedrichshafen blickte auf die Anfangszeit des Vereins zurück. Für die stimmungsvolle musikalische Begleitung sorgten Antje Tenckhoff am Flügel und Maren Kielkopf an der Harfe.