Friedrichshafen Deutsch-Französische Gesellschaft feiert 60 Jahre

Die Wunden des Krieges waren noch nicht ganz verheilt, als im Jahr 1957 in Friedrichshafen die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) gegründet wurde. Im April feiert der Verein sein 60-jähriges Bestehen.

Und er pflegt ganz ähnliche Aktivitäten wie zu Beginn: die Pflege der französischen Kultur mit ihrer Sprache und ihren Festen. Mehr denn je hat sich die DFG die Völkerverständigung auf die Fahnen geschrieben.

Die Geburtsstunde der DFG in Friedrichshafen – eine der ersten in der Region – hängt eng zusammen mit der Stationierung des französischen Militärs in der Stadt. "Das Bestreben war, den Bewohnern der ehemals besetzten französischen Zone die Kultur Frankreichs näher zu bringen", erläutert Ulrike Müller von Kralik, die seit 2011 Präsidentin der DFG ist. "Das Militär wollte nicht nur eine Insel in der Stadt bilden, sondern insbesondere die jungen Familien suchten den Kontakt zur deutschen Bevölkerung." Von Anfang an sei es ein Ziel gewesen, auch die Jugend für die französische Kultur zu begeistern. In den bereits vergilbten Unterlagen aus der Anfangszeit sind die regen Aktivitäten dokumentiert. So fanden gemeinsame Theateraufführungen und Ausflüge statt. Außerdem wurden ein Lesekreis sowie regelmäßige Zusammenkünfte und Tanzabende organisiert. "Diese Vielzahl an Veranstaltungen wurde durch Vertreter der französischen Armee großzügig unterstützt", so Müller von Kralik. Treffpunkt des damaligen Jugendclubs war die "Baraque" hinter der heutigen Albert-Merglen-Schule. Bereits im Herbst 1959 wurde "Antigone" von der Theatergruppe in französischer Sprache aufgeführt. Trotz bescheidener finanzieller Mittel lernten die stationierten Soldaten bei zahlreichen Ausflügen die Bodenseeregion kennen. Im Gegenzug reisten deutsche Jugendliche im Rahmen des internationalen Jugendaustausches nach Frankreich.

Seit fast 50 Jahren ist Ingeborg Cleiss mit ihrem Mann Raymond – einem Franzosen – verheiratet. Lebhaft kann sie sich an die Zeit erinnern, in der die DFG im gesellschaftlichen Leben der Stadt eine bedeutende Rolle gespielt hat. "In meiner Jugend war jeder bestrebt die französische Sprache zu lernen", erinnert sie sich. Bei den rauschenden Bällen der DFG sei damals alles gewesen, was "Rang und Namen" hatte. "Wir hatten natürlich jedes Jahr ein neues Abendkleid", schwärmt Ingeborg Cleiss, die der DFG als Chronistin dient. Ein höherer Bildungsabschluss sei Voraussetzung gewesen, um dazuzugehören. "Auch von Seiten der Franzosen war es nur den Offizieren erlaubt, Mitglied der DFG zu sein", ergänzt Müller von Kralik.

Heute halten die Mitglieder der DFG mehr denn je das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen der Kulturen für eine Grundvoraussetzung für Völkerverständigung und die Verwirklichung vieler europäischer Vorhaben. Regelmäßige Kontakte und gegenseitige Besuche diesseits und jenseits des Rheins werden auch heute noch groß geschrieben. Wichtig ist der DFG die Vernetzung mit dem Arbeitskreis Städtepartnerschaft Saint-Dié-des-Vosges. "Können Vertreter der Stadt nicht zu einer offiziellen Einladung in die Partnerstadt reisen, übernehmen wir gerne die repräsentativen Aufgaben", berichtet die Präsidentin. Auch die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene mit anderen DFGen sowie auf nationaler und europäischer Ebene sei für den Verein von Bedeutung.

Mit dem Abzug des französischen Militärs im Jahr 1992 gab es einen Umbruch in der DFG. Zählte sie zu Hochzeiten bis 360 Mitglieder sind es heute nur noch knapp 100. Einen wesentlichen Auftrag sieht der Verein weiter darin, an der Völkerverständigung mitzuwirken. Dies kommt in vielerlei Aktivitäten zum Ausdruck: Besuch von Ausstellungen und Konzerten französischer Künstler, Erkundung der französischen Gastronomie mittels Kochkursen und Weinproben oder Zusammenkünfte zu Gelegenheiten, wie etwa der französischen Dreikönigsfeier, bei der jeder Gast mit etwas Glück für einen Tag König oder Königin werden kann. Auch das für Frankreich typische Boulespiel wird im Verein regelmäßig gepflegt, ebenso die gesprochene Sprache in Form eines monatlichen Konversationstreffens. Dass die DFG auch den Nachwuchs im Blick hat, zeigen die Preise, die jedes Jahr für sehr gute Französischleistungen in der Abschlussklasse 10 der Häfler Realschulen vergeben werden. Auch der Lesewettbewerb in den 9. Klassen dient dem Ziel, die Bande zu Frankreich auch weiterhin eng zu knüpfen.

Die Gesellschaft

Stammtisch am letzten Dienstag des Monat ab 18 Uhr im Restaurant Kommodore im Württembergischen Yachtclub. Einmal im Monat kommen DFG-Mitglieder zum "Rendez-vous" im "Spektrum" zusammen, um ihre Kenntnisse der französischen Sprache zu pflegen und zu verbessern. Während der Sommerzeit wird am Dienstagnachmittag im Uferpark in der Nähe des Zeppelindenkmals Boule gespielt. Geplante Ausflüge: 18. Mai, Fahrt nach Ulm mit Stadtführung. 7. Juni, Besuch des Museums Forum Würth in Rorschach

18. Mai, Fahrt nach Ulm mit Stadtführung. 7. Juni, Besuch des Museums Forum Würth in Rorschach Kontakt: Ailingerstraße 38/1, 88046 Friedrichshafen, umuellervkralik@aol.com

Informationen im Internet: www.dfg-fn.de