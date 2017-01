Friedrichshafen "Der kleine Prinz": Musical verzaubert Publikum im Graf-Zeppelin-Haus

The Starnight Musical Company and Orchestra nahm die Zuschauer in Friedrichshafen mit auf die Reise des "kleinen Prinzen".

In kräftigem Rot tanzt die Rose über die Bühne, begleitet von Streichern, Klavier und Flöte. "Liebst du mich?", fragt die Blume den kleinen Prinzen. "Ich werde nur für dich blühen", verspricht sie ihm. Fröhlich wie sie tanzen auch die Tasten und Saiten der Instrumente.

The Starnight Musical Company and Orchestra gastierte bereits das zweite Jahr in Folge mit dem Musical "Der kleine Prinz" von Deborah Sasson und Jochen Sautter nach der Romanvorlage von Antoine de Saint-Exupéry in Friedrichshafen. Im gut besuchten Graf-Zeppelin-Haus entführten sie die Zuschauer in eine Welt voller Fantasie. Seit der Uraufführung des Musicals Ende 2015 verkörpert der 24-jährige Tenor Moritz Bierbaum den kleinen Prinzen. Die Inszenierung lebt vor allem von den komplexen visuellen Projektionen und von der Musik. Erzählerische Figuren wie die Rose, die Schlange oder der Fuchs werden tänzerisch erfolgreich in Szene gesetzt. Besonders beeindrucken die perfekt aufeinander abgestimmten Bewegungen von Tänzern und Projektionen, etwa beim Tanz im Rosengarten. Überaus lebendig wirken die projizierten Vögel, in deren Mitte der kleine Prinz steht. Zuerst ein loser Vogelschwarm, vereinigen sie sich schließlich zu Schwingen, die den kleinen Prinzen ins All hinaustragen, fort von seinem kleinen Planeten. Sie tragen ihn fort von seiner geliebten Rose. "Blume, wie soll ich nur ohne dich leben?", fragt er.

Auf seinem Weg begegnet er dem Geografen, der nichts weiß, aber so wichtig ist, dass er seinen angestammten Platz am Schreibtisch vor einer sphärischen Kulisse nicht verlassen kann, und über permanenten Mangel an Forschern klagt. Begierig saugt er daher alle Informationen über den Planeten des kleinen Prinzen auf. Von seiner über alles geliebten Blume will der Geograf nichts wissen. "Was zählt, ist nur die Summe, die Summe unterm Strich", versucht der Geschäftsmann, musikalisch fröhlich und choreografisch keck umgesetzt, dem kleinen Prinzen seine Lebensphilosophie zu erklären – erfolglos versteht sich.

"Weil ich mich schäme, trinke ich, und weil ich trinke, schäm' ich mich." Düster und schwer von den Streichern begleitet kommt der Säufer daher, seine Flaschen auf einer Schnur hinter sich herziehend. Einen krassen Gegensatz zu ihm bildet der Tangotänzer. Absolut von sich eingenommen, fordert er vom kleinen Prinzen Applaus und Bewunderung, die dieser ihm jedoch nicht gibt. Fasziniert beobachtet der kleine Prinz den Lampenanzünder, der steppend gehorsam seiner Pflicht nachkommt, bis er vor Erschöpfung umfällt. Danach begegnet der kleine Prinz dem König, der sich – flott und peppig vom Orchester begleitet – als wahrer Schnellsänger entpuppt. "Wohin soll ich jetzt gehen?", fragt der kleine Prinz den König. "Auf die Erde. Sie hat einen guten Ruf." Dort begegnet der kleine Prinz der Schlange. Sie umgarnt ihn verführerisch zu orientalischen Klängen tanzend und verspricht ihm das Blaue vom Himmel, indem sie behauptet, ihn durch ihren Biss zu seiner geliebten Blume zurückbringen zu können.

Im Rosengarten muss der kleine Prinz einsehen, dass es viel mehr Rosen als nur die von ihm geliebte gibt. "Das, was deine Rose für dich wichtig macht, ist die Zeit, die du ihr einst gabst", lernt er vom Fuchs. "Die Welt ist voller Überraschungen", weiß auch Antoine. Dessen umfangreichen Gesangspassagen meistert Bariton Guido Weber bravourös. Als Erzähler und Pilot begleitet er das Publikum von Anfang an. "Für mich ist die Wüste die schönste und traurigste Landschaft." Als er mit seinem Flugzeug in der Wüste abstürzt, begegnet er dort dem kleinen Prinzen, der ihn mit Fragen löchert und ihm zu einem guten Freund wird.