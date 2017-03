Franz Hoben hat eine Anthologie mit Texten über den Zeppelin herausgegeben. Diesen Freitag wird das bei Klöpfer & Meyer erschienene Buch \"Spazierfahrt in der Luft\" im Kiesel vorgestellt.

Der Zeppelin ist zuallererst eine Phantasmagorie. Ein Kopfgeburt, die in die Feder und von dort aufs Papier floss, ehe sie in einer schwimmenden Werkhalle vor Manzell gebaut wurde. Den Zeppelin vorrangig als technisches Phänomen zu sehen, greift deshalb zu kurz. „Das Zeppelin-Thema ist durch und durch literarisiert“, sagt Franz Hoben. „Das fängt schon in der Vor-Zeppelin-Ära an. 1783 stieg der Heißluftballon der Brüder Montgolfier auf. Seitdem taucht in der Literatur das Wort ‚Luftschiff’ immer wieder auf – bei Goethe, Schiller, Lichtenberg; später bei Nietzsche.“ Dichter und Denker thematisierten das Luftschiff also schon vor Zeppelins LZ 1 im Jahr 1900. Theodor Herzl etwa, der Vordenker eines jüdischen Staates, entwirft es 1896 in einer Erzählung und tauft es auf den Namen „Halkyone“: „Ihre Form war etwas die einer Libelle, ihre harten Bestandteile waren aus Aluminium, die weichen aus hundertblättriger weißer Seide.“ Ein Fluginsekt mit „glühenden Augen“, das von seinem Erfinder wieder vernichtet wird – aus Verachtung für eine Gesellschaft, die seine Vision nicht ernst genommen hatte. „Die Menschen sind nicht wert zu fliegen. Für das, was sie sind, ist Kriechen noch lang gut genug.“

Hätte auch Graf Zeppelin den Spott so schlecht verdaut, den er für seine Luftschiff-Vision erntete, dann würde über seinen morgigen 100. Todestag niemand reden. Und Franz Hoben wäre nicht Herausgeber des 305 Seiten starken Buches „Spazierfahrt in der Luft“; es belegt, wie mannigfaltig der Zeppelin in der Literatur behandelt und von ihr begleitet wurde, in „Lyrik und Erzählung, Reportage, Story, Drama, Notiz, Stimmungsbild und Erinnerungstext“, wie Hoben in seinem einleitenden Essay schreibt. Der Zeppelin gilt erst als unsinnige Utopie, dann als Heilsbringer des Fortschritts und der Moderne, er ist ein Monument nationaler Größenphantasien, dann eine Vernichtungsmaschine, die den Krieg in die Luft trägt, und nach diesem Krieg ein völkerverbindendes Verkehrsmittel. Der Zeppelin ist ein Stück gebauter Geistesgeschichte und als Projektionsfläche ein Kaleidoskop der Gegensätze – so wie die von Franz Hoben in seiner Freizeit recherchierten Texte.

Da ist etwa die geifernde Kriegspropaganda eines Oskar Braun, der 1916 England dem Erdboden gleichmachen will: „Zeppeline heraus! Alle zugleich / Hinüber aufs giftige Inselreich! / Dort schüttet der Hölle feurigste Glut / Hinunter auf diese Teufelsbrut!“. Auf der anderen Seite steht der Schriftsteller D. H. Lawrence, der die Bombenangriffe auf London erleben musste. Mit expressionistischen Bildsetzungen beschreibt er sie als Apokalypse: „Die Haut des Kosmos brach auf und ein neuer Kosmos erschien mit einem langen schimmernden Leuchtkörper im Zentrum, der sich träge im Glutlicht treiben ließ wie ein neuer Mond, der sein Licht in Blitzen auf die Erde entlädt, um zugleich die Erde umzubringen.“

Der Zeppelin erlaubt einen neuen Blick auf die Welt aus der Luft, dem der Journalist Werner Schenkendorf nicht nur Positives abgewinnt. Die Bodenseelandschaft erscheint von oben flach: „Der Gehrenberg z.B. ist als Erhöhung kaum zu erkennen, und es fällt aus 400 Meter Höhe schon schwer, einen Hopfengarten von einem Rebberg zu unterscheiden.“

John Dos Passos wiederum treibt einen Keil zwischen die Erhabenheit am Himmel und dem Elend der Großstadt: in seinem Roman „Manhattan Transfer“ sieht in New York ein junger Mann ohne Beine zur „schimmernden Staniolzigarre“ empor, und Ödön von Horvath wiederum erzielt in seinem Drama „Kasimir und Karoline“ einen traurigen Witz, wenn er eine armselige Rummelplatz-Existenz, einen „Liliputaner“, über den Zeppelin sagen lässt: „Wenn man bedenkt, wie weit es wir Menschen schon gebracht haben“. Dos Passos’ und Horvaths Texte stammen aus der Ära der Transatlantikfahrten, also der Blütezeit der Zeppeline. Verherrlichungen haben sie dennoch nicht geschrieben.

Das Buch enthält einen Anhang mit den Biographien der Autoren. „Es lohnt, sie zu lesen“, sagt Franz Hoben. „Über die Hälfte der Autoren wurden von den Nationalsozialisten verfolgt oder ermordet. Der Anarchist Erich Mühsam zum Beispiel. Oder Else Ury, die Autorin der ‚Nesthäkchen’-Bücher.“ Unterschiedlichere Brillen als Mühsam und Ury könnte man bei der Sicht auf den Zeppelin kaum tragen. 1921 lässt Ury ihr „Nesthäkchen“ im Kinderbett mit dem „Zippel-Zappel-Zeppelin“ durchs Reich der Träume fahren. Mühsam dagegen schreibt in seinem Tagebuch über die Zeppelinspende 1908, die auch von ihm „geschnorrt“ werden sollte: „Jeder gab etwas. Ich lehnte ab mit der Begründung, ich gäbe für militärische Zwecke kein Geld aus. Ich sehe noch die verächtlichen Mienen, mit denen ich betrachtet wurde.“ Zwischen diesen beiden Texten lag der Erste Weltkrieg. Mühsam sah ihn in Zeppelin-Gestalt heraufdämmern, für Ury lag er bereits in der Vergangenheit und war mit dem Zeppelin nicht verbunden; er konnte Kindertraum werden.

Auch die journalistischen Reiseberichte fehlen nicht. „Die Weltpresse riss sich um die Exklusivrechte der Berichterstattung“, sagt Franz Hoben. Arthur Koestler etwa schrieb für den Ullstein-Verlag 1931 über die Arktisfahrt von LZ 27 und sparte nicht mit Witz, der einer gewissen Ereignislosigkeit entsprang: „Polarexpeditionen sind nur dann aufregend, wenn irgend etwas schiefgeht und die Forscher, in einem arktischen Schneesturm eingeschlossen, ihren letzten Hund verspeisen, bevor sie sich gegenseitig aufzufressen beginnen.“ Selbst wenn nichts los ist, gibt der Zeppelin Anlass zu purem Kopfkino.

Am Freitag, 10. März wird das Buch um 19 Uhr im Häfler Kiesel vorgestellt.