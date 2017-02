Friedrichshafen Der Valentinstag steht vor der Türe

Am 14. Februar ist es wieder so weit: Roten Rosen und Pralinen werden zum Fest der Liebe verschenkt. Häfler Schüler sprechen darüber, was ihnen der Valentinstag bedeutet.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Für den einen ist es der Tag der Liebe, für den anderen sein Namenstag. Valentin Starz hat momentan keine Freundin, feiert den 14. Februar aber, weil es der Tag seines Namens ist. "Hätte ich eine Freudin, dann würde ich nachmittags auf jeden Fall etwas mit ihr unternehmen", erzählt der 16-Jährige. Doch wieso nur nachmittags? Abends laufe Champions League, "da muss man schon Präferenzen setzen", ist Valentins Antwort. Anders Manuel Hartmannsgruber und Annalena Kratzer. Die beiden haben am 14. Februar zwar noch nichts geplant, verbringen den Tag aber zusammen. Und das trotz der Tatsache, dass die beiden 16-Jährigen "noch nicht richtig zusammen sind", wie sie selbst sagen. Es ist ihr erster gemeinsamer Valentinstag.

Auch für Selina Abril Delgado ist es der erste 14. Februar, den sie gemeinsam mit ihrem Freund verbringt. Die 16-Jährige ist frisch verliebt. Seit anderthalb Monaten ist sie mit Maurice zusammen. "Der Valentinstag bedeutet mir erst etwas, seitdem ich einen Freund habe", sagt Selina und lacht. Früher habe die Schülerin den Tag gemeinsam mit Freundinnen verbracht – "als Ausgleich". Dieses Jahr lässt sie sich von ihrem Freund überraschen. "Er hat etwas geplant, verrät mir aber noch nicht was", erzählt Selina. Auch sie will Maurice eine kleine Freude machen, weiß aber noch nicht, was sie verschenkt.

Am Valentinstag machen traditionell vor allen Blumenläden ein gutes Geschäft. Das betont Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH. Besonders wichtig sei der Tag aber auch für die Gastronomie und alle Geschäfte, die hochwertige Süßigkeiten verkaufen, wie etwa die Konditorei Weber & Weiss.

Im Häfler Blumenladen Hirscher merke man, dass der Andrang in den Tagen vor dem 14. Februar stärker ist als unter dem Jahr. "Heute morgen kam schon ganz früh eine Frau und hat einen großen bunten Strauß für den Valentinstag gekauft", erzählt Angelika Hirscher-Michel, Inhaberin des Blumengeschäftes, am Donnerstag. Die Floristin verkaufe einzelne Rosen, aber auch Blumensträuße im Wert von bis zu 80 Euro.

"Auch dort wo Schmuck oder Parfüm verkauft werden, steigen die Umsätze an", weiß Goldschmidt. Häfler Hotels bieten speziell zum Valentinstag besondere Angebote für eine Kurzreise nach Friedrichshafen an. "Gastronomiebetriebe bieten am Valentinstag besondere Aperitifs oder Menüs, zum Beispiel das DO-X Restaurant des Dornier Museums ein Candle-Light-Dinner", sagt Goldschmidt. Die Nachfrage sei bei den entsprechenden Branchen leicht steigend. Als Grund nennt Goldschmidt: "Der Valentinstag ist eine schöne Gelegenheit seine romantische Seite zu zeigen."

Dass besonders junge Paare und frisch Verliebte den Valentinstag feiern, ist allgemein bekannt. "Neuer ist der Trend, dass nicht nur Männer ihrer Herzdame etwas schenken – auch die Männer dürfen sich zum Valentinstag immer häufiger über kleine Geschenke von ihrer Freundin oder Frau freuen", weiß Goldschmidt. Mit einem speziellen Tipp könne der Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH nicht dienen, "schließlich muss es zum Paar passen und da ist jeder unterschiedlich."

Christliche Legende

Der Valentinstag wird in einigen Ländern, wie etwa Deutschland und England, jedes Jahr am 14. Februar gefeiert und gilt als Tag der Liebenden. Es soll nach herrschender Meinung auf Valentin von Rom zurückgehen, der trotz eines Verbots des Kaisers Liebespaare verheiratet hat. Er wurde 269 wegen seines christlichen Glaubens enthauptet. Der Gedenktag wurde von Papst Gelasius I. im Jahr 469 für die ganze Kirche eingeführt, 1969 jedoch aus dem römischen Generalkalender gestrichen. Verbreitet gibt es jedoch um den Valentinstag Gottesdienste, in denen Ehepaare gesegnet werden. (lip)