vor 43 Minuten Manfred Dieterle-Jöchle Friedrichshafen Der Sportverein Ettenkirch will bauen

Der Sportverein (SV) Ettenkirch will bauen. In direkter Nachbarschaft zu den bestehenden Sportanlagen und der Ludwig-Roos-Halle, sollen ein Gesundheitszentrum samt Bürgersaal und Außenumkleidekabinen entstehen. Der Gemeinderat von Friedrichshafen will dafür Planungsrecht schaffen.