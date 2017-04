Friedrichshafen Der SÜDKURIER sucht Ihre Frühlingsbilder!

Witzige Osterdeko, tolle Tulpen, blühende Bäume – der Bilderbuch-Frühling ist im Moment an allen Ecken Friedrichshafens zu bewundern. So machen Sie bei unserer Leserbilder-Aktion mit!

Im Uferpark leuchten Tulpen und Narzissen, die Obstbäume zeigen ihre Blütenpracht, in den Gärten glänzt der Osterschmuck und in den Straßencafés sonnen sich die Häfler. Vom regnerisch-kühlen April-Wetter, das leider für die Osterfeiertage vorgesagt ist, ist noch nicht viel zu spüren. Wenn es Sie auch nach draußen zieht, schnappen Sie sich doch gleich Ihre Kamera oder ihr Handy und machen Sie ein paar frühlinghafte Fotos. Der SÜDKURIER sucht Ihre schönsten Frühlingsbilder und druckt diese im Lokalteil Friedrichshafen ab. Und so geht es: