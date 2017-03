Friedrichshafen Der Richtige hat gewonnen: OB-Wahlergebnis findet viel Zuspruch im Netz

Rund 80 Prozent der Wähler stimmen für Oberbürgermeister Andreas Brand. „Gefällt mir“, lautet dazu die meistgeklickte Reaktion bei Facebook. Die Wahlbeteiligung von 41,4 Prozent sorgt dagegen für kritische Kommentare im Netz.

War am Sonntag etwas in #friedrichshafen? Schönes Wetter auf jeden Fall – das dokumentieren etliche Fotos, gepostet via Instagram, Facebook und Co. Dass mehr als 46.000 Häfler dazu aufgerufen waren, ihren Oberbürgermeister für die kommenden acht Jahre zu wählen, spielte zumindest den Tag über in den sozialen Netzwerken eher eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis dagegen wurde eifrig bewertet.

Im proppenvollen großen Sitzungssaal stand die Luft, als die letzten Zahlen aus den insgesamt 51 Wahlbezirken auf der Leinwand zu sehen waren. Neben drei Kandidaten und ihren Familien verfolgten hier etliche Politiker, Gemeinderäte und auch etliche Wähler die Auszählung. Während das Ergebnis im Rathaus mit anhaltendem Applaus bedacht wurde, schnellten digital blitzschnell etliche Daumen in die Höhe.



"Gute Arbeit gehört dementsprechend gewürdigt“, war am Abend zum Beispiel auf der Facebook-Seite der Häfler SÜDKURIER-Redaktion zu lesen. „Der Richtige hat gewonnen“ fand sich neben Glückwunsch-Bekundungen unter den weiteren Kommentaren. Vereinzelt melden sich auch Nutzer zu Wort, die vom Ergebnis weniger angetan sind. „Mein Kandidat war eindeutig Herr Fuhrmann“, ist etwa bei Facebook zu lesen. Oder auch: „Wie befürchtet.“ Dass sich die Überraschung in Grenzen hielt, lässt diese Äußerung erahnen: „Hat jemand was anderes erwartet? Top im Job und als Mensch.“ An anderer Stelle wurde der Wahlausgang bereits am Nachmittag als „genauso eindeutig wie die Bundesliga“ vorhergesagt.

#friedrichshafen Ob-Wahl Wahlbeteiligung 41,37% ?, erste Amtshandlung sollte ein Programm für mehr Demokratie Verständnis in FN sein — Samuel Fuggenthaler (@samufugg) 12. März 2017

Als erste Amtshandlung schlägt ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter dem Häfler Oberbürgermeister „ein Programm für mehr Demokratie-Verständnis in FN“ vor. 19.132 Häfler haben gewählt – „ein Jammer“, wie bei Facebook die Wahlbeteiligung von 41,4 Prozent kommentiert wurde. „Aber das sind leider die Leute, die sich dann noch beschweren, wie schlecht alles ist." Schon, als die Wahllokale noch geöffnet und die ersten Zahlen in Sachen Wahlbeteiligung bekannt waren, war die Anzahl derer, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten, Diskussionsgegenstand: „Wer nicht wählt, hat auch nicht das Recht zu schimpfen“, schrieb eine Facebook-Nutzerin. „Nichtwähler sind Fremdwähler“, befand ein anderer.