Am 3. März stehen in Friedrichshafen so viele Ausstellungen und Performances auf dem Plan, dass man schon ganz genau wissen muss, was man sehen will.

Noch ein wenig länger und der Leporello zum 32. Kunstfreitag könnte als Tapetenbahn dienen. Es werden am Freitag, 3. März, ja auch allein schon zwei Performances geboten. Um 22 Uhr wird Severin Hallauer für den Kunstverein, direkt vor dessen Türen, den Marmorbrunnen von Axel F. Otterbach neu in Szene setzen, mit einer speziellen Lichtsetzung und den Reflexionen eines Spiegels. Der Brunnen kann es vertragen, denn zur Geltung kommt er an seinem Standort nicht. Um 23 Uhr tritt dann im Zeppelin-Museum Melissa E. Logan mit zwei weiteren Künstlerinnen auf. Logan ist Gründungsmitglied der „Chicks On Speed“, die von den einen als Frauenband und von den anderen als feministische Performance-Künstlerinnen gesehen werden. Die Chicks stellen den Popzirkus ironisch auf den Kopf. Zwischen Konzert, Performance und Projektionen wird auch Melissa E. Logans maximal einstündiger Auftritt liegen. Sie präsentiert neues Material.

Aber zunächst zur Eröffnung. Sie findet um 18 Uhr im Kiesel statt. In diesem Rahmen wird Oberbürgermeister Brand der Ehrenbrief der Stadt an Erika Lohner übergeben. Erika Lohner betreut und leitet seit Jahren ehrenamtlich die Galerie Plattform 3/3. Ein Impulsreferat gibt es zum Auftakt diesmal nicht. Stattdessen tritt ein musilimischer Poetry Slammer auf, der aber nicht weniger Impulse setzen soll: Sami El-Ali, Mitglied der Gruppe „I, Slam“. Beim deutschlandweiten Jahreswettbewerb 2013 von „I, Slam“ wurde El-Ali mit seinen Texten deutscher Meister. „Es gibt einen ‚I, Slam’-Kodex“, sagt Franz Hoben. „Die Texte sollen keine Fäkalwörter, keine Schimpfwörter verwenden“, sich über der Gürtellinie abspielen.

Mit dem muslimischen Kulturkreis geht es im Kiesel danach weiter: Es werden Kunstvideos aus der Türkei gezeigt. „Das wollte ich schon immer mal machen“, sagt Franz Hoben, für den es sehr mühsam war, an die entsprechenden Künster heranzukommen – auch wegen der politischen Situation in der Türkei. Drei Nächte lang dauerte es, bis die nicht sonderlich große Datenenge der Videos per Download beim Kulturbüro war. „Mir wurde erklärt, es sei Teil der politischen Strategie der Türkei, das Internet langsam zu machen, damit möglichst wenig Filmaufnahmen aus der Türkei herauskommen“, sagt Hoben. Zu sehen sind nun Filme von Deniz Beser und Zeyno Pekünlü. Pekünlü montiert Szenen aus melodramatischen alten türkischen Filmen und stellt sie in einen neuen Zusammenhang. „Auf diese Weise untersucht sie oft das Männer- und das Frauenbild in der Türkei“, sagt Franz Hoben. Deniz Beser wiederum behandelt in einem seiner Filme die Straßenverkäufer in der Türkei, die immer mit dem zur Stelle sind, was man gerade braucht. Diese Flexibilität verbindet er mit der Occupy-Bewegung und den Protesten im Gezi-Park.

Was ist sonst noch einmalig oder erstmals zu sehen an diesem Kunstfreitag? Zunächst natürlich der Kunstbus. Er wird vom Artsprogrogram der ZU kuratiert und von Andrew McNiven bespielt. „Das Umverteilen von Vermögenswerten durch Zerstäuben“ heißt die Aktion, die er auf der Fahrt in den Fallenbrunnen und zurück durchführt. Dabei wird er ein sündhaft teures Parfüm versprühen. Geld zum Einatmen quasi, gerecht unter die Leute gebracht. Ulrike Shepherd vom Artsprogram verspricht ein sinnliches Erlebnis.

In der ZU selbst werden Zeichungen des rumänischen Künstlers Dan Perjovschi gezeigt. Auf den schwarzen Tafelwänden in der Uni sind sie nur einige Tage zu sehen, aber im Ausstellungsraum White Box mehrere Wochen. Perjovschi macht Wandzeichnungen, mit denen er schon im MoMA und in der Tate Modern ausgestellt wurde. „Diese Indoor Graffiti sind philosophische Statements“, sagt Ulrike Shepherd. Sie sind auf schlichte Weise gezeichnet, können inhaltlich aber komplex sein. „Er geht auf ganz aktuelle Ereignisse ein; wer sie betrachtet, bewegt sich zwischen Erkenntnis und einem Lachen“, sagt Shepherd. Ulrich Deuter bezeichnete im Magazin „k.west“ Perjovschis Kunst als „Chor knapper, kritischer, witziger oder grimmiger Bemerkungen zu Globalisierung, Wirtschaftskrise, religiösem Fundamentalismus, Nationalismus, Konsumentarismus“.

Nebenan, in der Plattform 3/3, wird um 20 Uhr die Ausstellung „AusdrucksARTen“ von Romana Glunk eröffnet. Sie hat Pina Bauschs Choreographie zu „Le sacre du printemps“ in Malerei überführt und zeigt in einer zweiten Serie etwas ganz anderes: die Vielgesichtgkeit von Schafen.

Im Turmatelier präsentierten sich erstmals die neuen ZF-Stipendiaten, das Künstlerpaar Micha Martin und Martin Gabriel aus Wien. Sie zeigen Zeichnungen von 2016 und ihren aktuellen Werkkatalog, der mehr einem Künstlerbuch gleicht. „In unserer Arbeit geht es um Wiederholung“, sagt Micha Martin. „In der Biologie gibt es die Wiederholung als Vererbung, in der Physik als Welle und in sozialen Phänomenen als Nachahmung. In unseren Arbeiten spielen wir dabei mit dem Zufall und der Ordnung.“

Der Kunstverein zeigt seine laufende Ausstellung „phaenomena materiae“ von Esther Mathis und Brigham Baker. Schuhabstreifer, aus denen Pflanzen sprießen, Türme aus Fensterglas oder Fotografien, die den Himmel „scannen“ sind zu sehen. Von diesen Scans fügt Baker einen neuen hinzu: „Er wird den Friedrichshafener Nachthimmel scannen“, sagt Kurator Julian Denzler. Zudem findet um 19 Uhr eine Führung mit Esther Mathis statt.

Bernd Lutze öffnet seine Ausstellung mit Editionen von Joseph Beuys. Sie ermöglicht einen über Jahrzehnte reichenden tiefen Einblick in sein Werk und sein Denken. Beuys war ein ausgesprochener Auflagenkünstler; sein ganzes Künstlerleben lang arbeitete er in Editionen.

Ein solcher Überblick entsteht natürlich auch in der Ausstellung „Otto Dix: Alles muss ich sehen“, in der das Zeppelin-Museum seinen Gesamtbestand von Dix-Arbeiten zeigt: 406 Werke, geordnet nach Themenschwerpunkten: Landschaften, Heilige, Porträts, Akte, Städte und Kriege. Außerdem hat der zweite Besuchermagnet des Hauses geöffnet: Die Ausstellung „Strom-Linien-Form“ zur Geschichte der Stromlinienform in der Technik, mit einer Vielzahl von Automobilen und Motorrädern. Durch beide Ausstellungen finden Führungen statt.

Der Verein Jazzport bietet im Zeppelin-Museum ab 21 Uhr eine Hommage an den Saxofonisten Art Pepper, der als Nachfolger von John Coltrane galt. Oli Wendt (Altsaxofon), Barbara Klobe (Piano), Arpi Ketterl (Kontrabass) und Dieter Schumacher (Schlagzeug) spielen sich durch Peppers reiches Werk, mit Bepop, Mambo und Samba bis hin zu Groove- und Souljazz.

Auch das Medienhaus beteiligt sich, denn hier wird nun die Artothek dauerhaft präsentiert, die zuvor dem Zeppelin-Museum angegliedert war: 150 Gemälde, Grafiken und Fotografien von großen Namen wie Picasso, Beuys oder Horst Antes, aber auch von Künstlern aus der Region wie Diether F. Domes oder Dieter Schosser. „Die Kunden des Medienhauses können sich die Kunstwerke mit ihrem Leseausweise ausleihen, für zwölf Wochen“, sagt Medienhaus-Leiterin Sabine Giebeler.

Ein letztes Mal wird die Vitrine-FN von Hubi W. Jäger eine Ausstellung zeigen – mit Arbeiten von fünf Künstlern über Krieg, Gewalt, Flucht und Migration. Jäger hat angekündigt, den Vitrine-Betrieb einzustellen.