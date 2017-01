Friedrichshafen Der Kreativmarkt feiert Premiere in Friedrichshafen  was Besucher erwartet

Der Kreativmarkt feiert Premiere in Friedrichshafen – was Besucher erwartet

Die bunte Messe ist am ersten Februar-Wochenende in der Messe Friedrichshafen und verspricht viel selbstgemachte Vielfalt.

In einigen Tagen wird es bunt in der Messe. Dann werden rund 170 Aussteller mit dem Kreativmarkt zeigen, was sich alles selbst machen lässt. Und das ist eine Menge: Das Angebot reicht von Mode und ausgefallenem Schmuck über Keramik bis zu Wohndekoration und Bildern. "Man muss sich lange durchs Internet klicken, um so viel zu sehen, wie wir es auf unseren Märkten haben", sagt Projektleiterin Janine Sandig vor der Premiere.

Dabei ist das Internet Inspiration für den Kreativmarkt – was bei den Plakaten sofort ins Auge fällt, ist das rote Dawanda-Logo. Was der Kreativmarkt mit Dawanda zu tun hat? Sandig hat das rasch erklärt: Das größte deutsche Online-Portal für Selbermacher, das einen eigenen Online-Shop ermöglicht, ist Markenpartner. Viele der Aussteller vertreiben ihre Produkte dort online. "Dawanda vereint sehr viele kreative Leute", sagt Sandig, "unsere Idee war, das in die Realität zu holen." Einige Anbieter reisen nun mit dem Kreativmarkt durch Deutschland, andere kommen lokal dazu. Der Markt lebt auch vom direkten Kontakt. Oder wie Sandig sagt: vom Anprobieren, vom Anfassen.

Das Konzept von selbstgemachter Vielfalt kommt an, der Kreativmarkt ist seit bald fünf Jahren in deutschen Städten unterwegs. Austragungsorte waren bisher besonders im Osten des Landes, inzwischen sind es 17 Orte. "Wir merken die gute Resonanz auch an anderen Orten", sagt Projektleiterin Janine Sandig, Selbermachen sei wieder angesagt. Auf Friedrichshafen seien sie gekommen, weil sie direkt angesprochen und eingeladen wurden. Es ist der erste Austragungsort in der Bodenseeregion. Bei einer Premiere soll es aber nicht bleiben: "Wir waren so mutig und haben gleich mehrere Termine gebucht."

Markt & Kartenverlosung

Der Kreativmarkt findet am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Februar zum ersten Mal in Friedrichshafen statt. Die Öffnungszeiten sind Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 12 Jahren kommen kostenlos rein.

Als Händler: Wer als Händler am Kreativmarkt teilhaben möchte, kann sich noch anmelden. Das Formular gibt es online unter www.kreativmaerkte.de

Kartenverlosung: Der SÜDKURIER verlost fünf Mal je zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft einfach folgende Nummer an: 01379/37 05 00 15. Das Stichwort lautet Kreativmarkt. Die Verlosung endet am Dienstag, 31. Januar, 10 Uhr. Die Namen der Gewinner werden am Mittwoch, 1. Februar, veröffentlicht und beim Kreativmarkt an der Kasse hinterlegt.

Münzen in ganz neuem Gewand

Rudolf Baur ist wohl einer der erfahrensten Aussteller beim Kreativmarkt: Der 70-Jährige aus Deggenhausertal verwandelt bereits seit 40 Jahren gängige Münzen in Schmuckstücke. Es begann 1977 mit einer irischen Münze, die einen Stier zeigt – sein Sternzeichen. Seitdem besucht der inzwischen pensionierte Werkzeugmacher Münzbörsen und gräbt sich durch Kisten mit Geld aus der gesamten Welt, um schöne Motive zu finden. Bei der Münzbörse in Friedrichshafen wurde er kürzlich auf den Kreativmarkt aufmerksam und meldete sich an.

Für einen bunten Baby-Alltag

Interessante Münzen zeigen für Rudi, wie er genannt wird, etwa eine Eule wie bei der griechischen Drachme oder Edelweiß-Blüten wie beim österreichischen Schilling. Weiter geht es dann mit "einem rießengroßen Geduldspiel": Erst wird ein Loch in die Münze gebohrt, dann das Motiv ausgesägt. Mit einer Öse versehen wird das Schmuckstück versilbert oder -goldet, bevor es einen neuen Besitzer findet. Wie er das genau macht, will Baur am ersten Februarwochenende auch am Stand zeigen.

Die Geburt ihrer Tochter bezeichnet Ingrid Tullo aus Friedrichshafen als Startpunkt ihrer Liebe für selbstgenähte Kleidung. "Ich wollte die Welt ein bisschen bunter", sagt die 34-Jährige. Sie legt Wert auf Nachhaltigkeit, doch die Strampler und Co. mit Bio-Zertifikat seien nur beige- und cremefarben gewesen. Deshalb setzte sie sich selbst an die Nähmaschine, die Ergebnisse zeigt sie jetzt beim Kreativmarkt. "Das Label 'Just TiLi' war anfangs nur zum Eigenbedarf", sagt Tullo, die als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt arbeitet. Doch aus dem Bekanntenkreis seien immer mehr Anfragen nach den farbenfrohen Kleidungsstücken gekommen, seit 2015 gibt es auch einen Online-Shop. Ihre Tochter besucht inzwischen die Grundschule, doch Schwerpunkt ihrer Arbeit sind weiterhin Strampler. "Es gibt keinen zwei Mal", sagt sie. Für den Kreativmarkt wird sie außerdem extra Taschen anfertigen.

Schmuck für Ohren und das Zuhause

"Ich sitze gerade ganz viele Stunden an der Nähmaschine." Ihren Stand will sie dann wie ein Kinderzimmer gestalten.

Zum Familienprojekt wird der Kreativmarkt bei "Frau Knorke" – Nora Jendrich wird ihren Schmuck anbieten, ihr Vater zeigt marokkanische Fliesen und die Mama hilft dabei. Jendrich ist 29 Jahre alt und wohnt in Liebenau, seit 2013 fertigt sie als "Frau Knorke" einzigartigen Schmuck. Während ihrer Ausbildung zur Diätassistentin begann das Selbermachen mit Ohrsteckern und -hängern. Seit 2015 steht ihr Vater Jürgen nicht nur dabei, wenn sie das auf Weihnachtsmärkten anbietet, sondern zeigt auch seine Fliesen, die er importiert und bearbeitet. Wie er das genau macht, wird er direkt am Stand zeigen. Der Kreativmarkt ist die bisher größte Gelegenheit für Nora Jendrich, ihren Schmuck zu präsentieren. Dabei setze sie schon länger auf den persönlichen Kontakt statt auf ihren Online-Shop: "Da sehe ich dann auch, wer diesen Schmuck trägt", sagt sie. Jendrich fertigt heute nicht nur Schmuck, sondern auch Lesezeichen und Taschenhalter. "Man braucht dafür ganz viel Geduld", sagt sie – allein bis ein Kleber aushärtet, vergehen mehrere Stunden.