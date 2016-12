Mit über 20 Beiträgen auf 64 Seiten ist das Vereinsblatt der Freunde zur Förderung des Zeppelin-Museums sehr umfangreich geraten. In 35 Jahren hat sich der Zeppelin-Brief zum Kompendium in Sachen Luftschifffahrt entwickelt.

Der 70. Zeppelin-Brief ist fertig und rechtzeitig zu Weihnachten bereits verschickt. Seit 35 Jahren bringt der Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin-Museums den Brief an seine Mitglieder nun schon heraus, zweimal im Jahr – und dieser siebzigste ist nun eine wahre Prachtausgabe geworden: satte 64 Din A4-Seiten haben Manfred Bauer und Barbara Waibel publiziert. "Wir wollten uns beschränken", sagt Barbara Waibel; "aber es gibt eben so viele Themen", ergänzt Manfred Bauer. Außerdem, sagt er mit merklichem Augenzwinkern, müsse der 70. Zeppelinbrief wegen seiner "sozialen Funktion" so umfangreich sein: "Über Weihnachten, wenn die ganze Familie kommt, will man auch mal seine Ruhe haben. Dann nimmt man den Zeppelin-Brief, setzt sich in sein Zimmer, und danach ist die Harmonie wieder hergestellt."

Die Leiterin des Archivs der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der Vorsitzende des Freundeskreises schauen mit einem gewissen Stolz auf das, was da über die Jahre zusammengekommen ist. "Der Zeppelin-Brief ist ein Kompendium zur Luftschifffahrt und ihrer Personen, und auch zur Stadt- und Firmengeschichte Friedrichshafens", sagt Manfred Bauer. Dieses Kompendium ist nun als CD-ROM erhältlich, mit PFD-Scans der ersten 69 Ausgaben. Für 19,50 Euro bekommt man sie im Shop des Zeppelin-Museums. Der Zeppelin-Brief erscheint in einer Auflage von 1500 Stück für die rund 1400 Mitglieder des Freundeskreises. Die überzähligen Exemplare sind für 3 Euro ebenfalls im Museumsshop erhältlich.

"Faszination für ein Kultobjekt ist in der Regel rational nicht erklärbar"

Der neue Zeppelin-Brief enthält mit über 20 Beiträgen eine große Themenvielfalt. Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin-Museums, schreibt schon jetzt über die nächste große Sommerausstellung: Unter dem Titel "Kult! Legenden, Stars und Bildikonen" untersucht sie, wie der Zeppelin zum Kultobjekt werden konnte. Was macht ein solches Objekt aus? "Die Faszination für ein Kultobjekt ist in der Regel rational nicht erklärbar, sie muss gefühlt und geglaubt werden", so Emmert. Die Ausstellung wird die Rolle der Verkultung auch für die Kunst untersuchen – als weltweit erste Ausstellung überhaupt.

Erstaunliche Details enthüllt ein Beitrag über die Rolle des Bierkonsums an Bord der Luftschiffe: Leichtbauweise galt auch für die Trinkerei, denn Löwenbräu füllte für die Zeppeline Bier in Aluminiumflaschen ab.

Gerhard Jäger beschäftigt sich mit den Luftschiffhäfen, die der gebürtige Weingartener Karl Rösch in den 1930er-Jahren in Südamerika baute. Mit dem Bau der riesigen Anlage in Santa Cruz, Brasilien, waren 500 Arbeiter beschäftigt. Rösch hatte Frau und Kinder mitgenommen und lebte mit ihnen direkt neben der entstehenden Anlage. Der Nachwuchs kam in den Genuss eines ungewöhnlichen Freibads: "Das Kühlbecken des Dieselgenerators diente den Kindern als Schwimmbad, doch musste darauf geachtet werden, dass keine Schlangen im Wasser waren."

Alles muss auf den See

Andreas Meichle und Manfred Bauer arbeiten die Schiffe und Boote auf, die Graf Zeppelin zwischen 1899 und 1909 einsetzte, um seine Luftschiffe bauen zu können – schließlich befand sich die Halle vor Manzell, schwimmend auf dem Bodensee. Die Werkstoffe mussten von den Werkstätten an Land ebenso auf den See befördert werden wie die arbeitenden Zeppeliner. Und um eine Halle zu verlegen oder wieder "einzufangen", wenn sie sich bei Sturm losgerissen hatte, waren ganze Dampfschiffe notwendig. Ferner liefert Kathrin Wurzer eine Auswertung des Nachlasses von Max Losch, der sich neu im ZF-Archiv befindet. Losch leitete die Gießerei der LZ und war mit Ludwig Dürrs Schwester verheiratet. Zu den weiteren Beiträgen zählt auch Friederica Ihlings Betrachtung des Kriegsjahrs 1916 mit den katastrophalen Luftschiff-Verlusten auf deutscher Seite. Fortan wurde aufs Flugzeug gesetzt.

Kurzum: Der 70. Zeppelin-Brief platzt aus den Nähten, und die Vorbereitung der 71. Ausgabe läuft. "Nach dem Brief ist vor dem Brief", sagt Barbara Waibel.