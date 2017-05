Friedrichshafen Deep und Tech im Club Metropol: Karten fürs zweite Schall Spektakel zu gewinnen

Deep- und Tech-House stehen am 4. Juni im Club Metropol in Friedrichshafen auf dem Programm: Wir verlosen zehn Mal zwei Karten für die zweite Veranstaltung der "Schall Spektakel Crew"!

Die "Schall Spektakel Crew" verspricht ein paar der angesagtesten DJs der Region: Unter anderem Max Lean, Daniel Muur sowie Degekah & Alvi werden am Pfingstsonntag, 4. Juni, ab 22 Uhr beim zweiten Schall Spektakel im Club Metropol auflegen.



Wir verlosen zehn Mal zwei Karten für die Party. Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 31. Mai, um 10 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail informiert und können ihre Karten an der Metropol-Kasse abholen. Teilnahme ab 18 Jahren.