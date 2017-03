Bodenseekreis Debatte um Rassismus und Sexismus im Alltag

Bei einer Podiumsdiskussion in der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen haben vier Fachleute von teils bundesweit tätigen Organisationen über Rassismus und Sexismus im Alltag diskutiert. Sie waren einhellig der Meinung, dass Rassismus eine schwere Gefahr für die Demokratie ist.

Friedrichshafen – Der Grad von Rassismus im Alltag ist in Deutschland größer als vermutet. Rassismus geht oft einher mit Sexismus und ist häufig der Hintergrund von Islamkritik. Zu solchen Schlüssen musste kommen, wer am Mittwochabend in der Zeppelin-Universität an einer Podiumsdiskussion des Diversity Network teilnahm. Diese studentische Arbeitsgruppe hatte Gäste zum Podium eingeladen, die zu dem Thema erzählen konnten – unter anderem Amyan Mazyek, den Vorstandsvorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland.

Man wolle in das Thema Diskriminierung eine studentische Perspektive mit einbringen, stellte der Mitbegründer Jack Mensah die vor eineinhalb Jahren gegründete Arbeitsgruppe dem gut 60-köpfigen Publikum vor. Derya Dilan Kisaoglu und Rohat Akcakaya baten als Moderatoren die Gäste aufs Podium zur Diskussion – sämtlich Vertreter von zum Teil bundesweit agierenden Organisationen, die sich mit Rassismus und Sexismus beschäftigen. Als Vertreterin der Häfler Bemühungen zur Integration von Flüchtlingen und zu einem besseren Zusammenleben der Kulturen und Nationen in der Stadt stellte die Integrationsbeauftragte Natascha Garvin die Arbeit der Stabsstelle vor, in der sie tätig ist. Auch in Friedrichshafen gebe es Rassismus, weshalb 32 Migranten-Organisationen unter dem Dach des Rats der Nationen und Kulturen zusammen arbeiteten.

Rassismus aus Sicht der Betroffenen stellt die Initiative "Schwarze Menschen in Deutschland" dar, erklärte Tahir Della als Mitglied des Bundesvorstands. Makda Isak als Mitbegründerin der POC-Hochschulgruppe Mainz sowie die Professorin Amma Yeboah als Empowering-Trainerin des Vereins Phoenix stellten aus ihren Erfahrungen auch als dunkelhäutige Frauen einen Zusammenhang zwischen Rassismus und Sexismus her. Als Psychologin konstatierte Yeboah einen Zusammenhang zwischen rassistischem Mobbing und Erkrankungen bei Migrantinnen.

Auch wenn oft anders behauptet, befand Amyan Mazyek als muslimischer Vertreter: "Wir haben sehr wohl ein Rassismus-Problem in unserer Gesellschaft." Alle vier Diskutierenden kritisierten das Vorgehen der Polizei in der Silvesternacht gegen "Nafris" als rassistisch. Der Versuch, eine größere Gruppe Menschen zu schützen, indem gezielt eine nach äußerlichen Merkmalen definierte Minderheit ausgeschlossen wird, sei rassistisch, erklärte Amyan Mazyek. Weiter gingen Makda Isak und Amma Yeboah in ihrer Kritik rund um die Vorgänge in Köln ein Jahr zuvor. Allein die mediale Wiedergabe, selbst in renommierten Zeitungen, habe sowohl Rassismus als auch Sexismus enthalten. Darstellungen von schwarzen Händen auf weißen Frauenkörpern seien falsch, weil sie suggerierten, dass Opfer immer weiß und Täter schwarz seien: "Deutschland geht nicht aufrichtig mit sexualisierter Gewalt um", meinte Makda Isak. Es gebe ebenso weiße Täter und Opfer unter weiblichen Flüchtlingen. Nur auf weiße Frauen anzuspielen, sei nicht richtig, erklärte auch Amma Yeboah: "Alle Frauen sind Opfer sexualisierter Gewalt." Amyan Mazyek pflichtete bei: "Diese ständige unerträgliche Doppelmoral nervt." Er schloss in seine Kritik auch die feministische Ikone, Emma-Gründerin Alice Schwarzer, ein.

Befragt, was man tun könnte, um das Miteinander der Menschen zu fördern, setzte Amma Yeboah auf Aufklärung, denn "Rassismus ist eine schwere Gefahr für die Demokratie". Amyan Mazyek ging weiter: Blanke Information bleibe nur im Kopf stecken. Es gehe um Gefühl. "Was wir brauchen, ist vor allem Begegnung. Denn über die Begegnung passiert es mit mir – ein Erkennen!"

Podiumsdiskussion

Hintergrund für die Podiumsdiskussion von Diversity Network ist die aktuelle Entwicklung der Flüchtlingszuwanderung, aber Anlass sind alltägliche Erfahrungen, die Migranten in Deutschland machen. Diversity Network, erklärt Mitglied Derya Dilan Kisaoglu, wurde von 15 Studierenden als Arbeitsgemeinschaft gegründet, die alltäglichen Rassismus und Sexismus thematisieren wolle. Konkrete Fälle an der Universität seien nicht der Anlass, aber "die Zeppelin-Universität ist nicht anders als die Gesellschaft." Die Podiumsdiskussion sollte Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen sein.