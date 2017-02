Friedrichshafen David Marenke: Der Traum vom Bauplatz

Friedrichshafen wählt: David Marenke und seine Familie würden gerne echte Hälfer werden, doch sie finden hier kein Zuhause.

David Marenke ist längst angekommen – sowohl beruflich als auch privat. Und er fühlt sich als Häfler, obwohl er streng genommen gar keiner ist. Der 29-Jährige arbeitet als Informatiker bei ZF, seine Frau Melanie ist Lehrerin am Bildungszentrum Meckenbeuren und befindet sich augenblicklich in Elternzeit. Groß ist die Freude auch über den Nachwuchs, die zweijährige Nela und ihr fünf Monate altes Schwesterchen Jonna. Doch fürs perfekte Glück fehlt der jungen Familie noch etwas. In Ravensburg zur Miete zu wohnen, das war nur für eine Übergangszeit gedacht, denn eigentlich würden David Marenke und seine Familie gerne in ihren eigenen vier Wänden im Hafen heimisch werden. Seit Jahren wird deshalb nach einem geeigneten Bauplatz gesucht – bisher ohne Erfolg.

"Für uns wäre eine Doppelhaushälfte genauso denkbar wie ein freistehendes Haus. In Friedrichshafen bauen zu können, ist bisher für uns ein unerfüllter Traum. Städtische Baugebiete gibt es zu wenig und privat ausgeschriebene Bauplätze sind schlichtweg unbezahlbar", sagt David Marenke sichtlich frustriert. "Vielleicht sollte man die Kriterien für die Vergabe von städtischen Baugrundstücken überarbeiten", schlägt er vor. Da er bisher nicht in Friedrichshafen wohne, komme er zum Beispiel bei der Verteilung von Bonuspunkten schlechter weg als andere. Dass er in seinem Beruf ordentlich verdient, auch das nütze ihm recht wenig, weil ihm auch dieser Umstand bei der Punkteverteilung zum Nachteil gereiche. "Selbstverständlich sollten junge Familien grundsätzlich eher zum Zuge kommen, als Leute, die im Grunde nur ihr Geld anlegen oder parken", so seine Bitte an die Verwaltung und auch an den künftigen Oberbürgermeister.

"Natürlich könnten wir im weiteren Umland eher einen erschwinglichen Bauplatz bekommen", weiß David Marenke. "Aber es wäre schön, wenn Lebensmittelpunkt und Arbeitsplatz nicht zu weit voneinander entfernt wären." Kurze Arbeitswege wären zeitsparend, hätten für ihn und seine Familie auch viele ökologische Vorteile – man könnte zum Beispiel viel mit dem Fahrrad erledigen und bräuchte nur noch ein Auto. "Es bringt uns nichts, auf Wartelisten gesetzt zu werden und jahrelang abzuwarten. Wir möchten jetzt bauen, so lange die Kinder noch klein sind", sagt David Marenke. "Und wir möchten gerne in Friedrichshafen bauen."

Noch 16 Tage

Am 12. März wählt Friedrichshafen den Oberbürgermeister. Wir lassen bis dahin Häfler zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten.

