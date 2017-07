Friedrichshafen Das große ABC zum Seehasenfest 2017 - Von A wie Antrommeln bis Z wie "Zauberer von Oz"

Seehasenfest 2017: Friedrichshafen ist wieder in Festlaune. Viele Programmpunkte und Tipps für den Festbesuch finden Sie in unserem großen ABC zum Seehasenfest.

A wie Antrommeln

B wie Bier

C wie Chillen

D wie Drehwurm

E wie Entenrennen

F wie Feuerwerk

G wie Gottesdienst

H wie Hase

I wie Im nächsten Jahr

J wie Jagd auf Tore

K wie Kindervergnügen

L wie Liedtext

M wie Musikkapellen

Hier spielen die Häfler Musikkapellen: Donnerstag, 13. Juli: Beim Fassanstich im Festgarten am Zeppelin-Denkmal spielt ab 17.30 Uhr der Musikverein Berg .

Beim Fassanstich im Festgarten am Zeppelin-Denkmal spielt ab 17.30 Uhr der . Freitag, 14. Juli: Im Festgarten am Gondelhafen spielt ab 19 bis 22.30 Uhr die Musikkapelle Schnetzenhausen .

Im Festgarten am Gondelhafen spielt ab 19 bis 22.30 Uhr die . Samstag, 15. Juli: Um 16 Uhr beginnen gleich zwei Auftritte – im Festgarten am Gondelhafen spielt die Musikkapelle Fischbach , in dem beim Klangschiff der Musikverein Ettenkirch .

Um 16 Uhr beginnen gleich zwei Auftritte – im Festgarten am Gondelhafen spielt die , in dem beim Klangschiff der . Sonntag, 16. Juli: Der Musikverein Ailingen tritt ab 15.30 Uhr im Festgarten beim Klangschiff auf, gleichzeitig beginnt der Auftritt des Musikvereins Jettenhausen im Musikverein Jettenhausen.

Der tritt ab 15.30 Uhr im Festgarten beim Klangschiff auf, gleichzeitig beginnt der Auftritt des im Musikverein Jettenhausen. Montag, 17. Juli: Von 11 bis 14 Uhr spielt der Musikverein Kluftern im Festgarten am Gondelhafen.

N wie Nahverkehr

O wie Narrenzunft Seegockel

P wie Parkplätze

Q wie Quiz

R wie Rathäuser

S wie Sicherheit

T wie Theater

U wie Umzug

V wie Vier Euro

W wie Wettervorhersage

X wie X Möglichkeiten, sich etwas Leckeres zu gönnen

Y wie Yippieeeeh

Z wie Zauberer von Oz

Trommel- und Fanfarenklänge gehören zum Seehasenfest wie Kartoffelsalat zu Heiligabend. Wer die Ohren spitzt, wird bereits am Nachmittag vor dem inoffiziellen Startschuss daran erinnert: Jetzt ist Seehasenfest. Das Antrommeln am Gondelhafen mit der Bürgergarde, dem Fanfarenzug Graf Zeppelin, dem Seehasen-Fanfarenzug und dem Seehasen-Spielmannszug beginnt am Donnerstag, 13. Juli, um 17 Uhr. Der offizielle Startschuss fällt am Abend nach der Premiere der Festaufführung „Der Zauberer von Oz“ Die Getränkepreise bleiben nach Auskunft des Seehasenpräsidiums unverändert. Eine Halbe Festbier zum Beispiel kostet 4,50 Euro, eine Maß 8,50 Euro. Ein halber Liter Mineralwasser kostet 2,50 Euro, ein alkoholfreies Getränkt (0,5 Liter) ist für 3 Euro zu bekommen. Offizieller Fassanstich ist im Anschluss ans Antrommeln am Donnerstag um 18 Uhr im Festgarten am Zeppelindenkmal.Die vom Jugendzentrum Molke betriebene Chill-Out-Area fand nach Angaben der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr großen Anklang bei jugendlichen Festbesuchern. Sie ist direkt neben dem Festgarten beim Gondelhafen zu finden. Von 21 Uhr bis Mitternacht legt an allen Festtagen ein DJ auf, zudem kündigt die Stadt ein kreatives Angebot für Jugendliche an. An der gemeinsam mit Jugendlichen bewirtschafteten „Aloa-Bar“ werden alkoholfreie „Molk-Tails“ angeboten.Zum zehnten Mal gehen am Festsamstag 5000 Gummienten an den Massenstart im Bereich der Freitreppe. Zum runden Geburtstag gibt es zudem eine Sonderwette. Der Losverkauf läuft bereits, die gesamten Einnahmen kommen nach Auskunft des Veranstalters, dem Lions Club Friedrichshafen, benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien in Friedrichshafen und Umgebung zugute.Von Romantik kann auf dem Seehasenfest am Samstagabend eigentlich nicht die Rede sein. Wer ab 22 Uhr aber einen Blick auf den Bodensee wirft, weiß, warum im Festprogramm dennoch „Romantische Nacht auf dem See“ steht. Die Bodenseeflotte, der Lampion-Korso des Angelsport-Vereins Friedrichshafen, ein Yachten-Korso des Wassersportvereins Fischbach und Fackelschwimmer der DLRG zaubern ein buntes Lichterspektakel aufs Wasser. Es lohnt sich also, sich schon vor Beginn des großen Seehasenfest-Feuerwerks in der unromantischen Besuchermasse ein Plätzchen mit Blick auf den See zu sichern.Einen ökumenischen Festgottesdienst leiten am Seehasensonntag um 10 Uhr Pfarrer Herbinger und Kodekan Claß am Klangschiff. Sollten die Glocken der Nikolaus-Kirche an jenem Morgen um 9.35 Uhr läuten, bedeutet das, dass der Gottesdienst wetterbedingt in diese Kirche verlegt wird.Ob er schon aufgeregt ist, da draußen im Tiefseemöhrenfeld? Per Flaschenpost hatten wir dem Seehas‘ im vergangenen Jahr kurz vor Festbeginn einige Fragen geschickt. Seine Antworten dürften auch kurz vor dem 69. Fest Gültigkeit besitzen.Eingeholt wird er am Samstag, 15. Juli, ab 13.45 Uhr. Wer bei der Schifffahrt dabei sein möchte, hat am Montag, 10. Juli, 14 bis 17 Uhr, an der Vorverkaufskasse im Graf-Zeppelin-Haus noch die Gelegenheit, sich eine der letzten Karten zu sichern. Erwachsene benötigen außerdem ein Festabzeichen. Um 15.45 Uhr wird der Seehas auf dem Adenauerplatz begrüßt, wo dann auch der begehrte „Hasenklee“ verteilt wird.Da kommt der Seehas natürlich wieder. Abschied genommen werden muss am frühen Montagabend: Um 17.45 Uhr marschieren Fanfarenzüge und Bürgergarde auf, um 18 Uhr können Häfler dem Seehas am Gondelhafen ein letztes Mal für dieses Jahr winken. Das Seehasenfest 2018 wird vom 12. bis zum 16. Juli gefeiert.Sportlich geht’s traditionell bereits am Festfreitag zu. Ab 8.30 Uhr messen sich Schüler im Zeppelinstadion, in der ZF-Arena und in etlichen Sporthallen bei verschiedenen Meisterschaften und Turnieren. Unter anderem wird im Zeppelinstadion um den Seehasen-Pokal gekickt. Der Drachenboot-Wettbewerb für Firmen-, Vereins- und Spaß-Teams beginnt – ebenfalls am Freitag, 14. Juli – um 17 Uhr im Gondelhafen. Das Seehasenschießen und Ballwerfen für Achtklässler beginnt am Festsamstag um 15 Uhr oberhalb der Musikmuschel. Am Samstag ab 16 Uhr sowie am Sonntag ab 17 Uhr wird das Fischerstechen der DLRG und des Schwimmvereins Friedrichshafen im Gondelhafen ausgetragen. Am Festmontag folgen Seehasen-Duathlon, Tretbootrennen, „Lustige Regatta“ und Ruderwettfahrten. Für den Sport am Seehasenmontag mit Ausnahme der Ruderwettfahrten (Hinterer Hafen) gibt es einen neuen Veranstaltungsort: den GZH-Strand.Für die jungen Häfler ist beim Kinder- und Heimatfest jede Menge geboten. Neben etlichen Theatervorführungen können sie zum Beispiel am Samstag von 11 bis 12 Uhr im Ausguck im K42 Seehas-Geschichten lauschen, gelesen von Sylvia Hiß-Petrowitz. Der Seehasen-Dampf-Express, eine Miniatur-Dampfeisenbahn fährt am Samstag von 14.30 bis 17 Uhr sowie am Sonntag und Montag von 13 bis 17 Uhr im Paulinengarten beim Graf-Zeppelin-Haus. Dort warten zudem von Samstag bis Montag, jeweils zwischen 13 und 17 Uhr zudem Spielabenteuer für die ganze Familie. Im Schatten von großen Bäumen organisieren Mitarbeiter des Spielehauses zum Beispiel eine Seehasenwerkstatt, eine Sinnesstation, einen Bambini-Parcours und ein Farbatelier. Ein Spielabenteuer mit dem Schulmuseum erwartet Familien am Samstag sowie am Montag, jeweils um 14, 15 und 16 Uhr, Ausgangspunkt ist ebenfalls der Paulinengarten. In den Uferanlagen oberhalb des Gondelhafens gibt es am Sonntag (16.30 Uhr) und Montag (16 Uhr) zudem Geschichten mit dem Bücherdrachen zu hören.Ob für den Eröffnungsabend des Seehasenfests oder als Häfler überhaupt: Kennen Sie den Text des Heimatliedes? Nein? Nachhilfe gibt’s hier. Zunächst sah es im vergangenen Jahr so aus, als würde beim Seehasenfest 2016 keine einzige Häfler Musikkapelle zu hören sein. Einige Auftritte gab es schließlich doch, 2017 sind es wieder einige mehr.Wer keine Lust auf die Parkplatzsuche hat oder sich im Festgarten nicht auf Apfelschorle beschränken möchte, kann sein Auto während des Seehasenfestes zuhause stehen lassen. Stadt- und Regionalbusse, Bob, Fähre und Katamaran sind – teilweise an allen Festtagen, teilweise zumindest am Wochenende – länger als sonst unterwegs. Stimmt ja gar nicht? Beim Seehasenfest 2017 irgendwie doch. Die Häfler Narrenzunft macht nämlich in diesem Jahr sozusagen den Otto und übernimmt anstelle von „Otto‘s Wurstbraterei“ den Verkauf der traditionellen Seehasenfestwurst der Metzgerei Bommer.Die Suche nach einem Parkplatz kann in Friedrichshafen insbesondere im Sommer ohnehin zur Herausforderung werden. Während des Seehasenfests fallen zudem die Parkflächen am Hinteren Hafen weg. Denn dort wird ab Montag, 10. Juli, der Vergnügungspark aufgebaut. Inhabern von Bewohner-Parkausweisen aus der Altstadt empfiehlt das Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, bis Freitag, 21. Juli, aufs Wohngebiet „Kleiner Berg“ auszuweichen und den Ausweis gut sichtbar im Fahrzeug auszulegen. Im Flyer werden Festbesucher gebeten, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Parkmöglichkeiten gibt es aber in den Parkhäusern. Am Samstagabend ab 18 Uhr, richtet die RAB zudem bis 2 Uhr einen Pendelbusverkehr zum Stadtbahnhof ab den Parkplätzen am Berufsschulzentrum und an der Flugplatzstraße ein. Erwachsene benötigen für die Nutzung der Pendelbusse ein Festabzeichen. Während des Feuerwerks am Samstagabend und während des Festumzugs am Sonntagnachmittag sind am Parkhaus am See keine Ein- und Ausfahrten möglich.Hasen-Versteher oder Klee-Verweigerer? Ob Sie ein echter Experte in Sachen Seehasenfest sind, können Sie in unserem Quiz auf die Probe stellen!Viele der Mitarbeiter aus den Rathäusern und städtischen Einrichtungen gehören zu jenen, für die der Buchstabe Y gilt. Bürger und Ausländeramt sind nach Angaben der Stadtverwaltung am Festsamstag geschlossen, am Seehasenmontag schließen Rathaus und Dienststellen um 11 Uhr. Außerdem sind alle Dienststellen der Stadtverwaltung, das Bürgeramt Fischbach sowie die Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach am Festmontag ab 11 Uhr geschlossen. Das Medienhaus am See schließt am Festsamstag bereits um 13 Uhr, die Zweigstelle Fischbach ist am Montag, 17. Juli, geschlossen. Die Touristinformation ist am Samstag von 9 bis 13 Uhr sowie am Montag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Der Schlemmermarkt macht am Samstag, 15. Juli, eine Pause. Die üblichen Öffnungszeiten gelten dagegen in den städtischen Freibädern. Am Samstag, 15. Juli, ist auch erstmals das neue Frei- und Seebad Fischbach geöffnet."Die allgemeine Sicherheitslage hat sich seit dem letzten Jahr nicht wesentlich verändert", sagte Uwe Janitschek, Leiter des Häfler Polizeireviers, beim Pressegespräch zum Seehasenfest. Man wolle alles tun, was nötig ist, aber die Bevölkerung nicht unnötig verunsichern. "Die Einsatzzentrale hat sich in den Vorjahren bestens bewährt", ergänzte Hans-Jörg Schraitle, Leiter des städtischen Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt (BSU). Ein Entscheidungsstab mit jeweils einem Vertreter von Polizei, Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, BSU, der Hilfsdienste und des Seehasenfestpräsidiums sei klar definiert. "Wir sehen uns gut gewappnet, die Einsatzmaßnahmen gut zu bewältigen", sagt Uwe Janitschek. Auch Jugendschutz und Alkoholprävention lägen wie immer im Fokus.Theaterliebhaber aller Generationen kommen beim Seehasenfest auf ihre Kosten – beim Musiktheater „Der Zauberer von Oz“, aber auch bei vielen weiteren Aufführungen. Das Kindertheater Hella Degen zum Beispiel zeigt „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ nach Michael Ende: Am Freitag um 15 Uhr, am Samstag und Sonntag um 17 Uhr sowie am Montag um 10 Uhr, jeweils im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses. Die Theater-AG des Graf-Zeppelin-Gymnasiums bereitet „Der Besuch der alten Dame“ nach Friedrich Dürrenmatt vor, zu sehen am Freitag und Sonntag um 18.30 Uhr sowie am Samstag um 18 Uhr, jeweils im Alfred-Colsman-Saal. Das Vampir-Musical „Blutwig und Ludwig“ zeigt das Musiktheater der Realschule St. Elisabeth am Samstag und am Montag um 10 Uhr in der Mädchen- und Jungen-Realschule. Darüber hinaus stehen auf dem Programm: Die Rottweiler Puppenbühne mit Marionettentheater (Samstag um 16 und 17 Uhr, Sonntag um 15.30 Uhr und Montag um 15 Uhr, Uferanlage oberhalb des Gondelhafens), das Clowntheater „Herbert und Mimi“ mit verschiedenen Stücken (Samstag, Sonntag und Montag um 17 Uhr, Paulinengarten) und das Figurentheater „Moving Puppets“ mit „Ich bin der Stärkste im ganzen Land“ (Sonntag um 16 Uhr und Montag um 14 Uhr, Graf-Soden-Zimmer im GZH).Karten für die Theatervorstellungen im Graf-Zeppelin-Haus können dort bereits vorab am Montag, 10. Juli, zwischen 14 und 17 Uhr an der Vorverkaufskasse abgeholt werden. Der Eintritt ist kostenlos, Erwachsene benötigen neben der Karte ein Festabzeichen.Weil F wie Festzug schon belegt ist. Am Seehasensonntag ziehen Schüler und Musikanten durch die Stadt, das Motto lautet in diesem Jahr: „Mit dem Seehas durch das Jahr“. Los geht’s um 13.30 Uhr und hier können Sie den Festzug sehen: Ab der Pestalozzischule führt der Festzugsweg über Wendelgard- und Riedlepark- in die Eugenstraße. Weiter geht es über die Wera- in die Friedrichstraße und über Riedlepark-, Charlotten- und Allmandstraße zurück in Richtung Pestalozzischule.So viel kostet – unverändert – ein Festabzeichen. Erwachsene erhalten damit Zutritt zu allen Festveranstaltungen, für Theaterbesucher im GZH ist zusätzlich eine Karte erforderlich. „Für die erwachsenen Besucher des Seehasenfestes sollte es ‚Ehrensache‘ sein, ein Festabzeichen zu tragen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Einnahmen aus dem Verkauf seien eine wichtige finanzielle Säule des Seehasenfestes. Schüler verkaufen die Abzeichen bereits in den Wochen vor dem Fest. Weitere Verkaufsstellen sind zum Beispiel die Infotheke im Rathaus, die Vorverkaufskasse im Graf-Zeppelin-Haus, der Wochen- und der Schlemmermarkt am Wochenende vor dem Seehasenfest. Wer ohne Abzeichen kommt, hat aber auch während des Seehasenfestes die Möglichkeit, sich eines zu kaufen.Für eine solche ist es noch ein bisschen zu früh: Nachdem der Juli aber einen verregneten Start hinlegen soll und die Sonne schließlich irgendwann wieder die Oberhand gewinnen muss… Von A wie Apfelschorle bis Z wie Zuckerwatte: Die Möglichkeiten, beim Seehasenfest satt zu werden oder sich zur Feier des Tages mal eine Kalorienbombe zu genehmigen, würden sicher für ein eigenes ABC ausreichen. Beim Pressegespräch zum Seehasenfest wurden auch Stände angekündigt, an denen vegane, vegetarische und glutenfreie Angebote auf der Karte stehen.Am Montag haben viele Häfler frei – wenn auch vielleicht erst am Nachmittag. Die gute Nachricht für alle, die nicht in den Genuss dieses „Häfler Feiertags“ kommen: Die Musik in den Festgärten spielt am Seehasenmontag bis Mitternacht, geöffnet ist bis 1 Uhr.Schüler der Ludwig-Dürr-Schule bereiten die diesjährige Festaufführung vor. „Die magische Geschichte“ zeigt laut Programmflyer, „dass Freunde zusammen viel schaffen können und dass in jedem viel mehr steckt als man denkt“. Zu sehen ist „Der Zauberer von Oz“ am Eröffnungsabend des Seehasenfests um 19.30 Uhr, am Freitag und am Sonntag, 14. und 16. Juli, um 18 Uhr, jeweils im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses.