Friedrichshafen Das gehört gefeiert! Der Klufterner Frauenchor "Belle Voci" probt fürs Geburtstagskonzert

Die Damen treten gemeinsam mit dem Männerchor Fischbach am Samstag, 29. April, in Kluftern auf und freuen sich schon sehr auf das Geburtstagsfest.

Friedrichshafen – Seit zehn Jahren singen sie zusammen, seit einem Jahr als eigenständiger Verein. Bis dahin bildeten sie eine Unterabteilung des Männerchors Kluftern. Musikalisch und administrativ emanzipiert, singen die Frauen des Chors Belle Voci unter der Leitung ihres Dirigenten István Boldizsár. Am 29. April feiern sie ihren zehnten Geburtstag mit einem Konzert, das sie gemeinsam mit dem Männerchor Fischbach im Bürgerhaus Kluftern veranstalten. Der Männerchor feiert dieses Jahr bereits seinen 85. Geburtstag und freute sich über die Anfrage des Frauenchors, mit der sich die Vorsitzende Tanja Merkle an sie gewandt hatte: "Mit euch würden wir gerne mal ein gemeinsames Konzert geben, wie sieht es bei euch aus?" Ihren Dirigenten mussten sie ebenfalls nicht überreden, "er ist von unseren Ideen immer begeistert", attestiert Hildegard Bernhart, Beisitzerin des jungen Vereins.

Ihre Konzertgäste wollen die beiden Chöre auf eine musikalische Weltreise mitnehmen. Die Lieder haben sie nicht nach Ländern oder Kontinenten ausgewählt. Was gut klingt und hoffentlich auch gut ankommt, sei ins Programm aufgenommen worden. Zum Repertoire des Abends gehört sogar ein vermutlich afrikanisches Lied, dessen genauen Ursprung die Sängerinnen gar nicht kennen. "è è è-qua, ma-ja ru è è-qua, è ba ba ba è-qua" lautet die erste Liedzeile auf dem Notenblatt. Wie man so etwas lernt? Indem der Text zunächst ganz langsam gesprochen und dann im richtigen Rhythmus wiederholt wird, bevor die Melodie dazukommt.

Über ihren Dirigenten sind die Sängerinnen voll des Lobes, er habe eine tolle Art, mit dem Chor zu üben, ohne die Geduld zu verlieren, so die Damen. Wer bei den Proben zuhört, kann feststellen, dass dies auf die Frauen ebenfalls zutrifft. Sehr konzentriert sind sie bei der Sache, aufmerksam folgen sie den Handzeichen und Anweisungen des Dirigenten. "The Lion Sleeps Tonight" wird nicht nur vierstimmig gesungen, sondern auch von vokal erzeugten Geräuschen begleitet, die auf die Dschungelnacht einstimmen. Bei "Island In The Sun" fließen die Frauenstimmen und Rhythmus ineinander. Zwei Djembe werden an Freiwillige verteilt und eine weitere Sängerin klatscht den dritten Rhythmus mit den Händen. Dies gleichzeitig zum Gesang einzuüben, ist schwierig und sie haben es noch nie davor geübt. Zunächst scheint es die Gesangssicherheit zu beeinträchtigen, aber die Frauen nehmen auch diese Herausforderung an und beraten gemeinsam mit Boldizsár, welche Art von Trommel oder Tamburin noch zum Einsatz kommen kann. "Der Rhythmus muss noch ein bisschen reifen", meint er. Sie haben ja auch noch ein wenig Zeit bis zur Aufführung. Und es klingt schon jetzt so gut, dass es nach dem Konzert voraussichtlich mit dem Hit der schwedischen Popband Abba heißen wird: "The Winner Takes It All". Dafür übt der Chor ein- bis zweimal die Woche, denn auch Ohrwürmer wie der von Abba klingen einfacher, als sie zu singen sind.

Das gemeinsame Konzert von Frauenchor Belle Voci, Männerchor Friedrichshafen-Fischbach und Pianist Jürgen Jakob findet am Samstag, 29. April um 19 Uhr im Bürgerhaus Kluftern statt. Karten gibt es ab 10. April für 9 Euro im Vorverkauf bei Lebensmittel Barbknecht und der Gangolf-Apotheke in Kluftern, beim Blumenhaus Höpker in Fischbach sowie bei allen Sängerinnen und Sängern.

