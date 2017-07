Friedrichshafen Das Unwetter bedeutete Schwerstarbeit für die Feuerwehr

In Friedrichshafen wurden 369 Einsätze in 24 Stunden gefahren, in Immenstaad waren es 40. Die Stadt Friedrichshafen übernimmt die Kosten für alle Einsätze, die wegen des Unwetters nötig geworden sind.

Seit Montagmorgen wird in der Häfler Feuerwehrwache geputzt, geschrubbt, gereinigt. Denn die vielen Pumpen, Schläuche und Geräte, die bei dem Unwetter-Wochenende genutzt wurden, müssen wieder bereit stehen für den nächsten Einsatz. Auch Stadtbrandmeister Louis Laurösch atmet nach dem chaotischen Wochenende kurz einmal durch. Am schwierigsten war die Koordination der Einsätze, denn schon in der ersten Stunde nach dem Gewitter erreichten die Feuerwehr "Anrufe auf allen Kanälen".



Voll gelaufene Keller, überflutete Straßen, umgestürzte Bäume, dazu noch "normale" Einätze wie ein Deckeneinsturz oder der Fehlalarm einer Brandmeldeanlage – all dies musste die Führungsgruppe der Feuerwehr koordinieren. Welcher Notruf wird zuerst bedient? "Wir müssen ganz schnell entscheiden, was gerade am Wichtigsten ist", erklärt Laurösch. "Als die Pumpstation in Fischbach ausfiel, stand beispielsweise anderes hinten an", so der Stadtbrandmeister. Auch der voll gelaufene Riedleparktunnel, in dem das Wasser bis zu einem halben Meter hoch stand, hatte Priorität. Für die Feuerwehrleute war der Einsatz hart. "Das war schwere körperliche Arbeit für alle", so Laurösch. Bis drei Uhr morgens arbeiteten die Feuerwehrleute die Einsätze ab, am Sonntagmorgen ging es weiter – bis an den Rand der Erschöpfung.

Die Stadt Friedrichshafen erklärte wegen des Ausmaßes der Unwetterschäden noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag den so genannten „öffentlichen Notstand“, wie Pressesprecherin Monika Blank mitteilte. Das bedeutet, dass die Stadt die Kosten für die Einsätze von Feuerwehr und THW in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr bis Sonntag 18 Uhr nicht den Eigentümern berechnet. Nach einer ersten groben Schätzung geht die Stadtverwaltung von Kosten in Höhe von etwa 50 000 Euro aus.

Die Immenstaader Feuerwehr blickt ebenfalls auf ein hartes Wochenende zurück. Kommandant Claus Mecking hatte mit seinem Team 40 Einsätze zu meistern. Zahlreiche Bäume stürzten um. So war die B 31 in Höhe Airbus zeitweise von einem umgestürzten Baum blockiert. Zudem wurden Keller geflutet, Tiefgaragen liefen voller Wasser. Auf der Facebookseite der Häfler SÜDKURIER-Redaktion berichteten Nutzer aus verschiedenen Ecken in und um Friedrichshafen vom Unwetter. Viele richteten zugleich dankende Worte an die Einsatzkräfte der Feuerwehren – für deren unermüdlichen Einsatz.





Ausblick

Mit den hochsommerlichen Temperaturen ist es vorerst vorbei, wie Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor sagt. Seehasenfest-Besucher sollten zumindest zeitweise an regenfeste Kleidung denken. Am Donnerstag wird es Schmidt zufolge voraussichtlich freundlich und trocken. Schauern und Gewittern am Freitag dürfte ein "recht freundlicher" Samstag mit bis zu 22 Grad Celsius folgen. Zum Festumzug am Sonntag steigt das Thermometer auf bis zu 25 Grad. (lsc)