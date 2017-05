Anlässlich des Internationalen Museumstags finden am Sonntag viele Aktionen statt, von Führungen über Vorlesen bis zu Konzerten.

Live-Musik, Sonderführungen, Kreativaktionen und vieles mehr beleben am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 17 Uhr das gesamte Schulmuseum in Friedrichshafen. Zusammen mit dem Freundeskreis Schulmuseum und in Kooperation mit dem Spielehaus werden Garten und Museum zum Internationalen Museumstag zu einem Ausflugsziel für alle Generationen.

Auch das Medienhaus am See ist präsent. Hans Dieter Beller liest für Kindergartenkinder um 15 Uhr aus dem Buch „Mama Muh fährt Boot“.

Stündliche Themenführungen durch das Haus gewähren Einblicke in die umfangreiche Sammlung des Museums und die Schulgeschichte. Erstmals findet in diesem Rahmen um 15 Uhr eine interkulturelle Führung statt: Elisabeth Held nimmt Menschen mit zu einer Reise durch die deutsche Schulgeschichte. Auf dieser Reise blickt sie im Dialog mit den Teilnehmern aber auch in die Welt.

Das Spielehaus lädt Kinder und Jugendliche ein zum „Fotopotchen“. Historische Schulfotos werden mittels dieser Übertragungstechnik auf Erinnerungsboxen oder Schmuckdosen aufgebracht. Aus alten Museumsbannern entstehen trendige Taschen und Schlüsselbänder. Und im Garten warten Familienspiele, Kreiseltisch und anderes auf spielfreudige Festbesucher.

Ab 11 Uhr eröffnet im Garten das Duo Lutz – Kodalik den Tag mit stimmstarker Live-Musik aus der Rock-, Pop- und Jazzliteratur. Um 14 Uhr übernimmt die Band der Realschule Ailingen, die „Sound Rebel“, die Bühne.

Bereits ab 11 Uhr gibt es viele Leckereien vom Food-Truck „Rolling Kitchen“, mit denen das Team des „Haus am See“ die Gäste verwöhnt – genau wie der Freundeskreis Schulmuseum e.V. und die Gemeinschaftsschule Graf Soden mit selbstgebackenen Kuchen und Waffeln aufwarten. Der Eintritt ist frei.