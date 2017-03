vor 3 Stunden Vikar Philipp Schließer, Ev. Gemeinde Manzell Exklusiv Friedrichshafen Das Erwachen am Bodensee

Philipp Schließer, Vikar in der evangelischen Kirchengemeinde Manzell, ist neu am Bodensee. Im Herbst 2016 zog er mit seiner Familie nach Friedrichshafen und erlebte den ersten, nebligen Winter. Jetzt staunte er, wie die Menschen an den ersten wärmeren Tagen an den See strömten, um Sonne, Wasser und Panorama zu genießen. In der Kolumne "Ich als Christ" zieht er Parallelen: Gott hilft in den finsteren Zeiten, Gott will mit uns die guten Zeiten erleben.