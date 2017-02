Das Trio um Steven Ellis spielt an diesem Samstag im Theater Atrium. Das Repertoire reicht von Howlin' Wolf bis zu Led Zeppelin.

Früher betrieb Steven Ellis die Ellis Bar in der Häfler Innenstadt. Jetzt gibt er als Gitarrist und Sänger seiner Band About Time ein Bluesrock-Konzert im Theater Atrium in Friedrichshafen (Fallenbrunnen), an diesem Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr.

About Time, dass sind neben Steven Ellis der Profi-Schlagzeuger Gabriel David und der Bassist Bernd Ummenhofer. Das Repertoire der Band bewegt sich von den fruhen Chicago-Blues-Klassikern uber die Standards der britischen „Blues Explosion“ der 60er Jahre, bis hin zu den rohen Power-Songs der fruhen Rockszene. Berühmte Persönlichkeiten wie Bands Muddy Waters, Howlin‘ Wolf, Cream, Led Zeppelin, Jimi Hendrix und Humble Pie sind den drei Musikern vertraut und schlagen sich im Programm ihres Konzerts im Theater Atrium nieder.

About Time spielen große Songs in ihrem ganz eigenen Stil; ein Muss für Fans der Blues– und Rockmusik.

Der SÜDKURIER lobte den Sound der Band als „Steppenwolf in Bluesrock-Tunke“.

Eintritt 8 Euro, für Mitglieder des Kulturvereins Caserne 6 Euro. Reservierungen unter Telefon 0 75 41/58 33 38.