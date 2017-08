Friedrichshafen DSDS: Casting-Truck kommt nach Friedrichshafen

Gesangstalente haben am 1. September in Friedrichshafen mal wieder die Gelegenheit, für "Deutschland sucht den Superstar" vorzusingen.

Ab August wird in fast 60 Städten nach Teilnehmern für die 15. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", welche 2018 ausgestrahlt wird, gesucht. Die einzige Station in der Bodenseeregion ist Friedrichshafen. Dort findet am 1. September zwischen 14 und 18 Uhr ein offenes Casting statt.



Zum Vorsingen kann laut RTL-Webseite jeder vorbeischauen, der am 1. Januar 2018 zwischen 16 und 30 Jahren alt sein wird. Bewerber sollen drei Songs vorbereiten. Ob Schlager, Hip-Hop, Rap oder sonstiges: die Musikrichtung spiele keine Rolle. Wer will, könne sich gerne mit einem mitgebrachten Instrument begleiten. Bewerber sollen ihren Personalausweis mitbringen. Den Castingbogen von Minderjährigen müssen beide Erziehungsberechtigte, die ebenfalls ihren Personalausweis mitbringen müssen, unterschreiben. Können die Erziehungsberechtigten nicht dabei sein, sind je Kopien von Vorder- und Rückseite ihrer Personalausweise erforderlich.