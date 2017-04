Friedrichshafen DRK-Helfer sind 6950 Stunden im Einsatz

Der Ortsverein des Roten Kreuzes hat bei seiner Jahresversammlung Bilanz gezogen. Die vielen Stunden seien für ehrenamtliche Helfer und für die Bereitschaftsleitung eine Herausforderung.

Friedrichshafen – 6950 Stunden Sanitätsdienst und 48 Alarmierungen: Das ist die Bilanz des DRK-Ortsvereins Friedrichshafen für 2016. Bei der Jahreshauptversammlung dankte Vorsitzender Thomas Reiß allen aktiven Rotkreuzlern für ihr Engagement: "Jeder war im Schnitt 85 Stunden im Einsatz." Bei der turnusgemäßen Wahl des Vorstands wurden alle Mitglieder mit sehr großer Mehrheit im Amt bestätigt.

Die vielen Stunden seien für ehrenamtliche Helfer und für die Bereitschaftsleitung eine Herausforderung. "Besonders an Werktagen sind die Dienste kaum zu besetzen, da die meisten Aktiven berufstätig sind", sagte Reiß. 54 aktive Helfer zählt der Ortsverein aktuell, 25 weitere sind in Langengargen. Etwa die Hälfte der Sanitätsdienste leisten die Helfer für die Friedrichshafener Messe. An Werktagen bringe der Einsatz der Rettungsdienst GmbH Entlastung. "Leider ist das noch nicht die endgültige Lösung und es sind weitere Gespräche nötig", sagte der Vorsitzende. Einiges bewegt wurde in der Seniorenarbeit. "Wir hatten 38 Gymnastik-, Wassergymnastik- und Tanzgruppen mit durchschnittlich 343 Teilnehmern pro Woche." Vom DRK-Nachwuchs und einem abwechslungsreichen Programm berichtete Jugendrotkreuzleiterin Nadine Weisshaupt. Insgesamt seien knapp 3200 Stunden zusammengekommen.

Geplant sei in diesem Sommer die aktive Werbung neuer DRK-Mitglieder. "Um unsere Aufgaben zu finanzieren, sind wir auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen." Als positiv schätzt Thomas Reiß die Umstellung der monatlichen Blutspendetermine auf jeden dritten Freitag im Monat im Rotkreuzzentrum ein. "Die Termine werden sehr gut angenommen", stellte er fest. Circa 30 Prozent mehr Blutkonserven als im Vorjahr – insgesamt 2933 bei zwölf Terminen in Friedrichshafen und zwei in Langenargen – konnte der Ortsverein gewinnen. "Sie werden nach wie vor dringend benötigt."

Von der Arbeit des DRK im Bodenseekreis berichtete Kreisgeschäftsführer Jörg Kuon. Als gewaltige Herausforderung bezeichnete er die Flüchtlingsarbeit im Jahr 2016. Als Baustelle nannte er die Kommunikation zwischen Kreisverband und Ortsvereinen. "Das soll besser werden. Wir planen zum Beispiel einen regelmäßigen Newsletter und einen weiteren Helfertag", kündigte Kuon an.

