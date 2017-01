Friedrichshafen DNA eines angeklagten Brandstifters war am Tatort

Ein Kriminaltechniker sagt vor Gericht als Zeuge aus und eröffnet: Eine am Tatort gefundene DNA-Spur konnte dem Angeklagten zugeordnet werden

Erneut stand ein Mann aus Friedrichshafen wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Tettnang. Da zwei Zeugen am ersten Verhandlungstag (16. Januar) nicht vernommen werden konnten, hatte Richter Hussels-Eichhorn zwei weitere Termine anberaumt.

Der angeklagte 34-jährige Elektriker soll am 8. Oktober 2015 versucht haben, mit einer brennbaren Flüssigkeit das Haus seines Stiefvaters und seiner Mutter am Kenzelweg in Friedrichshafen in Brand zu stecken. Beide sagten zunächst am Tag der Beweisaufnahme durch die Polizei aus, machten jedoch bereits am ersten Verhandlungstag von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Da auch der Angeklagte die Aussage verweigerte und die früheren Angaben der Geschädigten vor Gericht nicht mehr verwendet werden dürfen, kommt der Aussage der beiden ermittelnden Polizeibeamten besondere Bedeutung zu. Am Dienstag konnte einer der beiden vernommen werden. Zur Vernehmung des zweiten Beamten wurde ein dritter Prozesstag am 13. Februar festgelegt.

Als der Kriminaltechniker aus Friedrichshafen zur Spurensicherung am Tatort eintraf, fand er auf dem Parkplatz, auf dem das Firmenfahrzeug des Stiefvaters stand, einen angesengten Stofffetzen vor. Der Zeuge geht davon aus, dass versucht wurde, damit das Fahrzeug in Brand zu setzen. Auf dem Fußweg zum Haus lagen mehrere Zigarettenkippen. Wie bereits eine Zeugin am ersten Verhandlungstag ausgesagt hatte, fand der Beamte am Briefkasten Brandspuren, sowie im Schlitz Reste eines verkohlten Stofffetzens. Auf der linken Seite der Tür war ein Dekorationsherz verbrannt.

Darunter lag eine Parfümflasche, in der eine Stofflunte steckte. Auf einer Sitzgruppe im Garten stand eine weitere Flasche mit einer Lunte. Den größten Brandschaden hatte der Versuch eine Hartholzbank unter der Markise am Haus anzuzünden verursacht. Während die Sitzkissen vollständig verbrannten, blieb die Bank jedoch unversehrt, da das Feuer erlosch. Eine leere Blechdose, die sich auf der Bank befand, konnte der Beamte als Behälter einer Verdünnung identifizieren.

Alle Beweismittel hatte der Kriminaltechniker mitgebracht und nutzte Gummihandschuhe, um sie zur Begutachtung durch das Gericht einer speziellen Papiertüte zu entnehmen. Stofffetzen und Zigarettekippen waren bereits zur Untersuchung an das kriminaltechnische Institut (KTI) des Landeskriminalamts eingeschickt worden. Sowohl von den Hautschuppen am Stoff, als auch vom Speichel an der Zigarette, konnte dort DNA gesichert werden. Ein Abgleich mit der Speichelprobe, die vom Angeklagten genommen wurde, führte gemäß Bericht des KTI zu dem Ergebnis: Die DNA des Speichels auf der Zigarette gehört zu einer unbekannten Person. Ein Abgleich mit der Datenbank der Kriminalpolizei führte zu keiner Übereinstimmung. Der Hautabrieb auf den Stoffresten stammt von mindestens drei Personen. Eine DNA-Spur konnte dabei dem Angeklagten zugeordnet werden. Er kommt daher als Mittäter in Betracht.

Der Tatverdächtige ist kein unbeschriebenes Blatt. Zwischen 1998 und 2006 war er in sechs Fällen aktenkundig geworden. Neben Diebstahl und Sachbeschädigung verbüßte er bereits Jugendarrest wegen Drogenbesitz. 2006 wurde er wegen Meineids und Strafvereitelung zu einer Haftstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Aufgefallen war er zudem beim Fahren ohne Fahrerlaubnis. Richter Hussels-Eichhorn möchte in 14 Tagen das Verfahren beenden.