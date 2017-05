Friedrichshafen "DHBW rockt", und der Campus-Chef mittendrin

Martin Freitag geht in den Ruhestand, aber musikalisch wird er auch künftig aktiv bleiben. So wie im Theater Atrium, wo am Dienstag drei Bands der Dualen Hochschule auf der Bühne standen.

Rund acht Prozent der Dualen Studenten am DHBW-Campus in Friedrichshafen fahren Motorrad. Das besagt eine Umfrage. Etwa sechs Prozent sind in der freiwilligen Feuerwehr aktiv. Deutlich mehr – nämlich 14 Prozent – spielen ein Instrument oder singen. Kurzum: In so vielen jungen Menschen muss ein großes musikalisches Potenzial stecken. Beim Studenten-Konzert "DHBW rockt" zeigten im Theater Atrium des Kulturhaus Caserne aber nicht nur die "Studis", was sie an Saiten und Tasten auf dem Kasten haben. Auch die Mitarbeiterband rund um Campusleiter Martin Freitag war beim kostenlosen Konzert am Montag dabei. Vom Campus Ravensburg kam die BWLler-Band "Nichtsfürungut". Die Band der Häfler Jungingenieure heißt "Funky Engineers" und rockte zum Abschluss.

"Vor fünf Jahren haben wir unsere Campusband und dieses Konzert ins Leben gerufen und mit Geld der Studierendenvertretung die erste Soundanlage angeschafft. Wir wollten das Leben hier in Friedrichshafen vor allem für junge Menschen attraktiver machen", erklärt Freitag. So wie das kleine und feine Publikum im Theater Atrium am Kulturhaus gefeiert hat, ist dieses Ziel schonmal erreicht worden. Eigentlich steht der 63-Jährige selbst am Mikrofon und singt, aber am Dienstag hatte ihn seine Stimme verlassen. Ohnehin: Martin Freitag geht in diesem Jahr in den Ruhestand und wird die DHBW als Campusleiter verlassen. Auch das Aus in der Mitarbeiterband?

"Ganz sicher nicht", sagt er und lacht. "Im kommenden Jahr feiere ich mein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Ich werde der DHBW musikalisch gewiss erhalten bleiben und auch nächstes Jahr bei der sechsten Auflage von 'DHBW rockt' am Bass stehen – und hoffentlich wieder singen." Zusammen mit Siggi Richter am Keyboard ist der 63-Jährige in ganz Deutschland als Duo unterwegs. Es ist schon auffällig, dass die Studierenden die gleiche Musikauswahl getroffen haben wie die 30 oder 40 Jahre älteren Musikkollegen. "Musik verbindet die Generationen. Ich finde die Musikauswahl der Bands klasse – die ist eigentlich für mein Semester bestimmt. Auch das Niveau ist über die Jahre hinweg immer besser geworden. Da kann man wirklich stolz sein", so Freitag.

Elvis Presley, Queen, Red Hot Chili-Peppers – für jeden echten Rockfan war etwas dabei. Nicole Schäfer, BWL-Studentin aus Ravensburg, war hellauf begeistert: "Wir wissen ja, wie gut unsere Campusband ist, aber hier in dieser coolen Location macht es noch mehr Spaß, zuzuhören. Ein großartiger Abend mit großartiger Musik." Gabriel Jäckel, auch Student aus Ravensburg, konnte sich nur anschließen: "Jeder, der Musik liebt, ist hier voll auf seine Kosten gekommen. Man wird schon ein wenig neidisch, wenn man sieht, wie die Jungs und Mädels mit ihren Instrumenten umgehen können. Es macht Lust, sofort einzusteigen und mitzusingen. Es waren schließlich auch einige Gassenhauer dabei, bei denen alle mitgemacht haben."

Über drei Stunden rockten die Studierenden für ihre Kommilitonen. Eigentlich wollten die Bands gar nicht mehr aufhören und "jammten" in gemischter Formation noch zwei Songs nach dem eigentlichen Programm. Für einige war es das letzte Mal "DHBW rockt", denn sie beenden nach dem Bachelor im Sommer ihr Studium. Für die anderen ist Vorfreude auf die nächste Auflage schon heute groß.