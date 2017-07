Friedrichshafen DHBW-Studenten fahren mit Elektrorenner in Italien aufs Podest

Der Elektrorennwagen des "Global Formula Racing-Teams" (GFR) der Dualen Hochschule Ravensburg (DHBW) und der Oregon State University hat bei seinem Auftaktrennen in diese Saison mit Platz 2 seine bisher beste Platzierung geholt. Und begibt sich damit aus dem Windschatten des Verbrennerrennwagens, der seit Jahren weltweit Sieg um Sieg einheimst, wie aus einer Mitteilung aus der DHBW hervorgeht. Beim Formula-Student-Rennen in Italien musste das Team lediglich dem Renner der DHBW Stuttgart den Vortritt lassen.

Neues Aerodynamikdesign, neue Batteriezellen, optimierte Software: Die Arbeit der vergangenen Monate hat sich ausgezahlt. Nicht dass der Elektrorennwagen bisher hinterher gefahren wäre – aber dennoch war dieser zweite Platz nun die bisher beste Platzierung für den Elektrischen. Ob liegende Acht, Beschleunigung, Business Plan, Ausdauerrennen oder Design-Konzept: Bei allen geforderten Disziplinen zeigten Bolide und Team ihr Können.

Das Global Formula Racing-Team ist auch in dieser aktuellen Saison der Formula Student wieder mit einem Verbrenner- sowie einem Elektrorennwagen am Start. Der Verbrenner gab sein Debut in Michigan, dort gelang ebenfalls ein zweiter Rang.

USA, Österreich, Deutschland, Italien, Spanien: Das sind die Stationen im Rennkalender des Global-Formula-Racing-Teams für die Saison 2017. Das Besondere an GFR ist die Kooperation der DHBW Ravensburg und der Oregon State University. In Übersee wird der Verbrenner-Rennwagen zusammengebaut, am Bodensee die Elektroversion. Die Autos sind eine absolute Koproduktion – auf beiden Kontinenten wird konstruiert, gebaut, beschafft, optimiert. Und schlussendlich ausgetauscht – ab Februar werden verschiedene Container über den Ozean geschickt. Jeweils rund 50 Studierende sind auf beiden Kontinenten Teil von GFR. Der Verbrennerrennwagen geht in Oregon, Spielberg und Hockenheim an den Start, der Elektrobolide in Spanien und in Italien. In den vergangenen Jahren hatte das GFR-Team den Erfolg quasi gebucht. Beim Heimrennen in Hockenheim, an dem die besten Hochschulen der Welt um Spitzenplätze kämpfen, hatte es drei Siege in Folge für das Verbrennerauto gegeben.

2016 gab es nach einem Ausfall im Ausdauerrennen mit Platz 24 einen deftigen Dämpfer. Von Weltranglistenplatz 1 ging es nach der Saison 2016 runter auf Platz 17. Die Elektroversion nimmt derzeit Platz 12 ein. „Die Stimmung war nach dieser Saison schon etwas gedrückt“, sagt Teamchef Rainer Pfeffer. Mit den beiden Podestplätzen weiß das Team nun, dass der Kurs definitiv stimmt."

Formula Student

Bei der Formula Student bauen Studierende in Teamarbeit einen einsitzigen Rennwagen, um damit bei verschiedenen Wettbewerben gegen Hochschulteams aus der ganzen Welt anzutreten. Es gewinnt aber nicht einfach das schnellste Auto, sondern das Team mit dem besten Gesamtpaket aus Konstruktion und Rennperformance, Finanzplanung und Verkaufsargumenten. Weltweit gibt es inzwischen zehn Wettbewerbe, zwei in den USA und je einen in England, Spanien, Deutschland, Italien, Österreich, Australien, Japan und Brasilien. Es ist jedem Team überlassen, zu wie vielen und zu welchen Wettbewerben es sich anmeldet, an den einzelnen Rennen nehmen bis zu 120 studentische Teams teil. Die DHBW Ravensburg nimmt 2017 zum zwölften Mal an dem Bewerb teil – seit 2011 startet GFR neben dem Verbrenner-Rennwagen zusätzlich mit einem Elektro-Rennwagen.