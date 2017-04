Friedrichshafen DAV-Sektion plant neues Alpinzentrum

Die Sektion Friedrichshafen im Deutschen Alpenverein wächst stetig: Mittlerweile hat der Verein 5563 Mitglieder. Jetzt plant der Verein den Bau eines neuen Alpinzentrums, ein DAV-Haus mit Kletterzentrum unter einem Dach. 3,2 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Die Pläne wurden auch bei der Mitgliederversammlung vorgestellt.

Friedrichshafen – So viele Mitglieder wie nie, nämlich 5563, hat die Sektion Friedrichshafen des Deutschen Alpenvereins (DAV) aktuell. Bei der 106. Mitgliederversammlung im Graf-Zeppelin-Haus war das geplante Alpinzentrum ein zentrales Thema. In Vertretung des Vorsitzenden Michael Abler begrüßte Stellvertreter Jörg Zielke die Berg- und Kletterfreunde. "Der Alpenverein ist in", sagte er mit Blick auf die stetig steigende Zahl der Mitglieder. Die Kehrseite der Medaille sei jedoch, dass nun weniger als 60 Prozent der Mitglieder aus Friedrichshafen stammen. "Deshalb hat die Stadt den Betrag zur Sportförderung spürbar gekürzt", bedauerte Zielke.

Positiv ist sein Blick auf die Friedrichshafener Hütte im Verwall. So stieg hier in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der jährlichen Übernachtungen von 1200 auf fast 2000. "Damit sind wir praktisch an der Kapazitätsgrenze", informierte der stellvertretende Vorsitzende. Hinzu kämen täglich bis zu 100 Wanderer, die in der Hütte eine Pause einlegen. In diesem Jahr hat die Häfler DAV-Sektion die Sanierung der Duschen und den Brandschutz auf dem Plan. "Eine zweite Fluchttreppe am Schlafhaus ist ein Muss für 2017."

Am 8. März stellte die DAV-Sektion ihre Pläne für ein Alpinzentrum dem Kultur- und Sozialausschuss der Stadt vor. So bietet die aktuelle Kletterhalle zu wenig Kapazität für die Nachfrage. "Außerdem werden die Kletterwände langsam rissig und sollten ausgetauscht werden", informierte Thomas Huber, der die Abteilung Klettersport leitet. Mit dem Alpinzentrum verfolge die Sektion das Ziel, DAV-Haus und Kletterhalle unter ein Dach zu bringen und so das Vereinsleben zu fördern. Eine Bedarfsanalyse habe ergeben, dass mit etwa 29 800 Besuchern in der Kletterhalle gerechnet werden können. Eingeschlossen in diese Zahl sind unter anderem die Häfler Schulklassen am Vormittag und Inklusionsgruppen mit Menschen mit Behinderung.

Von der Kletterfläche her sind in dem vierstöckigen Gebäude 900 statt bisher 600 Quadratmeter vorgesehen. Hinzu kommen 300 Quadratmeter Kletterfläche an einer Außenwand und 300 Quadratmeter zum Bouldern. Die Gesamtkosten beziffert der DAV auf 3,2 Millionen Euro. Diese will der Verein mit 2,1 Millionen Euro aus Eigenkapital und Zuschüssen sowie einem Darlehen über 1,1 Millionen Euro stemmen. "Bis Juli soll bei der Stadt eine Entscheidung fallen, ob das Alpinzentrum im Haushalt 2018/19 berücksichtig wird", erklärte Huber. Sorge bereitet den DAV-Verantwortlichen der Bebauungsplan am vorgesehenen Standort bei der ZF-Arena. Hier sei eine maximale Höhe von 10,5 Metern vorgesehen. Das Alpinzentrum bräuchte jedoch eine Kletterwandhöhe von 15 Metern. Vom ursprünglichen Plan, zwei Etagen in die Tiefe zu bauen, ist der DAV abgekommen. "Damit wären Mehrkosten von 700 000 Euro verbunden."

Im Rahmen der Neuwahlen wurden Schatzmeister Achim Gerlach (für ein Jahr), Abteilungsleiter Klettersport Thomas Huber, Sommertourenwart Bernd Reik und Helmut Wilke als Referent für Öffentlichkeitsarbeit in ihren Ämtern bestätigt. Im vergangenen Jahr gab es in der Häfler DAV-Sektion keine schweren Unfälle. "Das zeigt, dass unsere Ausbilder auf einem hohen Niveau sind und einen tollen Job machen", dankte Zielke. Erfreulich sei, dass fünf neue ehrenamtliche Wanderleiter zum DAV gekommen sind. "Es sind jetzt 19 und das spiegelt sich in unserem Tourenprogramm wieder." Gleichzeitig motivierte er, sich in Ausbildung zum Wander- oder Tourenleiter zu begeben. Eine weitere Neuerung wird viele freuen: Ab 2018 kann man sich online zu Kursen der DAV-Sektion anmelden.

Alpenverein

Familiengruppe, Kraxxler, Jugendgruppe, Jungmannschaft, Klettern Hochtourengruppe, Mountainbike, Ortsgruppe Immenstaad, Rucksack, Seniorengruppe, Mittwoch-Senioren, Hallen-Klettergruppen, Fitnessgruppe, Frauenklettergruppe und Alpin Plus. Geschäftsstelle:Untereschstraße 19, Leitung Annette Huber, Telefon 0 75 41/2 23 61, E-Mail info@dav-fn.de, geöffnet montags und donnerstags von 18.15 bis 20 Uhr.

