vor 4 Stunden Manfred Dieterle-Jöchle und Kerstin Mommsen Friedrichshafen Coole Fahrradtrends aus der Region

Laufräder, Falträder, Rennräder oder Zubehör – all das entwickeln Firmen aus Friedrichshafen und Umgebung. Auch ZF will mit Partnern in E-Bike-Markt einsteigen.