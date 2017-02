Friedrichshafen Comedian Özcan Cosar im Bahnhof Fischbach

Beim sportlichen Comedian, der in Friedrichshafen sein Programm "Du hast dich voll verändert" zeigt, ist stellenweise noch Luft nach oben.

"Comedian zu sein, ist nichts Besonderes", sagt Özcan Cosar. "Ich bin einfach ein Typ, der labert." Das stimmt zumindest dann, wenn sein Programm "Du hast dich voll verändert" im vollen Bahnhof Fischbach durchhängt. Wenn der Stuttgarter Deutschtürke keine ausgearbeiteten Gags auf der Pfanne hat, sondern sein Publikum, seinen Kiez, mit einer ziemlich derben Haltung bedient. Wenn er den Bildungsbürgern eins mitgibt, oder den ernährungsbewussten Bio-Tanten, denen er in der Rolle des derb schimpfenden Bäckers in den Brotteig spuckt – "Jetz isch bio!". Da macht Cosar Abgrenzungscomedy, über die die einen prusten müssen und die anderen nicht lachen können. Aber die Nichtlacher sind eh nicht hier. Dann kriegen sie eben auch Cosars Typologie der Nasenpopel nicht mit.

Özcan Cosar hängt sein zweites Programm "Du hast dich voll verändert" an der eigenen Biografie auf, an seinem Weg zum Comedian, über den seine Mutter nicht glücklich sein dürfte. Schließlich sollte er mal irgendwas "mit Anzug" machen. Und jetzt steht er da, in Jeans und T-Shirt. Egal. Jedenfalls war er mal Breakedance-Lehrer in einer Tanzschule und hat dabei auch in die anderen Kurse reingeschaut. Bei Tai-Chi zum Beispiel. Zeitlupenlahm begibt er sich in Pose. "Gegen wen haben die damals gekämpft – Faultiere?" Eigentlich wollte er ja Balletttänzer werden. Das kam in der Umgebung aber nicht so gut: "Ey, hasch Gay-Burtstag, Alter? Gib dir doch nen Künstlernamen: Ser-Gay." Er kommt halt nicht aus einer Familie, wo der Vater voller Stolz die Leggings des Opas für den Enkel aufbewahrt. Ein toller Tänzer ist Öcan Cosar trotzdem: Als Jungspund gewann er die deutsche Breakdance-Meisterschaft, und wie er auf der Bühne Breakdance mit Ballett verbindet, hat Klasse.

Seit 2012 geht es als Comedian für ihn steil bergauf; ein Traumjob, Entschuldigung: Traumberuf. "Beruf kommt von Berufung. Job ist Job. Kommt von Blowjob." Gut, so manches klingt da noch nach Berufung in der Grundausbildung, etwa die Einweisung in den Abend, der 23 Euro kostete: "Jetzt kommt erstmal die erste Hälfte, da lachen wir für 13 Euro. Dann kommt eine Pause und dann lachen wir nochmal für 10." Da grübelt man allenfalls, ob die zweite Hälfte nun kürzer oder schlechter sein wird.

Am besten ist Özcan Cosar, wenn er sowohl die Mittelschichtgeburtsdeutschen als auch die Deutschtürken hochnimmt. Mit seiner Geschichte über den begnadeten Autoschrauber mit dem grauenhaften Deutsch, der eine hochgestochene Bewerbung abgeben soll für eine Arbeit, bei der dieser ganze Kram keine Rolle spielt. "Ich hab ihm eine Bewerbung in übelstem Akademikerdeutsch zusammengeschrieben. Die haben ihn dann auch eingeladen. Und sich ziemlich gewundert." Wenn beide Seiten blöd aussehen, hat jeder seinen Grund, zu lachen. Aber im Grunde seines Herzens steht Özcan Cosar wohl über dem Kulturclash, der spätestens seit "Türkisch für Anfänger" Mainstream ist.