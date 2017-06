Friedrichshafen Claude-Dornier-Schule: Angehende Techniker präsentieren ihre Abschlussarbeiten

Ihre berufliche Zukunft fest im Blick haben 45 Nachwuchs-Techniker der Fachschule für Maschinentechnik an der Claude-Dornier-Schule Friedrichshafenzeigen. Vor großem Publikum präsentierten sie ihre Abschlussarbeiten.

Aufgeräumte junge Leute: Eine Frau und zwei Männer, die ihre berufliche Zukunft im Blick haben und wissen, was sie wollen. Diesen Eindruck vermitteln Lisa Gabriela Ersing, Thorsten Demuth und Patrick Korn. Sie gehören zu insgesamt 45 Schülern der Abschlussklasse der Fachschule für Maschinentechnik an der Claude-Dornier-Schule Friedrichshafen, die jetzt ihre Technikerarbeit präsentierten und damit – wie ihre Mitschüler – zu Recht stolz darauf sein dürfen, einen bedeutenden Teil auf dem Weg zum staatlich geprüften Techniker erreicht zu haben.

Lisa Gabriela Ersing hat 2013 ihre Lehre zur Industriemechanikerin bei MTU abgeschlossen und sich vor zwei Jahren dafür entschieden, die Techniker-Ausbildung in Vollzeit anzugehen. In ihrer Abschlussarbeit zum Thema "Projektierung einer Vormontagestation für Kolben/Pleuel der Baureihe 2000" geht es um eine Prozessabsicherung mit dem Ziel, die Montage werkerunabhängig zu gestalten, wie die 24-Järhige erklärt. Dass sie ihre Arbeit vor einem großen Publikum vorstellen darf, darüber freut sie sich besonders. Thorsten Demuth und Patrick Korn sind einen anderen Weg gegangen. Beide sind Industriemechaniker bei ZF – und haben sich für die vierjährige berufsbegleitende Technikerausbildung entschieden. Der "Optimierung der automatisierten Schweißperlenentfernung an Planetenträgern" hat sich Thorsten Demuth in seiner Technikerarbeit gewidmet. Er hat einen Lösungsansatz erarbeitet, über Trennmittel die Haftung von Schweißperlen zu reduzieren. "Natürlich möchte ich mich beruflich weiterentwickeln und eine lukrative Stelle bekommen", sagt der 25-Jährige.

"Ich würde auch gerne Personalverantwortung übernehmen. Das interessiert mich und liegt mir." Patrick Korn arbeitet derzeit als Forschungs- und Entwicklungsmonteur im Versuchsbereich im ZF-Werk Kressbronn. Mit seiner Technikerarbeit "Neuauslegung einer Feststellbremse am Prüfstand" will er den erhöhten Anforderungen im Prüfstandbereich Rechnung tragen.

Von den Leistungen der angehenden Techniker zeigt sich auch Andreas Frömel, Abteilungsleiter der Fachrichtung Technik, begeistert. "Wer zu uns kommt, bringt hohe Motivation mit und will vorwärts kommen", so seine Erfahrung. "Unsere jungen Techniker sind dafür ausgebildet, anspruchsvolle und komplexe Tätigkeiten auszuüben und können auch in Führungsaufgaben hineinwachsen."

Die Fachschule

Die Fachschule für Technik an der Claude-Dornier-Schule Friedrichshafen dient der Qualifizierung von Fachkräften mit Berufsausbildung und -erfahrung für Führungsaufgaben auf mittlerer Ebene. Der Schulbesuch ist in zweijähriger Voll- und in vierjähriger Teilzeit möglich. Nach dem ersten – beziehungsweise dem zweiten Schuljahr in der Teilzeitschule – erhält der Technikerschüler die Fachschulreife und mit der Prüfung zum staatlich geprüften Techniker die Fachhochschulreife. Diese ermöglicht das Studium an einer Fachhochschule oder dualen Hochschule im technischen Bereich. (ght)