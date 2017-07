Friedrichshafen Claude-Dornier-Schüler geben Nachhilfe für Geflüchtete auf Augenhöhe

35 Schüler der Häfler Claude-Dornier-Schule unterrichten gleichaltrige Geflüchtete. An jedem Schultag gibt es Lerngruppen.

Eine Handvoll Schüler der Kursstufe an der Claude-Dornier-Schule hat im Oktober 2015 begonnen, gleichaltrigen Geflüchteten Nachhilfe in Deutsch zu geben. Inzwischen sind aus der Handvoll Peers, wie sich sie Schülergruppe nennt, 35 geworden. Jetzt reichen ihre Kapazitäten auch dazu, Schülern der zweijährigen Berufsfachschule und der Berufsvorbereitungsklassen (VAB-Klassen) Nachhilfe in Deutsch, Mathe oder Fachkunde zu geben. Schulsozialarbeiterin Mirjam Kern freut sich sehr über die gewachsene Zahl der Peers. Dass die Gruppe im Juni 2016 mit dem Preis des Lions-Clubs für soziales Engagement ausgezeichnet wurde, habe zusätzlichen Auftrieb verliehen.

Richard Drosdow hat gerade Abitur gemacht und gehört zu den Gründern der Gruppe. Er habe gesehen, dass die Geflüchteten, die seit Beginn des Schuljahrs 2015/2016 die Berufsvorbereitungsklassen für Schüler mit geringen Deutschkenntnissen (VABO-Klassen) besuchen, wenig Kontakt zu deutschsprechenden Schülern hatten. "Wir wollten diese Schüler kennenlernen und etwas für sie tun", erklärt er die Motivation zur Gründung der Gruppe. Özlem Celik, ebenfalls Peer der ersten Stunde, erklärt, für sie sei eine Diskussion mit einem Lehrer über die Flüchtlingsproblematik der Auslöser gewesen, sich zu engagieren. Jetzt wirbt sie innerhalb der Schule in den 11. Klassen um Nachfolger für die Peers, die gerade Abitur gemacht haben und die Schule verlassen werden.

Das Angebot, mit Gleichaltrigen zu lernen, wird gerne angenommen. An jedem Schultag gibt es Lerngruppen, sieben sind es insgesamt. Mirjam Kern bringt Schüler, die Nachhilfe brauchen, und Peers zusammen – den Rest organisieren sie selbst.

Farshad, Mudassir und Sabi sind zwischen 17 und 18 Jahren alt und kommen aus Afghanistan. Zur Vorbereitung auf ihre anstehenden Prüfungen arbeiten sie mit Vivien und Alina aus der 11. Klasse des Technischen Gymnasiums diesmal an einem deutschsprachigen Text, in dem es um den gerade zu Ende gegangenen Ramadan geht. Zu den Prüfungsaufgaben gehört, einen Brief zu schreiben, ein Bild zu beschreiben, sich auf Deutsch zu unterhalten, Grammatik-Kenntnisse und Textverständnis zu zeigen. "Das Brief schreiben ist am schwierigsten", sagt Farshad. Die drei jungen Afghanen kommen regelmäßig in die Lerngruppe, um möglichst schnell Deutsch zu lernen. Nach acht Monaten reichen ihre Sprachkenntnisse bereits, um im nächsten Schuljahr gemeinsam mit deutschsprachigen Schülern in einer der VAB-Klasse weiter zu machen. Als nächstes Ziel haben sich die drei einen deutschen Schulabschluss gesetzt. Farshad berichtet außerdem erfreut, dass er bei der Suche nach einem 450-Euro-Job in der Gastronomie erfolgreich war. So will er neben der Schule Geld verdienen, um vielleicht in den Ferien Deutschland zu bereisen und besser kennen zu lernen.

Antenar aus Syrien und Didar aus dem Irak arbeiten mit dem gleichen Übungsmaterial. "Schreiben und Grammatik finden wir nicht so schwierig", erklären sie, "Sprechen schon, weil wir wenig Gelegenheit haben, mit Deutschen Deutsch zu sprechen." Gerne nutzen sie die Chance, mit Lydia und Simon zu üben. Deutsch lernen sei jetzt erst einmal das Wichtigste, sagt Antenar. Er hat sich vorgenommen, möglichst bald auch noch Englisch, Französisch und Latein zu lernen. Bevor er aus Syrien geflohen ist, war er Student der Philosophie.