In dieser Nacht war wahrlich Musik drin. Tausende Besucher kamen am Samstagabend, einem der ersten frühsommerlichen Abende am See, zur zehnten Auflage der City of Music. Aus polizeilicher Sicht bleibt es dabei ruhig.

Das Licht der Lokale, Musik in der lauen Luft: Dieses Ambiente lockte auf die Partymeile zwischen Hafen und Graf Zeppelin-Haus. Und dann die große Vielfalt der Musik an 21 Orten: Da war für jeden Geschmack etwas dabei in all den Cafés, Lokalen und Gaststätten, die sonst ganz anders wirken.

Was soll es denn sein? Von der Ein-Mann-Show bis zur großen Band, von Soul bis Rock war alles vertreten, was Menschen singen, mitwippen und tanzen lässt. Mit einer Mischung aus Folk, Neuer Deutscher Welle und House oder etwas Jazzigem unterhielt etwa die Band The Fother Muckers das Publikum im Café Antonius, wo man kurzerhand die Tische beiseite geräumt hatte, um Platz zu schaffen. Irish Folk und Rock gab es auch ein paar Häuser weiter vor dem Bella Vista, wo Nurkurt mit ausdrucksstarker Stimme und Gitarre für einen kleinen Menschenauflauf sorgte. Wer's eine Nummer größer mochte, ging weiter ins Zeppelin-Museum. Die Band Different Soul sorgte dort für ein volles und bewegtes Haus.

Als ein kleines Zentrum der City of Music entpuppten sich die Lokale rund um die Montfortstraße. Im überfüllten Western Saloon zum Beispiel rissen The Railbones mit fetziger Rockabilly-Musik das Publikum mit. Mit Salsatanz versuchten es die Besucher wenige Schritte entfernt im El Bocado bei Sabrosura de Cuba.

Aber nicht nur dort: Wer zur späten Stunde durch die Häfler Innenstadt bummelte, wo es aus polizeilicher Sicht übrigens recht ruhig blieb, verstand den tieferen Sinn des Namens "City of Music": Es ging von einem musikalischen Dunstkreis zum nächsten. Gegen Mitternacht begann der große Zug zum Graf-Zeppelin-Haus, wo gleich bei mehrere Aftershow-Partys weitergefeiert werden konnte.

Zehnte Auflage

Den großen Reiz der City of Music macht die Möglichkeit aus, mit nur einer Eintrittskarte viele Konzerte in vielen Lokalen besuchen zu können. Zu zehnten Auflage durfte an insgesamt 21 Ort gefeiert werden, darunter erstmals im Graf Zeppelin-Haus, beim Württembergischen Yachtclub und im Pavillon am See. (aep)