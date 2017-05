Friedrichshafen Christoph Horn beim Altstadtforum: Zukunft von ZF liegt in intelligenter Steuerung

Beim Altstadtforum erläuterte ZF-Kommunikationschef Christoph Horn die Strategien des Weltkonzerns.

Friedrichshafen (aep) Es sind große Zahlen, mit denen Christoph Horn sein Publikum beeindrucken könnte: 137 000 Mitarbeiter, 35 Milliarden Euro Umsatz, 220 Standorte. Doch beim jüngsten Treffen des Altstadtforums in Friedrichshafen zeigte sich das Publikum zwar sehr interessiert, aber – gemessen an den Fragen – auch wohl informiert über den Weltkonzern ZF, dessen Kommunikationschef über Strategie und Technologie referierte. Seine Botschaft: Die Zukunft der Branche liege in intelligenter Steuerung. Zwei Themen beherrschten den Markt, erläuterte Horn nach einer Begrüßung. Globalisierung und Digitalisierung. "Das ist eine Entwicklung, der wir uns nicht entziehen können."

ZF fügte dem noch das Stichwort Effizienz hinzu und entwickelte eine Strategie, die über den Bau von Getrieben hinausgeht: "Wir machen unsere mechanischen Komponenten intelligent." Nach der Maxime habe ZF auch 2014 das amerikanische Unternehmen TRW Automotive aufgekauft: Man wollte digitales Know-how für künftige, vollautomatisch lenkende Fahrzeuge unter das ZF-Dach holen. Christoph Horn malte die Vision eines Antriebs-, Lenk- und Bremssystems von ZF aus, das ein Fahrzeug ohne menschliches Zutun lenkt – und das ein Hersteller dann in ein Auto einbaut. Selbst wolle ZF diesen Schritt nicht gehen: "Wir können kein Blech", fasste er die Gründe zusammen.

Er skizzierte auch Anforderungen an die Belegschaft, mithin die Gesellschaft. Denn es sei bereits Fakt, dass ZF das größte Wachstum außerhalb Europas habe und die Produktion zunehmend woanders stattfindet: "Da kommt auch eine Transformation." In Deutschland, und damit auch am Heimatstandort, bleibt irgendwann die Entwicklung – nebst der "Industrie 4.0". Dafür werden Ingenieure gebraucht, wegen der ZF schon heute in Konkurrenz zu anderen Unternehmen stehe. Auf dem Arbeitsmarkt mithalten könne daher nur, wer eine erstklassige Ausbildung habe.

Der gesellschaftliche Aspekt dieser Entwicklung war es dann auch, der das Publikum am meisten bewegte: Wie ZF zu Leiharbeit stehe, durch die Mitarbeiter weniger verdienen, lautete eine Frage. Zumindest Leiharbeiter bei ZF erhielten den gleichen Lohn wie andere Mitarbeiter auch, entgegnete Horn. Warum ZF nicht Haldex gekauft habe, lautete eine andere Frage. Oder: Wie viel Entwicklung bleibt in Friedrichshafen? Eine Frage, die der Unternehmenssprecher nicht wirklich beantworten konnte. Aber er betonte die Verbundenheit des Konzerns mit der Stadt, der er zu über 92 Prozent gehört. Und was ZF für Friedrichshafen bedeutet, fasste eine Aussage aus dem Publikum zusammen: "Wir leben mit dem Gedeihen und Nichtgedeihen von ZF."