Er ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren und dabei von einem Witz, den man manchmal erst auf den zweiten Blick erkennt – so wie in seinem neuen Roman "Trutz", aus dem Christoph Hein am Mittwoch im Kiesel las. Dem beschwerlichen Thema des gewalttätigen 20. Jahrhunderts nahm er zumindest in diesem Rahmen das Gewicht.

Ein Roman ist eine Welt, und jede Welt ist voll von Geschichten. So kommt es, dass Christoph Hein bei der Lesung aus seinem neuen Roman „Trutz“ (Suhrkamp, 25 Euro) eine ganz andere Geschichte erzählt als diejenige, die man nach der Lektüre des Klappentextes erwarten würde. Denn dort, wo das Leben seines Helden Rainer Trutz sich völlig verfinstert, wo ein sowjetisches Standgericht ihn zu fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt, klappt Hein seinen Roman bereits wieder zu.

Hein erzählt in „Trutz“, diesem „Höllenritt durch das 20. Jahrhundert“ (Suhrkamp-Verlag), die Lebensläufe zweier Familien im Malstrom zwischen Stalin und Hitler. Da ist der besagte Rainer Trutz, der sich in Deutschland vom Lokaljournalisten zum Schriftsteller gemausert hat, und der schon am ersten Tag seiner Haft im Arbeitslager erschlagen werden wird. Im einzigen Land der Zuflucht also, das sich ihm bot, als er mit seiner Frau, einer Gewerkschafterin, 1933 aus Deutschland fliehen musste. Und da ist der Russe Waldemar Gejm: Der Wissenschaftler entwickelt eine Methode der Gedächtnisschulung, die ausschließt, dass man jemals wieder etwas vergisst. Dass auch ihm kein langes Leben beschieden ist in einer Diktatur, in der die Geschichte gerne mal frisiert wird, wundert nicht. Es sind die Söhne von Trutz und Gejm, die die Geschichte fortsetzen: Maykl Trutz darf in die DDR ausreisen und wird dort Archivar mit SED-Kontakten, Rem Gejm wird Dolmetscher bei der Sowjet-Armee. So wird Zeitgeschichte bis nach der Wende durchmessen – aber nicht im Rahmen dieser Lesung, für die das keine Rolle spielt. Zum Nachteil gereicht ihr das aber nicht.

Christoph Hein konzentriert sich fast ganz auf die Selbstfindung des Rainer Trutz. Dieses jungen Burschen, der Ende der 1920 Jahre dem Ostsee-Kaff seiner Kindheit den Rücken kehrt, um in Berlin sein Glück zu machen. Leicht, mit Witz, erzählt Hein, wie Trutz bei der Zeitung landet und als freier Mitarbeiter mit Kulturberichten sein Geld verdient. Ein argloser junger Mann, der mit Glück seinen Weg findet, und auch durch die Hilfe von Frauen, die mit weltklügeren Augen als er durch die Großstadt gehen.

Christoph Hein zeichnet den jungen Trutz, dem ein so schlimmes Schicksal bevorsteht, mit viel Sympathie. Dabei treibt er seine Scherze mit dem Leser. Denn als Trutz schließlich seinen ersten Roman schreibt – freilich handelt der von einem jungen Mann, der sich in der Großstadt durchschlägt -, wird dieser Trutz durchsichtig und gibt den Blick frei auf seine eigene Romanfigur. Christoph Heins wohlgemuter Tonfall entspringt somit einer ironische Distanz: er schreibt über Trutz so, wie Trutz sich sieht, wenn dieser die eigenen Erlebnisse in seinem ersten Roman verschriftlicht: „Er selbst war so unbedarft wie sein Held“, schreibt Hein über Trutz und dessen Roman-Ich, „und ebendas machte den Reiz dieses kleinen Romans aus, da der Autor sich nie klüger gab als sein Ferdinand, sich nicht über ihn belustigte, sondern ihn einfach und kommentarlos durch die Stadt und auf den zumeist krummen Wegen begleitete“.

Wenn die Lesung also zum Vergnügen wird, ist das Heins Kniff zu verdanken, sich als Autor simpler zu geben, als er ist. Und als Trutz sein fertiges Manuskript einem Verleger auf den Tisch legt, dann ist Christoph Hein mit dessen Urteil mitgemeint: „Eine Petitesse, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und daher genau das Richtige für meinen Verlag.“ Das Spiel geht noch weiter, wenn der Verleger den Titel des Manuskripts kritisiert – „Ferdinand“: „Alle möglichen Autoren geben jetzt ihren Büchern nur noch einen Namen, als ob sie bereits Klassiker geworden sind.“

Ist Christoph Hein ein lebender Klassiker? Weit davon entfernt ist er sicherlich nicht. Und schelmisch betitelt ja auch er seinen Roman mit einem nackten Namen: „Trutz“; egal, was sein selbst erfundener Verleger nun davon hält.